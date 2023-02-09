Зеленський прибув до Брюсселя. ФОТО

Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя.

Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", - зазначила вона.

Раніше повідомлялось, що Зеленський 9 лютого виступить на засіданні Європейського парламенту. Також він проведе ряд зустрічей з європейськими лідерами.

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