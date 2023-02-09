Зеленський прибув до Брюсселя. ФОТО
Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя.
Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", - зазначила вона.
Раніше повідомлялось, що Зеленський 9 лютого виступить на засіданні Європейського парламенту. Також він проведе ряд зустрічей з європейськими лідерами.
Топ коментарі
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показати весь коментар09.02.2023 11:15
+5 Alex Sav #513490
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+4 SabakaBarabaka Yo #524041
показати весь коментар09.02.2023 11:22
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Навіть якщо він кловун-рояльний, то в ці дні він представляє Україні і мені здається представляє у правильному ракурсі (як вміє). Зараз обов'язок кожного українця підтримати того, хто виявився привладі у цей момент. І дякуйте богу, що він їздить у Британію, США, Францію, а не на поклон до улюбленого вами Ху"ла.
А тепер фас , баньте мене, Ху"лофіли. Ваша праця всеодно марна, до перемоги в Україні не буде іншої влади.