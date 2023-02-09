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Зеленський прибув до Брюсселя. ФОТО

Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя.

Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", - зазначила вона.

Раніше повідомлялось, що Зеленський 9 лютого виступить на засіданні Європейського парламенту. Також він проведе ряд зустрічей з європейськими лідерами.

Читайте: Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію": Військова допомога, санкції та відбудова України

Зеленський прибув до Брюсселя 01

Автор: 

Брюссель (284) Зеленський Володимир (23913) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+7
Галопом по європам лякає всіх своїм виглядом неголеного бомжа.
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09.02.2023 11:15
+5
зараз привезуть рояль і він вжарить.... !!!
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09.02.2023 11:16
+4
что-то, видимо, назревает серьезное. хотя, куда уж дальше, но уж слишком резво скачки происходят.
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09.02.2023 11:22
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Галопом по європам лякає всіх своїм виглядом неголеного бомжа.
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09.02.2023 11:15 Відповісти
Але ж зелені ЗМІ так і стелються. "Перший офіційний візит Президента України до Сполученого Королівства". Перший офіційний візит був 30 років тому, Леоніда Кравчука, на запрошення Джона Мейджора. Її Величність тоді прийняла Кравчука на ланчі, як пристойну людину. Зелю на ланч не допустили, мабуть тому, що не хотіли, щоб спробував золоту виделку поцупити.
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09.02.2023 11:26 Відповісти
Чувак тільки виліз з окопу. Не встиг ні вдягнутись відповідно, ні поголитись.
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09.02.2023 12:09 Відповісти
зараз привезуть рояль і він вжарить.... !!!
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09.02.2023 11:16 Відповісти
Вразить
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09.02.2023 11:16 Відповісти
Так сразу томагавки и ф-35 дадут )
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09.02.2023 11:19 Відповісти
Аж клавіші полетять в різні боки.
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09.02.2023 12:10 Відповісти
что-то, видимо, назревает серьезное. хотя, куда уж дальше, но уж слишком резво скачки происходят.
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09.02.2023 11:22 Відповісти
Пишуть, що 400 літаків і 1800 танків збирається кинути москалота "в паслєдній бой трудний самий"...
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09.02.2023 11:59 Відповісти
Кому Эсватини и Эритрея, кому Лондон и Брюссель.
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09.02.2023 11:22 Відповісти
Аналогов нет.
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09.02.2023 12:03 Відповісти
Пора усвоить, другого нет у нас, мы же выбрали. Пока война или даже военное положение, выборов не проводят. Кстати правильно это. Парень с нами надолго. Во время переправы не меняют лошадей. Это неписаный закон у конокрадов--- и у олухов тоже. Дошло хуторянские???
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09.02.2023 11:23 Відповісти
ааа... это. а "хуторянские" - это какие?
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09.02.2023 11:28 Відповісти
Це такі, як Борис Дородний😠
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09.02.2023 11:35 Відповісти
да, похоже на то. чем более быдло - тем оно сильнее хочет всех под себя. что-то есть в этом от кацапов.
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09.02.2023 11:37 Відповісти
Та мне по правде говоря почти всё равно. Даст Бог 16 апреля 70 пасочку скушаю---та и ладно. Не всегда жизнь была серая---много увиделось, скушалось, выпилось качественного да и разного прочего тоже в меру было. А валить на теперешнего и с касабами равнять всех---дело убогих. Выбрали---ешьте. Старая тема---начни с себя.
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09.02.2023 22:05 Відповісти
то він про себе.
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09.02.2023 12:06 Відповісти
Та в окно выгляни---увидишь хуторянских. Можно и в зеркало посмотреть.
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09.02.2023 22:00 Відповісти
ой да не надо нас пугать) пуганные . то шо на вертолетах запретили летать, так это не значит, шо у зеленского отменное здоровье.и аварии на жд и автострадах как и руские кинжалы никто не отменял.а выборы -это всегда "выбор без выбора".
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09.02.2023 11:33 Відповісти
Шкода що героїчних українців представляє це ЗЕбільне непорузуміння
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09.02.2023 11:47 Відповісти
Пусть отрабатывает.
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09.02.2023 11:54 Відповісти
Может скинутся на костюм Зеленскому? Ему уже Байден намекнул что в формальных визитах государственный деятелей дресс-код всё таки присутствует.
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09.02.2023 11:59 Відповісти
Це в них фішка така - ламати стереотипи. Дрескод - не про них.
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09.02.2023 12:11 Відповісти
У мене таке враження, що всі коментатори довбойоби.
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09.02.2023 12:24 Відповісти
Та все нормально нехай наш найвеличніший лідор купається в славі, це не довго і європейці вже научені тим що випустили "хозяйствєнника"мусять терпіти
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09.02.2023 12:31 Відповісти
Чому мене не дивує цей антиукраїнський шабаш, зібраних на цензорі завуальованих Ху"лофілів!
Навіть якщо він кловун-рояльний, то в ці дні він представляє Україні і мені здається представляє у правильному ракурсі (як вміє). Зараз обов'язок кожного українця підтримати того, хто виявився привладі у цей момент. І дякуйте богу, що він їздить у Британію, США, Францію, а не на поклон до улюбленого вами Ху"ла.

А тепер фас , баньте мене, Ху"лофіли. Ваша праця всеодно марна, до перемоги в Україні не буде іншої влади.
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09.02.2023 12:33 Відповісти
Військовим знизили зарплати на 60%, а рєзніков із друганами грабує армію на мільярди. Люди скидуються останніми грошима аби задонати ЗСУ, а кубраков отримує 50 млрд на дєрібан. Однак до зараз не на часі критикувати клоуна, який цих виродків призначив у владу?!
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09.02.2023 13:13 Відповісти
я ж не говорю, що все це добре, і не підтримую Дермаків і його шоблу, але є об'єктивна реальність, якщо ці візити дійсьно потрібні Україні, то до чого тут яйця. Для яєць і Татарова є свої теми і там їх необхідно розривати, а у цій темі можуть гадити тільки дешеві Ху"лофіли, завдання яких, у "добрих" козломордих традиціях, перетворю все хороше, що відбувається в Україні на Д'ермака
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09.02.2023 13:31 Відповісти
 
 