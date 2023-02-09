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Новини
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Дніпропетровщина (3261) Запорізька область (3343) дрони (4292)

Росіяни запустили кілька груп "шахедів" у напрямку Запоріжжя та Дніпра

дрон,російський

Російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОВА.

Повідомляється, що декілька груп безпілотників було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Станом на 22.40 телеграм-канали повідомляють про роботу ППО в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

В кількох областях оголошено повітряну тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран модифікує дрони-камікадзе, які передає Росії, - CNN

Автор: 
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Топ коментарі
+28
ПОБЕДА при Угледаре /15:32 UTC 9 ФЕВРАЛЯ/ ЗСУ разбили россейскую бронетанковую и мех. атаку пехоты на Угледар. Более 31 машины Рф были повреждены, уничтожены или брошены в результате неудачной атаки на шоссе Т-05-09. погибло более 400 человек русни
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09.02.2023 23:01
+17
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09.02.2023 22:54
+15
Де дрони питаєте ? Злості набираються (( Наше МО єдине що може так це яйця по 17 грн купувати , а його очільник триндіти про "весільні дрони " ((
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09.02.2023 22:53
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Хорошо бы, если бы израиль поднажал с уничтожением иранских заводов по производству этих беспилотников
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09.02.2023 22:49 Відповісти
А ми шо у відповідь запустили? Де дрони помсти, якими хизувалось МО ще у прошлому році?
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09.02.2023 22:49 Відповісти
пішли на яєчню
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09.02.2023 22:52 Відповісти
Де дрони питаєте ? Злості набираються (( Наше МО єдине що може так це яйця по 17 грн купувати , а його очільник триндіти про "весільні дрони " ((
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09.02.2023 22:53 Відповісти
вони в "Black Box" Буданова-Чмута.
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09.02.2023 22:54 Відповісти
Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що отримав 10 мільйонів заявок від американців про вступ до терористів. Усі вони нібито хочуть боротися із НАТО.

Про це він повідомив виданню CNN.

"Після виходу реклами ПВК "Вагнер", орієнтованої на американську аудиторію, до нас надійшло понад 10 млн заявок від громадян США, які бажають вступити до лав ПВК "Вагнер", щоб боротися проти НАТО", - йдеться у повідомленні.

Пригожин зазначив, що керівництво ПВК наразі нібито розглядає близько мільйона американських громадян для прийому "на роботу". Саме тому, за його словами, він нібито перестав вербувати у в'язницях РФ ув'язнених для участі у війні проти України.
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09.02.2023 22:50 Відповісти
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09.02.2023 22:54 Відповісти
там ещё один рептилоид парашный сказал, шо если дать по 10 га земли на рыло, то 7 млн. готовы переехать на парашеньку, шоб счастливо жить и работать на этой "своей земле" )))
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09.02.2023 23:15 Відповісти
кацапи завжди обіцяють золоті гори іванам дуракам, тільки до отримання винагороди часто ніхто не доживає.
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09.02.2023 23:18 Відповісти
ага. з шубами такий свіжий прикол, шо бабам замість попазленних орків роздавали. після зйомок, вроді назад позабирали ))) сказали шо дадуть "с более ценного меха" )) мабуть на шанхайських барсів поміняють ))
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09.02.2023 23:23 Відповісти
Ну кацапів у штатах багато, але точно не 10 млн
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09.02.2023 23:15 Відповісти
Вот как раз эти мрази на убой не поскачут. Им удобнее фюрера любить, не выезжая из Штатов.
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09.02.2023 23:18 Відповісти
це окремий вид недолюдей, які любять царя та ненавидять Америку живучи серед нормальних людей на Техасщині
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09.02.2023 23:22 Відповісти
Также не тільки в Америці, а й по всьому світу кацапи однакові.
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10.02.2023 08:50 Відповісти
Чому одразу у штатах? Американці це від Аляски до Аргентини, так що може й не 10 мільйонів але багато охочих може знайтись з тієї ж Венесуели
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09.02.2023 23:40 Відповісти
В Росії банани не ростуть Чим вони там "венесуельців" годуватимуть?
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10.02.2023 06:57 Відповісти
Схоже він остаточно ********.. 10 мільйонів..ага..рептілоїдів..
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09.02.2023 22:56 Відповісти
То есть "негры в абрамсах"™ таки поедут по Бамбасу? 😁
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10.02.2023 01:12 Відповісти
Там еще и ТУ-22 взлетели... Ночька будет "веселая".
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09.02.2023 22:53 Відповісти
Аби вони і не приземлилися !
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09.02.2023 22:55 Відповісти
та только что так нехло бахнуло, шо мои JAMOвские в работе ,когда слушю Тиесто ....Каменское
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09.02.2023 22:59 Відповісти
Ето те что сегодня собирали ООН потому что хотят мира и безопасности?
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09.02.2023 23:01 Відповісти
Ага. Вони ж сказали, що сдєлают всьо школи Украіна нє угрожала больше нікоґда російскім ракєтам інтєрєсам.
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09.02.2023 23:25 Відповісти
ПОБЕДА при Угледаре /15:32 UTC 9 ФЕВРАЛЯ/ ЗСУ разбили россейскую бронетанковую и мех. атаку пехоты на Угледар. Более 31 машины Рф были повреждены, уничтожены или брошены в результате неудачной атаки на шоссе Т-05-09. погибло более 400 человек русни
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09.02.2023 23:01 Відповісти
хоч якась позитивна новина..
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09.02.2023 23:10 Відповісти
за останні 2 місяці...
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10.02.2023 00:23 Відповісти
А там, на землях українських, як завши, э кому отих пєрдульотних
пєрнатих навічно опустити. Слава Героям!
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09.02.2023 23:12 Відповісти
Сегодня наверное шахедами выявляют ПВО, а завтра буде очередная ракетная атака
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09.02.2023 23:33 Відповісти
Після шахедів цієї ночи ракетна атака піде скоріш за все....
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09.02.2023 23:51 Відповісти
Я так розумію, що вони (ракети) полетять по тій самій траекторії, що і розвідувальні шахеди. Що зараз над нами((( У нас тривога більше 3-х годин, сусідня область була 4 години 50 хв..
Тому мабуть завтра (в п,ятницю) підготуватися потрібно тим самим областям?..
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10.02.2023 03:21 Відповісти
 
 