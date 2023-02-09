Росіяни запустили кілька груп "шахедів" у напрямку Запоріжжя та Дніпра
Російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОВА.
Повідомляється, що декілька груп безпілотників було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.
Станом на 22.40 телеграм-канали повідомляють про роботу ППО в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
В кількох областях оголошено повітряну тривогу.
Топ коментарі
+28 Максім ХОЙ 07fb0949
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Про це він повідомив виданню CNN.
"Після виходу реклами ПВК "Вагнер", орієнтованої на американську аудиторію, до нас надійшло понад 10 млн заявок від громадян США, які бажають вступити до лав ПВК "Вагнер", щоб боротися проти НАТО", - йдеться у повідомленні.
Пригожин зазначив, що керівництво ПВК наразі нібито розглядає близько мільйона американських громадян для прийому "на роботу". Саме тому, за його словами, він нібито перестав вербувати у в'язницях РФ ув'язнених для участі у війні проти України.
ракєтамінтєрєсам.
пєрнатих навічно опустити. Слава Героям!
Тому мабуть завтра (в п,ятницю) підготуватися потрібно тим самим областям?..