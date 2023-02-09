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Росія не має сил на нову атаку на Київ, - Данілов

данілов

Росія спробує досягти якомога більших успіхів на фронті до річниці вторгнення 24 лютого. Однак нової масштабної атаки на Київ не буде.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю азербайджанському виданню Report, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Росія – це країна, яка все життя живе минулим, і для них важливими є історичні дати. Вони пов'язують дату народження Леніна, початку Жовтневої революції та багато інших дат. З урахуванням того, що 24 лютого – річниця атаки на нашу країну, звісно, вони прагнутимуть до цієї дати досягти якихось успіхів на фронті. На сьогодні немає успіхів, про які можна відзвітувати перед своїми громадянами. Тут усе закономірно, немає нічого незрозумілого", – сказав він.

Данілов запевнив, що Україна готова до ймовірного нового наступу.

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"У них немає сил для захоплення Києва. Навіть більше, наше суспільство цього не допустить", – наголосив він.

Данілов припустив, що росіяни спробують перерізати шляхи постачання західної зброї, атакувавши західні регіони України з Білорусі. Але Україна готова до таких сценаріїв і дасть гідну відсіч, запевнив він.

Секретар РНБО додав, що спочатку президент РФ Володимир Путін усіх ввів в оману.

"Усі повірили в силу Путіна, у те, що в нього друга за силою армія у світі, що він забере собі Україну. Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Навіть більше, ми повернемо всі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення "історичні території". Це наш обов'язок, і так і буде", – наголосив Данілов.

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Топ коментарі
+10
Сизокрылый ты наш! А ты вспомни, что ты нес ровно год назад! Разве тебе можно верить?
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09.02.2023 23:43
+9
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09.02.2023 23:53
+8
Довбню, крім Києва є дуже багато міст та сел. Тебе вони не цікавлять?
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09.02.2023 23:20
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блажен, кто верует...
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09.02.2023 23:14 Відповісти
Данілов припустив, що росіяни спробують перерізати шляхи постачання західної зброї, атакувавши західні регіони України з Білорусі.А ГУР розказує .що з Білорусії наступу не буде оскільки там немає достатньо рашистського війска ??
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09.02.2023 23:17 Відповісти
Он наверное сегодня забыл надеть черные труселя. Или мало налил.
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09.02.2023 23:32 Відповісти
ганс хрістіан дебілов казочка від зе
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10.02.2023 08:16 Відповісти
Довбню, крім Києва є дуже багато міст та сел. Тебе вони не цікавлять?
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09.02.2023 23:20 Відповісти
То что не имеет сил еще не значит что они не попытаются. Пустят хоть босеком и с палками тысячи своих орков если не на Киев то на Харьков.
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09.02.2023 23:27 Відповісти
Пан Данилов, да у россиян сейчас другие задачи, при чем здесь Киев, ты посмотри, что делается на Донбассе.
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09.02.2023 23:30 Відповісти
Нахрена? Втирать тупому плебсу легче. Они все-равно проглотят.
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09.02.2023 23:33 Відповісти
Цей покидьок казав що свиносабаки не зможуть напасти напередодні нараду.
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09.02.2023 23:30 Відповісти
азербайджанському виданню можна говорити що завгодно.
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09.02.2023 23:36 Відповісти
Сил у них для наступления достаточно. Но вот конечно смысл такого наступления и его результат... Это уже дело другое
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09.02.2023 23:36 Відповісти
Если у рашки нет ресурсов на войну, у них обязательно найдутся ресурсы на ИПСО - поэтому не стоит недооценивать и забывать об информационных атаках.
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09.02.2023 23:37 Відповісти
Сизокрылый ты наш! А ты вспомни, что ты нес ровно год назад! Разве тебе можно верить?
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09.02.2023 23:43 Відповісти
При всьому тому та худоба та інші клоуни сидять у своїх кріслах і далі керують подіями, а мали б за держ зраду гойдатись у одінй і тій самій петлі разом з вовкою пуйлом та шойгу
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09.02.2023 23:47 Відповісти
Тут вешать не перевешать! Может не хватить каштанов в Киеве!
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09.02.2023 23:52 Відповісти
Що він несе....казковий ти наш.
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09.02.2023 23:46 Відповісти
Он несет то что хочет слышать электорат... Что все прекрасно, паниковать не надо и т.д. Роль "Аферистовича" освободилась, надо же ее кому то исполнять.
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09.02.2023 23:55 Відповісти
не верю ни одной новости марафона и власти они просто успокаивают народ и так ломятся через все границы напролом лишь бы выехать
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10.02.2023 06:57 Відповісти
Idiot.
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09.02.2023 23:48 Відповісти
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09.02.2023 23:53 Відповісти
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10.02.2023 00:07 Відповісти
Пойду, выпью чёрного кофе и у меня есть чёрная зубная паста.
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10.02.2023 00:43 Відповісти
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10.02.2023 01:38 Відповісти
не має сил и не має мозгов это понять
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10.02.2023 06:02 Відповісти
Та ясно, "нічіво ні будіт..."
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10.02.2023 06:42 Відповісти
да уж ванга
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10.02.2023 06:56 Відповісти
Данилов працювати не вміє, тільки язиком ляпати.
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10.02.2023 07:50 Відповісти
данілов таки дибіл
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10.02.2023 08:57 Відповісти
Дітки його приїдуть з Маямі і дадуть відсіч сумнівно що з такою владою можна перемогти
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10.02.2023 10:33 Відповісти
 
 