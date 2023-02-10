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Росія намагається приховати масштабні втрати техніки на війні в Україні, - ISW

техніка

Кремль продовжує вживати заходів щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни в Україні, приховуючи масштаби втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Росії Володимир Путін 9 лютого провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив та доручив агентству надати підтримку суб'єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відвідав танковий завод в Омській області 9 лютого і заявив, що Росії необхідно збільшити виробництво різних озброєнь, у тому числі сучасних танків у відповідь на західну військову допомогу Україні.

Раніше Oryx повідомила, що російські війська втратили 1012 танків в Україні, а ще 546 танків було захоплено українськими військами. Ці сукупні втрати становлять приблизно половину танків, які російські війська направили до України на початку вторгнення.

Півтори тисячі танків достатньо для оснащення більш ніж 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп.

На думку аналітиків, російським військовим необхідно швидко поповнити ці втрати в танках, щоб зберегти здатність вести великомасштабні механізовані маневрові бойові дії напередодні можливого збільшення темпів наступальних операцій на сході України. Медведєв, ймовірно, сформулював свої заклики до збільшення виробництва як відповідь на західну військову допомогу, щоб приховати той факт, що суттєві втрати військової техніки викликають необхідність збільшення виробництва.

"Зусилля Кремля щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни, уникаючи при цьому ширшої мобілізації російської економіки, як і раніше, несумісні з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки", - зазначають експерти.

Також читайте: Росія втратила до половини свого танкового парку: щонайменше 1000 знищено, 544 - захоплено, - Oryx

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Нема чого дивуватися, вони завжди так робили.
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10.02.2023 06:35 Відповісти
Якщо росіяни намагаються приховати втрати танків, то треба їх спамити фотками знищених танків з відірваними баштами з літерами Z, обуглених екіпажів всередині. На початку війни був розпочатий гарний флешмоб, коли на інтернет-мапах російський міст, прикріпляли до ресторанів та інших будівель фото з російьскими трупами. Таке собі побажання смачного, тож можна відновити цю традицію шаличком з їхніх танкістів. Взагалі треба їх спамити на всіх інтернет-ресурасах, надсилати на email родичам, знайомим такі фото. Як би сильно вони не були зазомбовані, і як би не казали, що їх не змінити, хай поманеньку зростає в них ненависть до Путіна
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10.02.2023 07:14 Відповісти
Не думаю що допоможе.. У них відмерли почуття. Країна велика... Тому і живуть без коріння. Виріс - армія- там женився і більше на батьківщину не приїздив. + кримінальна романтика пропагандує + державне ТБ та радіо А результат - те що бачимо зараз. Мабуть лише голод та повна ізоляція змінить те що населяє кац апстан.
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10.02.2023 07:39 Відповісти
+💯!

Лікувати хворі голови будуть національною травою - л****** 😕
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10.02.2023 07:45 Відповісти
Я не вірю в те, що їхню ненависть до України, що культивується століттями, вдастя перенаправити на путлера.
Ваша ідея непогана, але найбільшим досягненням такого флеш мобу може стати невдоволення "царем" серед невеликої частки кацапського поголів'я. Переважна їх більшість ненавидітиме нас ще більше.
Треба щось таке, щоб викликало серед них тваринний страх бути відправленими на війну з українцями. Поголів'я так званої РФ керується інстинктами, а не розумом.
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10.02.2023 07:55 Відповісти
А я вірю. І такий приклад вже був в їх історії віра в царя-батюшку була нерушимою роками і в один чудовій рік вони всім миром зносили його пам'ятники і потім знищили його
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10.02.2023 10:20 Відповісти
 
 