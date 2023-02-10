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Макрон не відкидає імовірність постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями

макрон

Президент Франції Еманюель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на France24.

Постачання ж бойових літаків - "це сьогодні не відповідає потребам", сказав Макрон. Водночас "я не виключаю абсолютно нічого", наголосив французький президент.

До "корисніших" і "швидших" озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.

Постачання артилерійських гармат, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відбивати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.

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Топ коментарі
+2
Якщо для коня треба півроку будувати інфраструктуру для обслуговування, навчати вершників, та й сам кінь вже ледь чалапає, то не варто мучити тварину, нехай доживає там зараз.
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10.02.2023 07:19
+1
Все він дасть, Не панікуємо, він просто хоче, щоб першими хтось інший дав, наприклад Англія.
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10.02.2023 06:56
+1
дарованому коню в зуби ніхто не дивиться ...
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10.02.2023 07:17
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Все він дасть, Не панікуємо, він просто хоче, щоб першими хтось інший дав, наприклад Англія.
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10.02.2023 06:56 Відповісти
Рафалів не дадуть, максимум це Міраж 2000, ну таке...краще нідерландські ф16.
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10.02.2023 07:14 Відповісти
дарованому коню в зуби ніхто не дивиться ...
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10.02.2023 07:17 Відповісти
Якщо для коня треба півроку будувати інфраструктуру для обслуговування, навчати вершників, та й сам кінь вже ледь чалапає, то не варто мучити тварину, нехай доживає там зараз.
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10.02.2023 07:19 Відповісти
може Ви і праві ... але кращих коней нам поки не дають ... подивимось може ситуація зміниться після чергового Рамштайну ...
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10.02.2023 07:21 Відповісти
Сподіваємося на ф16. Із того, що реально отримати це найкращий варіант в багатьох асректах.
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10.02.2023 07:49 Відповісти
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10.02.2023 07:59 Відповісти
та ні!! опа і зе сказали що вже заправляють і взлітають
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10.02.2023 08:11 Відповісти
Вони всі одночасно відмовились ! Тому що Єрмак !
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10.02.2023 08:36 Відповісти
Бла бла бла. Тільки наш чмонь, що не втік, розпиз"дів на весь світ про свої досягнення. Лайно
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10.02.2023 09:13 Відповісти
Ймовірність буде, коли буде їнший президент в цієї країні .
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10.02.2023 12:35 Відповісти
 
 