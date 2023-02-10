Макрон не відкидає імовірність постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями
Президент Франції Еманюель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на France24.
Постачання ж бойових літаків - "це сьогодні не відповідає потребам", сказав Макрон. Водночас "я не виключаю абсолютно нічого", наголосив французький президент.
До "корисніших" і "швидших" озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.
Постачання артилерійських гармат, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відбивати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.
Будь ласка, зачекайте...