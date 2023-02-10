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армія рф (16138) ПВК Вагнер (1534) ISW (653)

Військове керівництво РФ поступово позбувається впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська, - ISW

вагнерівці

Американські аналітики переконані, що приватна військова компанія "Вагнер" зменшила темпи вербування ув’язнених, оскільки перестає бути важливою силою на фронті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як відомо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 9 лютого, що його компанія повністю припинила вербування ув'язнених. Пригожин також заявив, що перед тими, хто зараз працює на "Вагнера", виконуються "всі зобов'язання".

Аналітики ISW вважають, найімовірніше, ПВК "Вагнер" продовжить вербувати людей у в'язницях, хоча й буде робити це в набагато менших обсягах.

За останні кілька місяців інститут відзначав сповільнення темпів вербування "Вагнером" ув'язнених, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що скорочення чисельності російських в'язнів стабілізувалося в період з листопада 2022 року по січень 2023 року.

"Це явище узгоджується із загальною тенденцією повільної заміни "вагнерівців" на регулярні російські війська в районі Бахмута. Це вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, потроху відмовляється від опори на "Вагнера", а, отже, і від використання в'язнів у ролі "гарматного м'яса"", - підсумували в інституті.

Також читайте: Росія намагається приховати масштабні втрати техніки на війні в Україні, - ISW

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Що і вимагалося: "Мавр зробив свою справу - мавр може йти" Поки "зеки" Пригожина "затикали дірки" на фронті своїми тілами, приймаючи на себе українські снаряди і кулі, Росія проводила мобілізацію, тренувала "чмобіків і доукомплектовувала кадрові частини технікою та спорядженням Тепер війська поповнені і потреба в "зеках" відпала У короткочасній перспективі Росія вирішила кілька своїх проблем: тимчасово заповнила нестачу піхоти на фронті, змусила нас витратить ********** та ресурси на їх знищення та позбулася "небажаного" контингенту в тюрмах (які у них вже були переповнені) Адже при наборі до "вагнеровців" перевага надавалася саме тим, хто мав великі строки і тривалий час займав-би "нари" А це, переважно, люди, що схильні до насильства Навіщо вони Росії ? Що в тюрмах, що на свободі всередині країни? Точно так само Фердінанд та Ізабелла в Іспанії позбавилися учасників "реконкісти" - відправили їх у Новий Світ, де вони знищили цивілізації майя, ацтеків та інків
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10.02.2023 07:56 Відповісти
х**** не таке вже дурне як багато вважали, І в'язниці почистив і від зайвої зброї позбувся, Зрозуміло, що це його не врятує але Це займе більше часу і забере більше життів наших воїнів.
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10.02.2023 08:14 Відповісти
А хто сказав що він "дурний"? Взагалі-то основні аналітичні центри та соціологічні структури десятки років орієнтувалися на "Союз" І перейшли у спадок Москві Тому й працюють на Кремль А туди з усього СРСР збирали далеко не ідіотів
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10.02.2023 09:00 Відповісти
 
 