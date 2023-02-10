Окупанти поповнюють втрати на Запоріжжі "вагнерівцями" з-поміж ув’язнених, - Генштаб

Щоб поповнити втрати ворог завозить на Запоріжжя ув’язнених з ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 10 лютого щодо російського вторгнення.

"З метою поповнення втрат до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК "Вагнер", з числа завербованих ув’язнених", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Військове керівництво РФ поступово позбувається впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська, - ISW