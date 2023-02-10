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армія рф (16138) Генштаб ЗС (6049) Запорізька область (3343) ПВК Вагнер (1534)

Окупанти поповнюють втрати на Запоріжжі "вагнерівцями" з-поміж ув’язнених, - Генштаб

рф,вагнер,зеки,пвк

Щоб поповнити втрати ворог завозить на Запоріжжя ув’язнених з ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 10 лютого щодо російського вторгнення.

"З метою поповнення втрат до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК "Вагнер", з числа завербованих ув’язнених", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Військове керівництво РФ поступово позбувається впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська, - ISW

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Про небажання ув'язнених набиратись в ПВК "Вагнера", пише Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ: "Ув'язнені більше не хотіли йти в ПВК, так як близько 10% залишилися живі". великі проблеми з поповненням почалися "після серйозних втрат у боях на Соледарі та інших українських поселеннях".
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10.02.2023 07:45 Відповісти
Норм -- росіиська рулетка .
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10.02.2023 07:51 Відповісти
- В чому різниця між "русской рулеткой" і "путинской"?
- В "русской" один патрон вставляється, а в "путинской" - один витягується І в "русской" використовується револьвер, а в "путінской - пистолет
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10.02.2023 08:02 Відповісти
Коли повиздихають усі вагнерівці тоді х****ло візьметься і за москвичів із санкт-петербургцями, ***** переб'є все населення дзюдохерії аби самому не здохнути.
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10.02.2023 08:04 Відповісти
там одні композітори вагнери штрауси рабіновічі
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10.02.2023 08:08 Відповісти
А як же путінське гасло:" Суди ще насаджають"( за мотивами жуківського "баби ....і далі по тексту")?
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10.02.2023 08:11 Відповісти
В одних новинах вже відмовляється від ''вагнерівців'', а тут поповнюють ними. Протирічать самі собі
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10.02.2023 08:19 Відповісти
Мабуть мова йде про тих, хто був завербований раніше. Забирають у пригожина, щоб поповнити регулярні війська.
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10.02.2023 09:01 Відповісти
 
 