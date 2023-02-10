Окупанти поповнюють втрати на Запоріжжі "вагнерівцями" з-поміж ув’язнених, - Генштаб
Щоб поповнити втрати ворог завозить на Запоріжжя ув’язнених з ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 10 лютого щодо російського вторгнення.
"З метою поповнення втрат до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК "Вагнер", з числа завербованих ув’язнених", - йдеться в повідомленні.
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