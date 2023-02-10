Вночі та вранці війська РФ обстріляли Очаківську громаду Миколаївщини, - ОВА
Російські загарбники вкотре завдали ударів по Очаківській громаді Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 9 лютого, о 23:32 та сьогодні вранці, 10 лютого, о 06:04 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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