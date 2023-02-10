Зеленський та Дуда зустрілися у Польщі: Обговорили майбутній саміт НАТО

Президенти Польщі та України Анджей Дуда та Володимир Зеленський зустрілися у четвер у польському Жешуві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу канцелярії Дуди.

Голова Бюро міжнародних справ Канцеляції президента Польщі Марцін Пжидач зазначив, що Зеленський доповів Дуді про свою останню дипломатичну діяльність та низку зустрічей у Брюсселі та інших європейських столицях.

Зазначається, що розмова тривала понад дві години.

"Розмова також стосувалася запланованої подальшої дипломатичної діяльності президента та формування порядку денного напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Наступного тижня президент Анджей Дуда зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, тому цей обмін думками та інформацією між президентом Польщі та України в контексті цих заходів є тут дуже важливим", - зазначив він.

Лідери також обговорили поточну ситуацію на фронті та безпекову ситуацію у польскому регіоні.

"А також необхідність подальших спільних зусиль щодо військової підтримки України у боротьбі з російською агресією. Розмова стосувалася й теми санкцій. Президент Зеленський подякував президенту Дуді за підтримку, яку Польща надає Україні, в тому числі за турботу про мільйонів українських біженців", - додали в канцелярії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого, - NBC