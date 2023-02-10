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Зеленский (19005) Польша (8138) Дуда (717)

Зеленский и Дуда встретились в Польше: Обсудили предстоящий саммит НАТО

дуда,зеленський

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский встретились в четверг в польском Жешуве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу канцелярии Дуды.

Глава Бюро международных дел Канцеляции президента Польши Марцин Пжидач отметил, что Зеленский доложил Дуде о своей последней дипломатической деятельности и ряде встреч в Брюсселе и других европейских столицах.

Отмечается, что разговор длился более двух часов.

"Разговор также касался запланированной дальнейшей дипломатической деятельности президента и формирования повестки дня накануне саммита НАТО в Вильнюсе. На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентом Польши и Украины в контексте этих мероприятий очень важен". , – отметил он.

Лидеры также обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию в польском регионе.

"А также необходимость дальнейших совместных усилий по военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Разговор касался и темы санкций. Президент Зеленский поблагодарил президента Дуди за поддержку, которую Польша оказывает Украине, в том числе за заботу о миллионах украинских беженцах", - добавили в канцелярии.

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