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Молдова (2013) укриття (272)

В Молдові влада підготувала карту укриттів

молдова,карта,укриттів

Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій Молдови опублікував на своєму сайті інтерактивну карту укриттів для громадян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.

На карті позначені укриття двох категорій - публічні, наприклад, підземні переходи і розташовані в житловому фонді - підвали.

За словами Ревенко, Агентство технічного нагляду попросили провести інспекцію та встановити, які конструкції відповідають вимогам.

"Також ми запропонували новий регламент, який чітко визначатиме завдання кожної дійової особи в цій галузі", - сказала Ревенко.

Також читайте: У повітряному просторі Молдови зафіксовано російську ракету, - Кім

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Рашисти молдаванам по губах вже на всю крутнем ведять, а ті все пищать про нейтралітет 😄

Ну хоч у Німеччини старі БТРи взяли. Сподіваюся вони хоч зрозуміють, що це для транспортування солдатів, а не яблука на базар возити.
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10.02.2023 10:38 Відповісти
Замість того щоб збити оту ракету, а потім кацапського посла ''і в хвіст , і в гриву'' за такі дії , вони готують 'нори'' для схованок.
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10.02.2023 10:41 Відповісти
Бамбуле...шо тут скажеш
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10.02.2023 10:43 Відповісти
Я живу в Молдові - збивати нема чим, ППО - тільки радари (цивільні).

Бо раніше говорили політики (про-русняві) що "ворогів нема", кругом друзі і нема з ким воювати. Як в Україні до 2014.

Ситуація змінюється - дали запрос на покупку ППО на Заході, треба чекати поки виготовлять, кажуть десь до року - два, бо всі наявні озброєння йдуть в Україну.
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10.02.2023 11:52 Відповісти
Боневтік асфальта може підкинути... І на шашлики 9 травня
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10.02.2023 10:41 Відповісти
Тю,які боягузи, зебіли до 24.02.22 і не думали про укриття!
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10.02.2023 10:57 Відповісти
А ППО Молдова не підготувала?
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10.02.2023 11:51 Відповісти
 
 