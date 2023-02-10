В Молдові влада підготувала карту укриттів
Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій Молдови опублікував на своєму сайті інтерактивну карту укриттів для громадян.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.
На карті позначені укриття двох категорій - публічні, наприклад, підземні переходи і розташовані в житловому фонді - підвали.
За словами Ревенко, Агентство технічного нагляду попросили провести інспекцію та встановити, які конструкції відповідають вимогам.
"Також ми запропонували новий регламент, який чітко визначатиме завдання кожної дійової особи в цій галузі", - сказала Ревенко.
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Ну хоч у Німеччини старі БТРи взяли. Сподіваюся вони хоч зрозуміють, що це для транспортування солдатів, а не яблука на базар возити.
Бо раніше говорили політики (про-русняві) що "ворогів нема", кругом друзі і нема з ким воювати. Як в Україні до 2014.
Ситуація змінюється - дали запрос на покупку ППО на Заході, треба чекати поки виготовлять, кажуть десь до року - два, бо всі наявні озброєння йдуть в Україну.