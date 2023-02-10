В Молдові влада підготувала карту укриттів

Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій Молдови опублікував на своєму сайті інтерактивну карту укриттів для громадян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.

На карті позначені укриття двох категорій - публічні, наприклад, підземні переходи і розташовані в житловому фонді - підвали.

За словами Ревенко, Агентство технічного нагляду попросили провести інспекцію та встановити, які конструкції відповідають вимогам.

"Також ми запропонували новий регламент, який чітко визначатиме завдання кожної дійової особи в цій галузі", - сказала Ревенко.

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