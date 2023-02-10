У повітряному просторі Молдови зафіксовано російську ракету, - Кім

Російську ракету зафіксовано у повітряному просторі Молдови.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Одна ракета в повітряному просторі Молдови (транзитом поки що)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова, - мер Терехов