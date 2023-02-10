У повітряному просторі Молдови зафіксовано російську ракету, - Кім
Російську ракету зафіксовано у повітряному просторі Молдови.
Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Одна ракета в повітряному просторі Молдови (транзитом поки що)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар10.02.2023 10:27
+13 Сергей Хитушко 950d6b48
показати весь коментар10.02.2023 10:31
+13 Ярослав Викторович
показати весь коментар10.02.2023 10:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Я підозрюю, що якщо б русня жахнула по Берліну, то і тут вони висловлювалися б обережно, щоб не дай боже не було ескалації. "Нещасний випадок, трагедія"
Навіть не треба далеко ходити, у ВЖЕ воюючій країні президент дороги будував та мир в очах ***** шукав. Та так шукав, що зараз Україна жебракує та випрошує озброєння. То в чому Молдова не така?
и почему молдова не сбивает?
Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю https://www.reuters.com/world/europe/moldova-says-requests-air-defence-systems-stems-russia-destabilising-efforts-2023-01-19/ Reuters заявила президент Молдови Майя Санду.
«Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони», - зазначила вона.
За словами Санду, https://www.ukrinform.ua/tag-moldova Молдова розуміє, що нині Україна є пріоритетом, але її країна також сподівається отримати деякі системи ППО.
или гипотетическая возможность "вне очереди класть плитку на рублёвке" перевесит здравый смысл?
@n6j1K0PZH4vMK0y
Некерована кцпська ракета трішки зачепила територію НАТО. Є три варіанти розвитку ситуації: 1.цього не може бути 2.це українське ППО 3.глибока стурбованість, але все не так однозначно