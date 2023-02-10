В воздушном пространстве Молдовы зафиксирована российская ракета, - Ким

Российская ракета зафиксирована в воздушном пространстве Молдовы.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Одна ракета в воздушном пространстве Молдовы (транзитом пока)", - говорится в сообщении.

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