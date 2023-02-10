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Новости Война
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Молдова (1831) обстрел (25728) ракеты (3468) Ким Виталий (241)

В воздушном пространстве Молдовы зафиксирована российская ракета, - Ким

ракета,х-101

Российская ракета зафиксирована в воздушном пространстве Молдовы.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Одна ракета в воздушном пространстве Молдовы (транзитом пока)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Первые ракеты уже над Украиной, россияне запустили уже вторую волну, - Ким
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Топ комментарии
+13
Це вже екскалація, чи ще ні?
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10.02.2023 10:27
+13
А воно там є????
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10.02.2023 10:31
+13
А чим збивати? Помідорами? Громадяни Молдови, нікого не хотів образити.
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10.02.2023 10:32
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Кім - речник ВПС
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10.02.2023 10:26 Ответить
Кім це головний керівник, захисник, візвольник та оповісник півдня України
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10.02.2023 10:50 Ответить
Це агресія проти країни-а ппо Молдови мабуть наклало у штани...
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10.02.2023 10:27 Ответить
А воно там є????
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10.02.2023 10:31 Ответить
А чим збивати? Помідорами? Громадяни Молдови, нікого не хотів образити.
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10.02.2023 10:32 Ответить
гогошАрами
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10.02.2023 10:36 Ответить
мамалыгой и вином ..........молдоване дождутся , у них под боком клоака с арсеналом южной группировки войск воршавского договора , который был выведен из румынии , они дождутся на свою голову.
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10.02.2023 12:38 Ответить
Це вже екскалація, чи ще ні?
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10.02.2023 10:27 Ответить
Ракета в Польші, країні в НАТО, що вбила двох людей, і та не була "ескалацією". Та так не була, що про неї так моцно намагалися мовчати, що і за кіілька днів вже про неї ніхто і не згадав. А тут "якась" Молдова і ракета навіть не впала.
Я підозрюю, що якщо б русня жахнула по Берліну, то і тут вони висловлювалися б обережно, щоб не дай боже не було ескалації. "Нещасний випадок, трагедія"
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10.02.2023 11:03 Ответить
ППО Молдови бояться її збивать?
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10.02.2023 10:28 Ответить
Чем? Шпателями и плиткой? Там из армии один сторож и две дворняги. Они же предпочитают не ваивать а мириться
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10.02.2023 10:34 Ответить
А звідки ця високомірність щодо Молдови? Україна в 14м теж в кедах ворога зустрічала, бо всі 30 років п%%%діли "нашо нам нато, нашо нам армія, з ким нам воювати?"
Навіть не треба далеко ходити, у ВЖЕ воюючій країні президент дороги будував та мир в очах ***** шукав. Та так шукав, що зараз Україна жебракує та випрошує озброєння. То в чому Молдова не така?
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10.02.2023 11:07 Ответить
Певне до нас летить, сподіваюсь зіб'ють.
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10.02.2023 10:30 Ответить
каким кульбитом она летит к нам через молдову?
и почему молдова не сбивает?
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10.02.2023 10:31 Ответить
Через Молдову на Чернівці або Новодністровську ГЕС, вони завжди так пускають. Якщо знову попаде в ГЕС, то Молдова знову буде без світла, Новодністровськ на Молдову заточений.
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10.02.2023 10:32 Ответить
то вони спокійно дивляться як в їх просторі літають ракети?
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10.02.2023 10:35 Ответить
А що їм робити, якщо не мають ППО. Молдова звернулася до союзників з проханням зміцнити її можливості протиповітряної оборони на тлі триваючої російсько-української війни.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю https://www.reuters.com/world/europe/moldova-says-requests-air-defence-systems-stems-russia-destabilising-efforts-2023-01-19/ Reuters заявила президент Молдови Майя Санду.

«Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони», - зазначила вона.

За словами Санду, https://www.ukrinform.ua/tag-moldova Молдова розуміє, що нині Україна є пріоритетом, але її країна також сподівається отримати деякі системи ППО.
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10.02.2023 10:36 Ответить
ну хоч якесь же ППО у них має бути...
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10.02.2023 10:37 Ответить
Та хрєн його знає, не знайшов ніде інфи, а якщо вони ще й системи спостереження запросили, не здивуюсь якщо про ракету вони узнають від Цензора.
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10.02.2023 10:39 Ответить
У них 3 пусковых С-125 НЕВА,на всю страну и те не развалились бо их птицы обосрали!!!
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10.02.2023 10:42 Ответить
немає в них ППО. взагалі.
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10.02.2023 10:42 Ответить
к каким союзникам ? кто в союзе с молдовой ? они в евросоюзе ? у них война ? у них есть сотрудничество с европой ? у них есть договоры по типу минск 1,2,3 ? , молдова болтается между европой и украиной как г в прорубе , с непонятной политикой и экономикой , которая на 90% состоит из кантробаса через приднестровье контролируемое бандформированием под названием - ,, республика шериф ,, ,
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10.02.2023 12:45 Ответить
Крылатую можжа с ДШК сбивать, пущай все сваи ДШК поперек Молдовы ставят.
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10.02.2023 13:58 Ответить
молдавани запрос дєрьмаку послали, чи можно збивать? ждуть отвєтку.
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10.02.2023 10:31 Ответить
Если разию не трогать то не будет ескалации, да придурки? Вот вам яркий пример как рашисты уважают чужие границы.
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10.02.2023 10:32 Ответить
Якби молдавани були сміліші, то використали б це для того, щоб роззброїти пмр і вислати всіх відставників або посадити до фільтрації. Але...
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10.02.2023 10:35 Ответить
Нада сбить ее над складом оружия в колбасной
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10.02.2023 10:36 Ответить
Гіпотетично вона могла б збити якийсь молдавський літак. Чи кацапи час і траекторію польоту ракет молдаванам надають завчасно?
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10.02.2023 10:38 Ответить
Та якби ж то вони самі знали ті траекторії...
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10.02.2023 10:40 Ответить
По флайту над Молдовою одна сесна бовтається, більше літаків нема.
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10.02.2023 10:42 Ответить
аеропорт у них є, і більш менш літаки регулярно літають...Це дійсно небезпечно...
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10.02.2023 10:44 Ответить
Ця ракета вже пройшла через повітряний простір Руминії, якщо далі летіти по прямій то може долетіти до Венгрії. Це було б справедливо - Венгрія підтримує росіян, має гарно сприйняти виріб братушек.
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10.02.2023 10:48 Ответить
а где посмотреть?
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10.02.2023 10:49 Ответить
Моніторинг військової активності t.me/radar_ukr - там всі переміщення ворожих ракет онлайн, що куди летить. Звідти і Кім бере інформацію.
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10.02.2023 10:52 Ответить
..ну хоть слабый протест, хоть какой-то, от Молдовы будет?.. ну хоть "под себя"?
или гипотетическая возможность "вне очереди класть плитку на рублёвке" перевесит здравый смысл?
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10.02.2023 10:48 Ответить
Одна ракета уже майже на кордоні з Польщею. Русня дразнить НАТО.
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10.02.2023 10:53 Ответить
Не можна допустити ескалації, треба погладити фуйло по голові, щоб заспокоївся. Бажано бензопилкою погладити.
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10.02.2023 10:58 Ответить
Групи і канали пишуть про те, що одна ракета румунський кордон перетнула.
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10.02.2023 10:57 Ответить
Пишуть що одна з ракет перетнула кордон Румунії.
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10.02.2023 10:59 Ответить
Извините за уточнение, с востока на запад ( Ту 95)? Этот вопрос без всяких подвохов.( побоялся по ссылке про "вийськову активнисть" переходить).
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10.02.2023 11:03 Ответить
Ракети, а не Ту 95.
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10.02.2023 11:04 Ответить
Я понимаю! Но Ту 95 то же запускают крылатые ракеты!
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10.02.2023 11:09 Ответить
Швидше з моря через Молдову.
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10.02.2023 11:05 Ответить
Дуже дякую за відповідь.
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10.02.2023 11:05 Ответить
Їх літаки злетіли ще вночі з Далекого Сходу, на "Моніторингу" попередили, що пока вони долетять, то атака почнеться зранку. Так воно і вийшло.
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10.02.2023 11:19 Ответить
Моніторинг військовой активності пише, що наразі русня намагається влучити в щось на кордоні з Польщею.
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10.02.2023 11:02 Ответить
Угу, ППО РАДАР теж пише про роботу ППО у Львові.
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10.02.2023 11:06 Ответить
Ймовірність запуску х22.
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10.02.2023 11:06 Ответить
Летять пʼять Ту 22м3, потенційні носії х22. Це скільки всього ракет виходить?(((
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10.02.2023 11:08 Ответить
5
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10.02.2023 11:19 Ответить
Тактична авіація москалів над Чорним морем
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10.02.2023 11:10 Ответить
******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

Некерована кцпська ракета трішки зачепила територію НАТО. Є три варіанти розвитку ситуації: 1.цього не може бути 2.це українське ППО 3.глибока стурбованість, але все не так однозначно
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10.02.2023 11:20 Ответить
Офигеть а почеме ПВО Молдовы их не сбивает. Что всё ещё кацапов боятся?
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10.02.2023 13:03 Ответить
Там нет ПВО.
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10.02.2023 15:19 Ответить
А в Румынии тоже нет?
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10.02.2023 15:27 Ответить
 
 