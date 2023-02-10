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обстріл (27045) Харків (5426)

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова, - мер Терехов

вибух,дим,обстріл

Російські окупанти сьогодні завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, деякі райони без електрики, - ОВА 

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сдохните выродки кацапские! Недолюди!!
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10.02.2023 10:33 Відповісти
Позорная обосцанная армия рашистов только и умеет воевать с женщинами и детьми.
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10.02.2023 10:36 Відповісти
То хай Тєрьоха наставить по Харкову бюстів пушкіна та жукіна,якими так переймається до цього часу.
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10.02.2023 10:52 Відповісти
Не здивуюсь, що він зливає кацапам координати об'єктів інфраструктури
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10.02.2023 11:00 Відповісти
все може бути.
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10.02.2023 11:28 Відповісти
Не совсем так. Могу описать ощущения, поработав "изнутри" Работа Деканоидзе была более чем успешная. Не без частных случаев неадекватов конечно, но это чисто человеческий фактор.
Пока кошмарили младший состав, все было отлично. Все закончилось, только дошла аттестация до начальников райотделов. Это местные Доны аль капоне. Через них проходит весь поток сборов "по районам от уличной торговли, игровых автоматов, наркоты и т.д. и т.п. и дальше на Киев. На определенном этапе присасываются и прокуроские и СБУшные. Точнее разделяют определенные сферы. Ребята быстро прикинули, что дело пахнет керосином, а кушать хочется всем и устроили Деканоидзе "чемодан денег, вокзал Грузия" И этот беспредел не только заслуга авакяна и гецьмана. Этот показательный цирк схавали именно мы, народ Украины. Как и картавого ублюдка луцика. Слишком сильно расслабили булки после Майдана. Думали теперь все пойдет как надо, а зря.
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10.02.2023 11:27 Відповісти
ви всує упом'янули ім'я спонсора цього сайта та його ботів зараз вас обісцять та обісруть може забанять на пару днів як попередження, тут же свобода слова та дємократія, усі рівні, але соєві рівнєє
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10.02.2023 13:59 Відповісти
Да то, что на "Цензор нет" цензура выше крыши я уже привык. Уже заблокирован мой аккаунт, жены, вот от имени сына пишу. Сколько раз блочили на пару дней и не сосчитать. Ну то такое. Если у кого жопа от правды горит, это не мои проблемы.
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10.02.2023 16:03 Відповісти
 
 