Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова, - мер Терехов

Російські окупанти сьогодні завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, деякі райони без електрики, - ОВА