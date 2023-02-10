Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова, - мер Терехов
Російські окупанти сьогодні завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - йдеться в повідомленні.
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Пока кошмарили младший состав, все было отлично. Все закончилось, только дошла аттестация до начальников райотделов. Это местные Доны аль капоне. Через них проходит весь поток сборов "по районам от уличной торговли, игровых автоматов, наркоты и т.д. и т.п. и дальше на Киев. На определенном этапе присасываются и прокуроские и СБУшные. Точнее разделяют определенные сферы. Ребята быстро прикинули, что дело пахнет керосином, а кушать хочется всем и устроили Деканоидзе "чемодан денег, вокзал Грузия" И этот беспредел не только заслуга авакяна и гецьмана. Этот показательный цирк схавали именно мы, народ Украины. Как и картавого ублюдка луцика. Слишком сильно расслабили булки после Майдана. Думали теперь все пойдет как надо, а зря.