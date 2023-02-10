Россияне ударили по критической инфраструктуре Харькова, - мэр Терехов
Российские оккупанты сегодня нанесли удар по критической инфраструктуре Харькова.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", - говорится в сообщении.
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Пока кошмарили младший состав, все было отлично. Все закончилось, только дошла аттестация до начальников райотделов. Это местные Доны аль капоне. Через них проходит весь поток сборов "по районам от уличной торговли, игровых автоматов, наркоты и т.д. и т.п. и дальше на Киев. На определенном этапе присасываются и прокуроские и СБУшные. Точнее разделяют определенные сферы. Ребята быстро прикинули, что дело пахнет керосином, а кушать хочется всем и устроили Деканоидзе "чемодан денег, вокзал Грузия" И этот беспредел не только заслуга авакяна и гецьмана. Этот показательный цирк схавали именно мы, народ Украины. Как и картавого ублюдка луцика. Слишком сильно расслабили булки после Майдана. Думали теперь все пойдет как надо, а зря.