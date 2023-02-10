Россияне ударили по критической инфраструктуре Харькова, - мэр Терехов

Российские оккупанты сегодня нанесли удар по критической инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", - говорится в сообщении.

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