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обстрел (25728) Харьков (7284)

Россияне ударили по критической инфраструктуре Харькова, - мэр Терехов

вибух,дим,обстріл

Российские оккупанты сегодня нанесли удар по критической инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", - говорится в сообщении.

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сдохните выродки кацапские! Недолюди!!
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10.02.2023 10:33 Ответить
Позорная обосцанная армия рашистов только и умеет воевать с женщинами и детьми.
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10.02.2023 10:36 Ответить
То хай Тєрьоха наставить по Харкову бюстів пушкіна та жукіна,якими так переймається до цього часу.
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10.02.2023 10:52 Ответить
Не здивуюсь, що він зливає кацапам координати об'єктів інфраструктури
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10.02.2023 11:00 Ответить
все може бути.
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10.02.2023 11:28 Ответить
Не совсем так. Могу описать ощущения, поработав "изнутри" Работа Деканоидзе была более чем успешная. Не без частных случаев неадекватов конечно, но это чисто человеческий фактор.
Пока кошмарили младший состав, все было отлично. Все закончилось, только дошла аттестация до начальников райотделов. Это местные Доны аль капоне. Через них проходит весь поток сборов "по районам от уличной торговли, игровых автоматов, наркоты и т.д. и т.п. и дальше на Киев. На определенном этапе присасываются и прокуроские и СБУшные. Точнее разделяют определенные сферы. Ребята быстро прикинули, что дело пахнет керосином, а кушать хочется всем и устроили Деканоидзе "чемодан денег, вокзал Грузия" И этот беспредел не только заслуга авакяна и гецьмана. Этот показательный цирк схавали именно мы, народ Украины. Как и картавого ублюдка луцика. Слишком сильно расслабили булки после Майдана. Думали теперь все пойдет как надо, а зря.
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10.02.2023 11:27 Ответить
ви всує упом'янули ім'я спонсора цього сайта та його ботів зараз вас обісцять та обісруть може забанять на пару днів як попередження, тут же свобода слова та дємократія, усі рівні, але соєві рівнєє
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10.02.2023 13:59 Ответить
Да то, что на "Цензор нет" цензура выше крыши я уже привык. Уже заблокирован мой аккаунт, жены, вот от имени сына пишу. Сколько раз блочили на пару дней и не сосчитать. Ну то такое. Если у кого жопа от правды горит, это не мои проблемы.
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10.02.2023 16:03 Ответить
 
 