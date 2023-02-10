ASD: Каждый украинец должен уметь пользоваться оружием. ВИДЕО
Тотальная война требует тотальной готовности нации к сопротивлению, поэтому каждый украинец должен уметь пользоваться оружием. Профессиональная подготовка солдат на войне спасает им жизнь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как эффективно и быстро подготовить себя к экстремальным и боевым условиям, о массовой подготовке военных и гражданских к боевым действиям, о военно-патриотическом воспитании молодежи, - рассказывают лидеры и инструкторы военно-спортивной общественной организации Alfa Self Defense (ASD) в новом выпуске программы "Защита".
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+37 Oleksii Pilevych #551217
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Але вдома, для захисту родини він не має права навіть на пістолет...
Спокійно можна отримати дозвіл на Карабін, АК мисливський, рушницю помпову - для захисту достатньо. Було б бажання.
Тобто ви пропонуєте моїй жінці , як йде на роботу на вечірню зміну, носити з собою карабін?
Я вас засмучу, так робити у нас теж неможна...
Так хто загубився?
До чого ще причепиться поважний дописувач з Англії????
Автоматами зараз не навоюєш.
Та ще й після Придністровської війни???
Кажете до володіння зброєю не готові.
А до чого ще ми не готові?
До автівок з Європи без диких націнок?
До нормальної зарплатні?
До Конституції, де обов'язки не тільки для бідних а блага не тільки для багатих????
Ти ж не хочеш, "щоб коли ти зробиш зауваження якомусь чепушилі про кинутий бичок", він тебе навернув молотком?
Та й цеглу, мабуть, теж треба заборонити...
А хто може требувати у влади виконання законів/конституції/дій за логікою военного часу і тд і тп?
Не просто так групу Музичка в лісах забивали...
Кожний, хто носить зброю-потенційний вбивця!!!
Така логіка нашої влади.
Це так само, що вважати кожного чоловіка потенційним гвалтівником за те, що має в штанях )))))
Але за такої логики нашо мене зобов'язують у автівці мати вогнегасник та аптечку?
Спалахнуло авто, сиди спокійно та викликай пожежників та швидку ))))
А ну розкажи яка з попередніх влад озброїла простих українців.
Ї шо, озброїли народ?
Схоже, будь яка влада в нашій краіні більше боїться власного народу, а ніж агресора.
Але ок давайте візьмемо що повномасштабна війна сталася на 24 лютого 2022 року, а приблизно 24 серпня 2014
отже минула влада при повномасштабному вторгненні
Армія із шльопків вділася в робокопів, із РПГ-7 пересіла на стугну, з'явився СВІЙ Хаймарс - "вільха", вже на підході був "Грім". У льотчики за пів року на тренуваннях нальоту-годин було стільки, скільки до цього вони за все життя не налітали. Створювались нові бригади і таке інше і тд.
Потім прийшов Зеленський, а війна то повномасштабна триває
Всю ракетну програму - НАХЕР.
Закупувля вже готових і прийнятих ракет і комплексів як от стугна і вільха - НАХЕР!
Закупівля засобів захисти - НАХЕР.
Навіть не нахер, бо 30к броників що вже були на скаладах тупо сгноїли.
Скорочення армії на 40тис.!!! Круто же?
Розформування танкової бригади на півночі Україну, що прикривала нас зі півночи.
Заборона на діяльність снайперів, коптерів і розвідників в цілому по лінії фронту у 2020 році (велике розведення, чи як вони там його називали)
Про баканова згадувати?
І це список ще можно продовжувати дуже довго
А ви тут балакаєте про якісь, вибачте, високі матерії.
На думку охфіса президента народ має плакати від гундосиків у мастурбувати на квартал, а ті хто побачив злочини у діях влади мають сидіти чи бути вбиті.
Чому Я винен робити "поправки" та "висновки"?
Для чого тоді ми 30 років вибирали президентів та владу?
Вашу методичку мені зрозуміло. Всі фігові, але про зеленського це казати зась
ПРОТИ БУДЕ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЯК І ІНША КРЕМЛІВСЬКА АГЕНТУРА
Государство должно создать порядок, ответственность и только после этого что то требовать от граждан. Отец, сын в семье, желают жить и работать и в свое свободное время ходить с назначенное время на сборы хоть раз в месяц, или квартал. Прийти в военкомат в выданной форме, получить от государства оружие и бк и выдвинуться на тренировки. Иметь договор и страховку. Участвуешь в теробороне, получай какую то прибавку. Решил уйти - сдай форму, отчитайся и свободен. Людей готовых защищать свой дом много. Но не все готовы годами сидеть в окопах, просто бросив семью по сути.
То, что у нас сейчас - это не тероборона. С одной стороны, подписав Контракт любой теробороны, сразу становишься военнослужащим, сразу принадлежишь ВСУ, со всеми вытекающими обязательствами. С другой стороны, государство ничего не обязано в случае чего. Ты доброволец. Отдашь жизнь, получишь ранение, просто служишь - семья ничего не получает. Как жить, кормить семью - государство это не волнует. Это не нормально.
Проте якщо мова про легалізацію володіння, носіня зброї, то вже кінець Світу, того допустити ніяк не можна, бо це ж зробить українську націю ще більш незалежною.
Кожен українець повинен володіти та зберігати дома зброю і цинк *********** до неї в точності як в Швейцарії раніше. Тобто зброя не на складах по яких прилетять ракети чи з яких зброю вкрадуть агенти рф, а на руках в людей які кожен рік проходять з цією зброєю вишколи, освоюють чи піднімають кваліфікацію військової спеціальності та звичайно вчаться користуватись новими зразками озброєння.