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ASD: Кожен українець повинен вміти користуватися зброєю. ВIДЕО

Тотальна війна вимагає тотальної готовності нації до опору, тому кожен українець повинен вміти користуватися зброєю. Професійна підготовка солдат на війні рятує їм життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як ефективно та швидко підготувати себе до екстремальних та бойових умов, про масову підготовку військових і цивільних до бойових дій, про військово-патріотичне виховання молоді, – розповідають лідери та інструктори військово-спортивної громадської організації Alfa Self Defense (ASD) у новому випуску програми "Захист".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 168 годин випробувань: перший тиждень курсу молодого бійця в ССО "Азов". ВIДЕО

Автор: 

військові навчання (2776) підготовка (186)


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Топ коментарі
+37
Ти кацап чи дурко?
1. Масові розстріли кожен місяць- БРЕХНЯ.
2. В Україні вже є Закон про володіння зброєю.
3. Це питання має вирішуватися на референдумі після перемоги.
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10.02.2023 10:05
+34
"якби до початку війни в Українців була своя безгеморойна, доступна зброя (на складах до війни були мільйони копійчаних "гниючих" стволів), кацапи так би не розкошували серед цивільних та й взагалі.. і тисячу раз подумали чи лізти в Україну, якщо у "кожного п'ятого" є ствол, з якого він має право, навіть обов'язок, нищити окупанта...
але усі влади України боялися і бояться вільного, незалежного Українця.. бо з кріпаками безпорадніми зе владам спиться спокійніше і завжди можна спокійно "тіхонько пойті в лєс"..
зато дебілам-шизофренікам, уклоністам-предателям, тищенкам-ківам зброя - всєгда пожалуйста, своїм - од такої ж влади"(с)
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10.02.2023 10:04
+18
"Швейцарці мають законне право на носіння зброї відповідно до статті 3 Закону про зброю 1997 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Швейцарія практикує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA загальний призов , який вимагає, щоб всі працездатні громадяни чоловічої статі тримали повністю автоматичну вогнепальну зброю в домашніх умовах на випадок призову."
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10.02.2023 10:09
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На війні, захищаючи державу громадянин України має доступ до всієї ланки озброєнь.
Але вдома, для захисту родини він не має права навіть на пістолет...
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10.02.2023 10:58 Відповісти
Ви кацап чи де жили?
Спокійно можна отримати дозвіл на Карабін, АК мисливський, рушницю помпову - для захисту достатньо. Було б бажання.
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10.02.2023 11:19 Відповісти
Я не кацап і в Британіі не жив, на відміну од вас.
Тобто ви пропонуєте моїй жінці , як йде на роботу на вечірню зміну, носити з собою карабін?
Я вас засмучу, так робити у нас теж неможна...
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10.02.2023 11:36 Відповісти
Ви загубилися.... Ви писали про захист будинку а не особистий захист на вулиці.
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10.02.2023 11:40 Відповісти
Я писав для захисту РОДИНИ.
Так хто загубився?
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10.02.2023 11:44 Відповісти
"Вдома для захисту родини" - якщо точно Ви писали.
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10.02.2023 11:52 Відповісти
Моя жінка працює ВДОМА а не в Британії, наприклад, і так, моя жінка-то моя родина.
До чого ще причепиться поважний дописувач з Англії????
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10.02.2023 11:55 Відповісти
не тільки вміти користуватися, а мати ще й дома
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10.02.2023 11:01 Відповісти
Ромка, молодець! гордість бере за таких земляків.
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10.02.2023 11:05 Відповісти
До війни всі наші президенти (Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович) фактично знищили українську армію, розпродали ПВО, зброю (танки, ракети), зменшили численність армії. Тому на початок російської агресії Україні довелось дуже тяжко. Вже коли Росія увійшла без єдиного пострілу в український Крім, Тимошенко закликала, щоб не один танк не виїхав боронити Крим. Населення теж роззброїли. Я теж такої думки. Якби в нас була в кожного дома зброя… Замість цього в Україні кожний місяць на передодні війни проводили місячники здачі зброї. Постійно обговорювали питання, що наявність зброї у населення приведе до росту злочинності. Бо влада більше боялась свого народу, чім загарбників. Вже коли США на всіх перехрестях казали, що буде агресія проти України, представники влади, наприклад, Арахамія казав, що не має ніякої загрози. Все привело, до тяжких наслідків, гибіли людей, окупації території. Кожного хто ослабив обороноздатність України потрібно судити. Владу постійно потрібно перевіряти, населенню потрібно мати зброю і добре нею володіти.
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10.02.2023 11:08 Відповісти
Кожен українець повинен вміти користуватись протитанковими, зенітними переносними ракетними комплексами а також вміти користуватись мінометом.
Автоматами зараз не навоюєш.
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10.02.2023 11:11 Відповісти
Вот что я вам скажу - в советское время во всех школах были уроки начальной военной подготовки. Так вот собирать и разбирать автомат меня так надрочили, что я и сейчас всё помню!
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10.02.2023 11:17 Відповісти
Так на тих уроках більше нічого й не було. Стройова й розбірка автомата. Й сильно це стало у пригоді? Одним словом - туфта.
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11.02.2023 07:13 Відповісти
Я загалом за дозвіл зброї. Але наша країна до цього не готова в тому плані, що психічно хворих і нестабільних людей дуже багато, а після війни буде ще більше. У нас психлікарень і до війни не дуже було, потім з медреформою їх ще меньше стало. Хоча у нас зараз складний час, незареєстрованої зброї буде дуже багато і може буде тільки один шлях узаконити - легалізувати.
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10.02.2023 11:22 Відповісти
А в Молдові?
Та ще й після Придністровської війни???
Кажете до володіння зброєю не готові.
А до чого ще ми не готові?
До автівок з Європи без диких націнок?
До нормальної зарплатні?
До Конституції, де обов'язки не тільки для бідних а блага не тільки для багатих????
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10.02.2023 11:43 Відповісти
Воно то так, але у всьому має бути порядок і контроль. Я не хочу, щоб коли я зроблю зауваження якомусь чепушилі про кинутий бичок, він в мене вистрелив. Багато психічно неврівноважених і не діагностованих, таким зброю давати не можна. А про посттравматичний синдром у частини наших захисників. То може бути реальною проблемою після нашої перемоги і на те треба зважати
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10.02.2023 14:11 Відповісти
То треба заборонити молотки.
Ти ж не хочеш, "щоб коли ти зробиш зауваження якомусь чепушилі про кинутий бичок", він тебе навернув молотком?
Та й цеглу, мабуть, теж треба заборонити...
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10.02.2023 14:25 Відповісти
Не перекручуйте. І не порівнюйте самі знаєте що з чим. На молотки дозволи не потрібні. В Америці для купівлі зброї треба дозволи ( ліцензія), а з нашою корупцією дозволи будуть видаватися кому попало і без перевірок. У нас навіть нормальних баз данних немає. У нас люди права купують без здачі екзаменів, хоч би тут порядок навести, а то у кожного другого «права за сало». То роки роботи і боротьби з корупцією.
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10.02.2023 15:18 Відповісти
Ну пристрелять кількох чепушил - і вони заспокояться...
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10.02.2023 21:35 Відповісти
Він не вистрілить, бо тільки зробить намір, то зразу ж отримає кулю в лоб.
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11.02.2023 14:32 Відповісти
Не тих психічно хворих требо боятись. В Україні вже сотні тисяч психічно хворих росіян і потрібно озброювати вже весь народ, щоб люди змогли захиститись від них
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10.02.2023 12:14 Відповісти
В період війни - так, бо нема в нас іншого вибору
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10.02.2023 14:14 Відповісти
Кожен українець повинен не тільки вміти користуватися, а й володіти зброєю. Після Бучі це просто обов'язок влади надати простим українцям зброю. Коли ворог нищить, катує, гвалтує простих мирних громадян, ім не можна не надати зброю, щоб захистити своє життя та родину. Український народ вже довів свою зрілість героїчним спротивом - не на злочини проти наших громадян він направив він цю зброю, яку роздавали всім бажаючим, а проти ворога як у Мелітополі, в Бучі, де ціною власного життя наш герой знищив ворожу БМП смузі та загинув в бою з мисливським карабіном, заснявши це на відео, під час Гадяцького Сафарі, коли влаштував справжнє полювання на ворога. Повне озброєння кожного українця поставить крапку у цій війні. Жодній армнії не здолати народ, озброєний до зубів до останнього українца, який буде прицільно в нього влучати з кожного вікна, куща чи руїни. Завдяки тому, що людям вільно роздали зброю, Україна вистояла перші дні війни, тож зараз це можна повторити в масштабах всієї країни - і для цього не потрібно витрачати ані копійки, згоди Шольців і Байденів - люди самі розкуплять зброю як свічки та павербанки і підуть з нею до тереоборони, тож треба лише прибрати бюрократичні перепони.
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10.02.2023 11:50 Відповісти
Істина.

А хто може требувати у влади виконання законів/конституції/дій за логікою военного часу і тд і тп?

Не просто так групу Музичка в лісах забивали...
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10.02.2023 11:59 Відповісти
Народ повинен сказати "так зброї" і влада повина виконати все, що скаже народ. Нам не повинен забороняти володіти зброєю якийсь авак'ян-рюкзакович чи арахамія
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11.02.2023 14:35 Відповісти
Кожен українець має носити при соби короткоствольну зброю !
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10.02.2023 11:52 Відповісти
Лєна! Не провокуйте!!!
Кожний, хто носить зброю-потенційний вбивця!!!
Така логіка нашої влади.
Це так само, що вважати кожного чоловіка потенційним гвалтівником за те, що має в штанях )))))
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10.02.2023 11:59 Відповісти
Якщо на мене буде здійснено напад, я не маю право захистити себе пістолетом, а маю викликати поліцію.
Але за такої логики нашо мене зобов'язують у автівці мати вогнегасник та аптечку?
Спалахнуло авто, сиди спокійно та викликай пожежників та швидку ))))
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10.02.2023 12:18 Відповісти
Ага.
А ну розкажи яка з попередніх влад озброїла простих українців.
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10.02.2023 12:48 Відповісти
А ну розкажи, як за попередніх влад було повномасштабне вторгнення і як вже ця влада закрила ракетну програму і перестала закуповувати в армію все, від озброєння до засібів захисту, хіба що харчі закуповували і то щоб на них вкрасти.
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10.02.2023 12:56 Відповісти
А Крим, та Донбас , то не "масштабне вторгнення", а так, на пів шишки?
Ї шо, озброїли народ?
Схоже, будь яка влада в нашій краіні більше боїться власного народу, а ніж агресора.
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10.02.2023 12:59 Відповісти
Різниця все ж таки є. Коли вся армія РФ поперла, і коли не було масованих, та й навіть поодиночних, а ні ракетних, а ні авіаційних чи корабельних ударів.

Але ок давайте візьмемо що повномасштабна війна сталася на 24 лютого 2022 року, а приблизно 24 серпня 2014

отже минула влада при повномасштабному вторгненні

Армія із шльопків вділася в робокопів, із РПГ-7 пересіла на стугну, з'явився СВІЙ Хаймарс - "вільха", вже на підході був "Грім". У льотчики за пів року на тренуваннях нальоту-годин було стільки, скільки до цього вони за все життя не налітали. Створювались нові бригади і таке інше і тд.
Потім прийшов Зеленський, а війна то повномасштабна триває

Всю ракетну програму - НАХЕР.
Закупувля вже готових і прийнятих ракет і комплексів як от стугна і вільха - НАХЕР!
Закупівля засобів захисти - НАХЕР.
Навіть не нахер, бо 30к броників що вже були на скаладах тупо сгноїли.

Скорочення армії на 40тис.!!! Круто же?
Розформування танкової бригади на півночі Україну, що прикривала нас зі півночи.
Заборона на діяльність снайперів, коптерів і розвідників в цілому по лінії фронту у 2020 році (велике розведення, чи як вони там його називали)
Про баканова згадувати?

І це список ще можно продовжувати дуже довго
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10.02.2023 13:23 Відповісти
Хіба в той час була влада? Яник з бандою втік перед тим розваливши армію, нової влади ще не було
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10.02.2023 19:49 Відповісти
100 відсотків ! Дякую !
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10.02.2023 12:43 Відповісти
ця влада не збудувало ЖОДНОГО бомбосховища. Красти від 24го лютого почали ще БІЛЬШЕ і безсоромніше ніж не те що до 24, а так що навіть янукович прифігів.
А ви тут балакаєте про якісь, вибачте, високі матерії.
На думку охфіса президента народ має плакати від гундосиків у мастурбувати на квартал, а ті хто побачив злочини у діях влади мають сидіти чи бути вбиті.
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10.02.2023 12:53 Відповісти
ЖОДНА влада не побудувала ЖОДНОГО бомбосховища.
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10.02.2023 13:01 Відповісти
А ви робите поправку на те що змінюються часи і обставини? Чи треба було ющенку будувати бомбосховища? Чи янкувичу? Чи пороху? І чи треба бомбосховища зараз?
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10.02.2023 13:07 Відповісти
Молдова, Чечня, Грузія, Крим, Донбас.
Чому Я винен робити "поправки" та "висновки"?
Для чого тоді ми 30 років вибирали президентів та владу?
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10.02.2023 13:10 Відповісти
І що ви від ющенка чи від овоча вимагали, а чить хоть згадували що треба будувати сховища і ракети, а не дороги? Звичайно ж навпаки, це ви зараз раптом,такі всі розумні стали. Де ви були тоді??
Вашу методичку мені зрозуміло. Всі фігові, але про зеленського це казати зась
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10.02.2023 13:28 Відповісти
І депутати теж
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10.02.2023 13:04 Відповісти
Каждый украинец должен стать боевой единицей по истребление кацапов. На Украину возложена особая миссия.
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10.02.2023 14:05 Відповісти
Хм ... І ким вона "возложена" ???
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10.02.2023 15:19 Відповісти
кацапами
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10.02.2023 20:22 Відповісти
українець повинен
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10.02.2023 15:07 Відповісти
Гарна ідеія, я не проти.
ПРОТИ БУДЕ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЯК І ІНША КРЕМЛІВСЬКА АГЕНТУРА
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10.02.2023 18:43 Відповісти
украінець я кажу про украінця не проти мати в хати кулемет ну деколи автомат..повіртье мені корупціі в державі небулоб
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10.02.2023 19:22 Відповісти
Хотите порядок, тогда надо делать нормальным Закон о Теробороне.
Государство должно создать порядок, ответственность и только после этого что то требовать от граждан. Отец, сын в семье, желают жить и работать и в свое свободное время ходить с назначенное время на сборы хоть раз в месяц, или квартал. Прийти в военкомат в выданной форме, получить от государства оружие и бк и выдвинуться на тренировки. Иметь договор и страховку. Участвуешь в теробороне, получай какую то прибавку. Решил уйти - сдай форму, отчитайся и свободен. Людей готовых защищать свой дом много. Но не все готовы годами сидеть в окопах, просто бросив семью по сути.
То, что у нас сейчас - это не тероборона. С одной стороны, подписав Контракт любой теробороны, сразу становишься военнослужащим, сразу принадлежишь ВСУ, со всеми вытекающими обязательствами. С другой стороны, государство ничего не обязано в случае чего. Ты доброволец. Отдашь жизнь, получишь ранение, просто служишь - семья ничего не получает. Как жить, кормить семью - государство это не волнует. Это не нормально.
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10.02.2023 22:19 Відповісти
звісно ж, як легалізовувати канабіс, так русскіє тролі аж слиною захлинаються, бо то ослабить в майбутньому українську націю.
Проте якщо мова про легалізацію володіння, носіня зброї, то вже кінець Світу, того допустити ніяк не можна, бо це ж зробить українську націю ще більш незалежною.
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10.02.2023 23:28 Відповісти
якраз навпаки.. украінці зброі не бояться..бояться злодіі при владі.. яки мають по 3 стволи
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11.02.2023 17:44 Відповісти
не просто користуватись зброєю, а знати коли, де і як і яку зброю використовувати. Тобто не просто "вміти влучно бити по м'ячу, а ще й знати правила гри у футбол"
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11.02.2023 11:05 Відповісти
вміемо.. де зброя..ви при владі як чорта боітеся украінців бо серед вас іх нема..
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11.02.2023 17:42 Відповісти
БІЛЬШЕ!

Кожен українець повинен володіти та зберігати дома зброю і цинк *********** до неї в точності як в Швейцарії раніше. Тобто зброя не на складах по яких прилетять ракети чи з яких зброю вкрадуть агенти рф, а на руках в людей які кожен рік проходять з цією зброєю вишколи, освоюють чи піднімають кваліфікацію військової спеціальності та звичайно вчаться користуватись новими зразками озброєння.
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11.02.2023 18:41 Відповісти
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