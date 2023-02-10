ASD: Кожен українець повинен вміти користуватися зброєю. ВIДЕО

Тотальна війна вимагає тотальної готовності нації до опору, тому кожен українець повинен вміти користуватися зброєю. Професійна підготовка солдат на війні рятує їм життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як ефективно та швидко підготувати себе до екстремальних та бойових умов, про масову підготовку військових і цивільних до бойових дій, про військово-патріотичне виховання молоді, – розповідають лідери та інструктори військово-спортивної громадської організації Alfa Self Defense (ASD) у новому випуску програми "Захист".

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