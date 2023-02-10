Унаслідок нічного обстрілу в Херсоні пошкоджено залізничний вокзал
Вночі окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого було пошкоджено приміщення залізничного вокзалу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду.
"У Херсоні внаслідок вибуху сьогодні вночі пошкоджено приміщення залізничного вокзалу.
У будівлі вибиті вікна. Травмованих немає", - йдеться в повідомленні.
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Muron
показати весь коментар10.02.2023 11:27 Відповісти Мені подобається 0
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