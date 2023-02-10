Окупанти обстріляли центр Херсона запалювальними боєприпасами. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли уночі центр Херсона запалювальними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований воєнний злочин армії РФ, опубліковано у соцмережах.

"Цієї ночі рашисти обстріляли центр Херсона запалювальними снарядами. Приліт в один із дворів", - пише автор публікації у коментарі до відео.

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