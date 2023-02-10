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Окупанти обстріляли центр Херсона запалювальними боєприпасами. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли уночі центр Херсона запалювальними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований воєнний злочин армії РФ, опубліковано у соцмережах.

"Цієї ночі рашисти обстріляли центр Херсона запалювальними снарядами. Приліт в один із дворів", - пише автор публікації у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17468) обстріл (28596) Херсон (3375) воєнні злочини (1862)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.02.2023 08:34 Відповісти
Підараси кончені
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10.02.2023 09:08 Відповісти
Думаю пересічний громадянин росії ще і зрадіється цій новині, це в гєнах.
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10.02.2023 19:27 Відповісти
 
 