Оккупанты обстреляли центр Херсона зажигательными боеприпасами. ВИДЕО

Российские оккупанты обстрелили ночью центр Херсона зажигательными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано военное преступление армии РФ, опубликована в соцсетях.

"Этой ночью рашисты обстреляли центр Херсона зажигательными снарядами. Прилет в один из дворов", - пишет автор публикации в комментарии к видео.

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