Оккупанты обстреляли центр Херсона зажигательными боеприпасами. ВИДЕО
Российские оккупанты обстрелили ночью центр Херсона зажигательными боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано военное преступление армии РФ, опубликована в соцсетях.
"Этой ночью рашисты обстреляли центр Херсона зажигательными снарядами. Прилет в один из дворов", - пишет автор публикации в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий10.02.2023 08:34 Ответить Мне нравится 7
Грицько Добрий
показать весь комментарий10.02.2023 09:08 Ответить Мне нравится 6
Garry Dron
показать весь комментарий10.02.2023 19:27 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль