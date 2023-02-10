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Оккупанты обстреляли центр Херсона зажигательными боеприпасами. ВИДЕО

Российские оккупанты обстрелили ночью центр Херсона зажигательными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано военное преступление армии РФ, опубликована в соцсетях.

"Этой ночью рашисты обстреляли центр Херсона зажигательными снарядами. Прилет в один из дворов", - пишет автор публикации в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19365) обстрел (27351) Херсон (2839) военные преступления (1437)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.02.2023 08:34 Ответить
Підараси кончені
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10.02.2023 09:08 Ответить
Думаю пересічний громадянин росії ще і зрадіється цій новині, це в гєнах.
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10.02.2023 19:27 Ответить
 
 