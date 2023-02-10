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Новини
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боєприпаси (2211) Рада Європи (450) Шарль Мішель (333)

Єврорада у березні розгляне збільшення виробництва боєприпасів, - Мішель

боєприпаси

Наступна Європейська рада, яка має відбутися у березні, окремо розгляне шляхи підвищення рівня промислового співробітництва між країнами-членами для збільшення виробництва боєприпасів, поповнення національних запасів та постачання в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Сьогодні ми розглянули питання щодо запасів боєприпасів. Це обговорення відобразило послання, доведене Президентом Зеленським. Ідея полягає в тому, щоб на саміті у березні досягти прогресу з точки зору нашого промислового співробітництва та здатності поставляти наші оборонні системи разом із боєприпасами", - сказав Мішель.

Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів, він зауважив, що пропозицію щодо розгляду цього питання під час наступного планового саміту ЄС внесла Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, і ця пропозиція зустріла широку підтримку серед усіх європейських лідерів, які взяли участь у засіданні Європейської ради.

"Ми відчули широку підтримку, готовність діяти разом, європейським шляхом, принаймні з тими країнами, які будуть дотримуватися цього підходу, з метою налагодження співробітництва у промисловому секторі. Ми маємо переконатися, що можемо прискорити виробництво боєприпасів, щоб виконати необхідні зобов’язання та поповнити наші склади. Це саме той шлях, яким ми діятимемо, щоб наступна Європейська рада дозволила винести більш оперативні та більш конкретні пропозиції на стіл переговорів", - додав Мішель.

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Автор: 
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Топ коментарі
+5
За сраку і в Гаагу.
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10.02.2023 13:18
+4
треба було у березні минулого року розглядати..
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10.02.2023 13:04
+4
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10.02.2023 13:10
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треба було у березні минулого року розглядати..
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10.02.2023 13:04 Відповісти
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10.02.2023 13:10 Відповісти
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10.02.2023 13:20 Відповісти
Хорошее фото, дающее некоторое представление о том, что когда идёт война, необходима и промышленная мобилизация с массовым собственным производством боеприпасов. Вместо этого у нас любая политическая чепуха вылазит в эфир и громко требует от партнёров всего и всея, скромно умалчивая о своём ничегонесделанном
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10.02.2023 13:21 Відповісти
саме так !
а де у нас ось таке...

Britains Army Of Women Workers

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10.02.2023 13:54 Відповісти
У разі нападу на Німеччину чверть німців готова втекти з країни якомога швидше-ЗМІ
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10.02.2023 13:14 Відповісти
а
Дойчен зольдатен?
Унд аух офіцірен ?
що, теж
Швиденько геть шпацірен ?
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10.02.2023 13:23 Відповісти
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10.02.2023 13:16 Відповісти
За сраку і в Гаагу.
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10.02.2023 13:18 Відповісти
https://vesti-k.ru/news/2023/02/10/v-simferopole-dlya-*******-proshyol-specpokaz-filma-nyurnberg/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop В Симферополе для военных прошёл спецпоказ фильма «Нюрнберг»
https://dzen.ru/news/

Дугу серію фільму "Гаага" готують до прокату ЗСУ
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10.02.2023 13:25 Відповісти
Кароче, чекайте снаряди через рік.
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10.02.2023 13:17 Відповісти
Не спроста Англія брекситом втікла від "євробюрократів". Через рік війни вони надумали збільшити випуск ***********, і ще через рік їх отримають ....можливо якщо не помруть.
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10.02.2023 13:18 Відповісти
Які ж ви *** повільні🤦🤦🤦
кацапи, іран, північна корея, китай активно озброюються поки ви дрочете🤬🤬🤬
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10.02.2023 14:40 Відповісти
В березні? Ну а куди поспішати.. Україну ще не зжерли, тому можна почекати.
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10.02.2023 17:54 Відповісти
 
 