Єврорада у березні розгляне збільшення виробництва боєприпасів, - Мішель

Наступна Європейська рада, яка має відбутися у березні, окремо розгляне шляхи підвищення рівня промислового співробітництва між країнами-членами для збільшення виробництва боєприпасів, поповнення національних запасів та постачання в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Сьогодні ми розглянули питання щодо запасів боєприпасів. Це обговорення відобразило послання, доведене Президентом Зеленським. Ідея полягає в тому, щоб на саміті у березні досягти прогресу з точки зору нашого промислового співробітництва та здатності поставляти наші оборонні системи разом із боєприпасами", - сказав Мішель.

Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів, він зауважив, що пропозицію щодо розгляду цього питання під час наступного планового саміту ЄС внесла Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, і ця пропозиція зустріла широку підтримку серед усіх європейських лідерів, які взяли участь у засіданні Європейської ради.

"Ми відчули широку підтримку, готовність діяти разом, європейським шляхом, принаймні з тими країнами, які будуть дотримуватися цього підходу, з метою налагодження співробітництва у промисловому секторі. Ми маємо переконатися, що можемо прискорити виробництво боєприпасів, щоб виконати необхідні зобов’язання та поповнити наші склади. Це саме той шлях, яким ми діятимемо, щоб наступна Європейська рада дозволила винести більш оперативні та більш конкретні пропозиції на стіл переговорів", - додав Мішель.

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