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ВМС (1364) зерно (3091) корабель (1593) зерновий коридор (581)

Минулого тижня з українських портів вийшло 27 суден з агропродукцією, - ВМС

зерно

У межах Чорноморської зернової ініціативи минулого тижня з портів у Чорному морі вийшло 27 суден з української агропродукцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

ВМС ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення судноплавства для подолання продовольчої кризи. Минулого тижня 27 суден покинули українські порти. На їх бортах - понад 1 млн тонн зерна та інших продуктів харчування", - йдеться в повідомленні. 

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А скільки там зерна "наріка" пєтровського?
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10.02.2023 14:51 Відповісти
2½ of those vessels pass the Bosporus
currently;
which would make 15 to 20 a week.

Over 100 ships are waiting for passage
through the Bospo-Rus,
probably half each direction.

When the ships arrive, the grains may
have grown springs and roots,
have fungus, salt, etc.

Crazy.

Now, the Department for Agriculture
became a department of the Ministry of De-Fence.
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10.02.2023 15:23 Відповісти
 
 