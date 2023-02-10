Минулого тижня з українських портів вийшло 27 суден з агропродукцією, - ВМС
У межах Чорноморської зернової ініціативи минулого тижня з портів у Чорному морі вийшло 27 суден з української агропродукцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
ВМС ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення судноплавства для подолання продовольчої кризи. Минулого тижня 27 суден покинули українські порти. На їх бортах - понад 1 млн тонн зерна та інших продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
currently;
which would make 15 to 20 a week.
Over 100 ships are waiting for passage
through the Bospo-Rus,
probably half each direction.
When the ships arrive, the grains may
have grown springs and roots,
have fungus, salt, etc.
Crazy.
Now, the Department for Agriculture
became a department of the Ministry of De-Fence.