1 464 19
Дискусія щодо винищувачів для України перебуває у початковій фазі, - Моравецький
Дискусія щодо передачі Україні військових винищувачів перебуває у початковій фазі. Польща ухвалить відповідне рішення, якщо буде спільна згода з боку інших країн НАТО.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дискусія на тему винищувачів перебуває у початковій фазі. Це мало б бути рішення з боку НАТО. Польща потім ухвалить рішення, що робити, якщо буде однозначна згода з боку НАТО, що можна передавати винищувачі Україні", - зазначив глава уряду Польщі.
Топ коментарі
+10 Хаймерс Стугнович
показати весь коментар10.02.2023 14:54
+7 User Name 7101e41e
показати весь коментар10.02.2023 14:55
+6 Alex Dev 0616d21e
показати весь коментар10.02.2023 15:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Скоро начнётся новый этап взятия Крыма языком.
Польща та прибалти вже втомилися те НАТО дохле києм тикати. То Германія гальма тисне, то старий дід зі штатів морозиться, то Макрону закортить ***** підлизнути, то Сунак сереться від дописів Мєдвєдєва в твітері...
Чи помагайте так щоб виграти, чи не допомагайте взагалі. А так допомагати, щоб тільки русня застрягла в Україні і нищила все що бачить там, а не у вас, та гинули кращі з Українців - то називається не допомога, то називається чужими руками загрібати жар.