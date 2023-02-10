УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10070 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 464 19
авіація (4040) НАТО (6205) Моравецький Матеуш (369)

Дискусія щодо винищувачів для України перебуває у початковій фазі, - Моравецький

самолет,f-16,f16

Дискусія щодо передачі Україні військових винищувачів перебуває у початковій фазі. Польща ухвалить відповідне рішення, якщо буде спільна згода з боку інших країн НАТО.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дискусія на тему винищувачів перебуває у початковій фазі. Це мало б бути рішення з боку НАТО. Польща потім ухвалить рішення, що робити, якщо буде однозначна згода з боку НАТО, що можна передавати винищувачі Україні", - зазначив глава уряду Польщі.

Читайте: Моравецький про передачу Україні бойової авіації: Рішення за НАТО, наразі таких домовленостей немає

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Брехня, Зеля и Ермак сказали, что всё уже дают. Даже дальнобойных ракет отсыпали.
Скоро начнётся новый этап взятия Крыма языком.
показати весь коментар
10.02.2023 14:54
+7
А єрмак і його слуга віслюк кажуть, що питання вже вирішене...
показати весь коментар
10.02.2023 14:55
+6
Ніхто не дасть дозволу своєю зброєю обстрілювати кацапів на підорашкє. Для цього треба мати свою зброю, за рік можна вже було наробити при бажанні.
показати весь коментар
10.02.2023 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брехня, Зеля и Ермак сказали, что всё уже дают. Даже дальнобойных ракет отсыпали.
Скоро начнётся новый этап взятия Крыма языком.
показати весь коментар
10.02.2023 14:54 Відповісти
Літаки на дерьмака-татарова. Дуже прийнятьні умови. Українці схвалють.
показати весь коментар
10.02.2023 15:28 Відповісти
А єрмак і його слуга віслюк кажуть, що питання вже вирішене...
показати весь коментар
10.02.2023 14:55 Відповісти
Це симптоми діареї.
показати весь коментар
10.02.2023 14:57 Відповісти
Томагавк наземний ,або повітряного базування...це актуальніше ,дальністю 2500 км...Грім ,наш,похерелі Зелені ...в бетонні шляхі ,наприклад в Херсонській обл.
показати весь коментар
10.02.2023 14:55 Відповісти
Ніхто не дасть дозволу своєю зброєю обстрілювати кацапів на підорашкє. Для цього треба мати свою зброю, за рік можна вже було наробити при бажанні.
показати весь коментар
10.02.2023 15:01 Відповісти
И лучшим аргументом для поставки самолетов будет активное строительство разнесенных на расстоянии, бетонированных и заглубленных в землю ангаров с 400-500% перекрытия от числа необходимых самолетов, а также ВПП несколько штук на каждый комплекс ангаров. А также выделение средств на обучение пилотов прямо сейчас, чтобы молодые парни могли держать здоровье (в том числе и психическое) на высшей форме, учитывая тяжелейшее обучение и физические требования к здоровью в том числе. Уже сейчас десятки отобранных летчиков должны получать сверхобеспечение и заниматься физической формой, английским и читать книжки, вполне доступные для общего доступа, а также симуляторы (не обязательно с кокпитом, dcs вполне подойдет для понимания интерфейса самолета и для налаживания коммуникации).
показати весь коментар
10.02.2023 15:01 Відповісти
Пан Моравецький не поспішайте,якщо що будете ви німців прикривати!
показати весь коментар
10.02.2023 15:02 Відповісти
Китайцы за 3 дня построят завод и сделают десятки тысяч ударных беспилотников пока евротормоза будут дискутировать чтобы дать нам к 2035 году пару самолетов
показати весь коментар
10.02.2023 15:04 Відповісти
Окрім дискусії нічого не буде. Ніхто зброї Резнікову та Єрмаку не дасть.
показати весь коментар
10.02.2023 15:15 Відповісти
Поляки, куди вам спішити?
показати весь коментар
10.02.2023 15:30 Відповісти
з такими темпами до фінальної фази ця дискусія скоріш за все не дійде.
показати весь коментар
10.02.2023 15:31 Відповісти
Та почекайте ще хоча б зо два-три рочки, коли русня винищить все в Україні і стоятиме у вас на кордонах.
Польща та прибалти вже втомилися те НАТО дохле києм тикати. То Германія гальма тисне, то старий дід зі штатів морозиться, то Макрону закортить ***** підлизнути, то Сунак сереться від дописів Мєдвєдєва в твітері...
Чи помагайте так щоб виграти, чи не допомагайте взагалі. А так допомагати, щоб тільки русня застрягла в Україні і нищила все що бачить там, а не у вас, та гинули кращі з Українців - то називається не допомога, то називається чужими руками загрібати жар.
показати весь коментар
10.02.2023 15:43 Відповісти
Скільки раз повторювати, що немає ніякої прибалтики є тільки країни Балтії!
показати весь коментар
10.02.2023 16:11 Відповісти
не поспішайте, ми ще рік почекаємо
показати весь коментар
10.02.2023 15:55 Відповісти
Тобто дискусія вже є. А рік тому нам дали аптечки та Німеччина пообіцяла каски. Ну і більш нічого, щоб ескалації не було.
показати весь коментар
10.02.2023 16:23 Відповісти
Це не початкова але нульова стадія !
показати весь коментар
10.02.2023 18:58 Відповісти
 
 