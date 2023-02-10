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Грузія (1829) Польща (8246) Саакашвілі Міхеіл (2153) Моравецький Матеуш (369)

Польща готова прийняти Саакашвілі на лікування

саакашвілі

Польща запропонувала грузинському уряду прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький після засідання Європейської Ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Польща ініціювала, і я говорив з багатьма прем'єр-міністрами на цю тему, пропозиції грузинському уряду, щоб Міхеіл Саакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися в Польщі", - сказав Моравецький.

"Ми боїмося, що в Грузії він може зіткнутися з усім найгіршим. Якщо Грузія хоче розраховувати на позитивну відповідь на свої європейські прагнення, вона також повинна серйозно поставитися до цього звернення, яке вже формулюється дипломатичною службою Ради", - підкреслив він.

Також читайте: Президентка Грузії Зурабішвілі: Саакашвілі не звільнять навіть з моїм помилуванням

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Топ коментарі
+12
Як на мене, то лохонулись грузини... Багато в чому й доброму і поганому ми схожі ((( Як, наприклад, обирати лайно після нормальних президентів і урядів, котрі змінювали життя в кращий бік ((
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10.02.2023 16:18
+8
Тобі покидьок вже і доза не допоможе
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10.02.2023 16:59
+5
Михуїлу потрібна доза...
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10.02.2023 16:41
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грузинські "какая разніца" сприймуть це як руссофобию
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10.02.2023 15:57 Відповісти
презідентка грузіі не може його помилувати, бо вона в грузіі не головна та таких важливих рішень не приймає. всі питання до іванішвіллі а він їх передасть путіну
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10.02.2023 16:50 Відповісти
Лохонувся Міхо...
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10.02.2023 15:58 Відповісти
Як на мене, то лохонулись грузини... Багато в чому й доброму і поганому ми схожі ((( Як, наприклад, обирати лайно після нормальних президентів і урядів, котрі змінювали життя в кращий бік ((
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10.02.2023 16:18 Відповісти
Та з грузинами все понятно. Красиві байки від ********** посіпак зробили свою справу. А от Міхо, начебто розумний та з досвідом політичним, невже не прорахував все наперед. Або його ввели в оману колишні соратники які продались ***** та його дезінформували, або він дійсно лохонувся.
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10.02.2023 16:22 Відповісти
А може і не колишні соратники ..
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10.02.2023 19:01 Відповісти
То все добре, але наче його хтось відпустить на лікування до Польщі
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10.02.2023 16:07 Відповісти
Михуїлу потрібна доза...
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10.02.2023 16:41 Відповісти
Тобі покидьок вже і доза не допоможе
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10.02.2023 16:59 Відповісти
Скоріше тобі гівна відро потрібно, ти чмо однодумець путіна.
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10.02.2023 17:30 Відповісти
презідентка грузіі не може його помилувати, бо вона в грузіі не головна та таких важливих рішень не приймає. всі питання до іванішвіллі а він їх передасть путіну
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10.02.2023 16:49 Відповісти
Давно бы организовали рейд по освобождению Мишико. Он же громадянин Украины - поэтому имеем полное право!
Неужели так трудно проконсультироваться с евреями и выделить 3-4 вертолета на этот рейд?
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10.02.2023 16:54 Відповісти
А коли він злочини вчиняв - він був "громадянином України"?
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10.02.2023 17:05 Відповісти
А ты?
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10.02.2023 17:14 Відповісти
А я тут до чого? Тут питання стоїть стосовно долі Саакашвілі - а не моєї
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10.02.2023 17:20 Відповісти
А чем тогда мы отличаемcя от грузин?
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10.02.2023 18:35 Відповісти
Ти не "єв"єй з Бегдічева"? Бо тільки вони питанням на питання відповідають!
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10.02.2023 19:02 Відповісти
чому ви тут пропагуєте мовою окупантів та на користь окупантів?
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10.02.2023 17:37 Відповісти
чому ти під флагом окупанта??? пнх
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10.02.2023 18:22 Відповісти
питання стоїть інакше, чому у вас відсутні елементарні знання шкільної програми
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10.02.2023 20:47 Відповісти
А у них "колумбійського еліксиру" вистачить? Чи йому і "лауданум" підійде?
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10.02.2023 17:04 Відповісти
Наша ВЛАДА тоже приложилась к сегодняшнему состоянию МИХО ... чего только стоят , эти гонки за ним по крыше . ЗА КОРРУПЦИОНЕРАМИ ТАК НЕ БЕГАЛИ . Пригласили ЕГО В УКРАИНУ ЯКА ГАНЬБА
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10.02.2023 17:14 Відповісти
Ну да, некрасиво было. Давно надо было извиниться перед ним.
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10.02.2023 17:17 Відповісти
чому ви тут пропагуєте мовою окупантів та на користь окупантів?
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10.02.2023 17:40 Відповісти
чому ви тут пропагуєте мовою окупантів та на користь окупантів?
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10.02.2023 17:39 Відповісти
Наша ВЛАДА теж приклалася до сьогоднішнього стану МИХО ... чого тільки варті ці гонки за ним по даху . ЗА КОРУПЦІОНЕРАМИ ТАК НЕ БІГАЛИ. Запросили ЙОГО В УКРАЇНУ ЯКА ГАНЬБА ...............................ТАК ПОДОБАЄТЬСЯ
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10.02.2023 17:50 Відповісти
что у тебя за кликуха свинорыл...?
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10.02.2023 17:46 Відповісти
⚡️Це тільки питання часу, коли поляки стануть баригами. Для такої істоти як сакашвілі не те щоб стерти межі розуміння порядності, для нього саме це поняття абстрактно.
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10.02.2023 17:45 Відповісти
САМ ТО ЩО СТОЇШ ВОЇН ПОЛОВИЙ
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10.02.2023 17:53 Відповісти
задайте це питання самому собі
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10.02.2023 18:02 Відповісти
він сьогодні черговий по соєвой палаті замість старого зольдата
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10.02.2023 18:28 Відповісти
хвалю, вмієте користуватися гугл-перекладачем краще ніж колега 😂
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10.02.2023 18:53 Відповісти
Кожен хто хоче такі фотки як у сакашвілі, загуглить як робити вправу вакуум живота... і ви на всьому готовому
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10.02.2023 17:46 Відповісти
Не допустити повернення злочинця до України!

тут сакасвілі зі своїми кримінальними елементами знищують будівлю Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу) в Києві, 17 грудня 2017 року
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10.02.2023 18:20 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=842161739729937 ось воно справжнє обличчя сакашвілі, ось це жувало в Україні та дестабілізувало країни, обслуговуючи клан коломойського.
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10.02.2023 18:48 Відповісти
шестёрки ***** не выпустят Михо из тюрьмы и уморят там.твари они поганые!
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10.02.2023 19:05 Відповісти
а що сталося? перед засіданням Європарламенту карлсон почав зображати найхворішу у світі людину, щоб перетягнути увагу від поставок озброєння Україні на себе
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10.02.2023 20:54 Відповісти
On v otlichnix usloviax. V bolnize, dvux komnatnaia palata, vrachi, semia, druzia. Prosto on ne prinimaet dostatochnuiu pischu, xochet viiti po sostoianiu zdorovia. Ne smojet. Pust nachinaet prinimat pishchu.
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10.02.2023 19:42 Відповісти
У наших політичних колах пройшла інформація, що Польща робить цей запит, щоб підтвердити що сакашвілі симулянт
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10.02.2023 20:58 Відповісти
Зелений антимайдан звісно б'є себе в груди п'яткою за сааку, бо це ж соратник. Забули вже, що цей покидьок витворяв.
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10.02.2023 21:55 Відповісти
Якщо грузини все ж замордують (а вони його - таки замордують...) М.Саакашвілі, - то варто би їм порадити поховати його вниз головою. Це щоб, коли вони вчергове зморозять якусь хеню чи вчергове ляпнуться в якейсь (в-основному кацапське) гівно, - швиденько розгрібали до сраки, цілювали свого екс-президента в дупу і при цьому примовляли: "прости нас, Міхо, та порадь, що робити, бо уже в гівні по самі брови".
PS: А Грузія уже в гівні по самі вуха.
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11.02.2023 17:46 Відповісти
 
 