Польша готова принять Саакашвили на лечение
Польша предложила грузинскому правительству принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после заседания Европейского Совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами по этой теме, предложения грузинскому правительству, чтобы Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше", - сказал Моравецкий.
"Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим. Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, уже формулируемому дипломатической службой Рады", - подчеркнул он.
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