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Грузия (3172) Польша (8138) Саакашвили (3210) Моравецкий Матеуш (285)

Польша готова принять Саакашвили на лечение

саакашвілі

Польша предложила грузинскому правительству принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после заседания Европейского Совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами по этой теме, предложения грузинскому правительству, чтобы Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше", - сказал Моравецкий.

"Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим. Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, уже формулируемому дипломатической службой Рады", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+12
Як на мене, то лохонулись грузини... Багато в чому й доброму і поганому ми схожі ((( Як, наприклад, обирати лайно після нормальних президентів і урядів, котрі змінювали життя в кращий бік ((
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10.02.2023 16:18
+8
Тобі покидьок вже і доза не допоможе
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10.02.2023 16:59
+5
Михуїлу потрібна доза...
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10.02.2023 16:41
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грузинські "какая разніца" сприймуть це як руссофобию
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10.02.2023 15:57 Ответить
презідентка грузіі не може його помилувати, бо вона в грузіі не головна та таких важливих рішень не приймає. всі питання до іванішвіллі а він їх передасть путіну
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10.02.2023 16:50 Ответить
Лохонувся Міхо...
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10.02.2023 15:58 Ответить
Як на мене, то лохонулись грузини... Багато в чому й доброму і поганому ми схожі ((( Як, наприклад, обирати лайно після нормальних президентів і урядів, котрі змінювали життя в кращий бік ((
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10.02.2023 16:18 Ответить
Та з грузинами все понятно. Красиві байки від ********** посіпак зробили свою справу. А от Міхо, начебто розумний та з досвідом політичним, невже не прорахував все наперед. Або його ввели в оману колишні соратники які продались ***** та його дезінформували, або він дійсно лохонувся.
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10.02.2023 16:22 Ответить
А може і не колишні соратники ..
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10.02.2023 19:01 Ответить
То все добре, але наче його хтось відпустить на лікування до Польщі
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10.02.2023 16:07 Ответить
Михуїлу потрібна доза...
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10.02.2023 16:41 Ответить
Тобі покидьок вже і доза не допоможе
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10.02.2023 16:59 Ответить
Скоріше тобі гівна відро потрібно, ти чмо однодумець путіна.
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10.02.2023 17:30 Ответить
презідентка грузіі не може його помилувати, бо вона в грузіі не головна та таких важливих рішень не приймає. всі питання до іванішвіллі а він їх передасть путіну
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10.02.2023 16:49 Ответить
Давно бы организовали рейд по освобождению Мишико. Он же громадянин Украины - поэтому имеем полное право!
Неужели так трудно проконсультироваться с евреями и выделить 3-4 вертолета на этот рейд?
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10.02.2023 16:54 Ответить
А коли він злочини вчиняв - він був "громадянином України"?
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10.02.2023 17:05 Ответить
А ты?
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10.02.2023 17:14 Ответить
А я тут до чого? Тут питання стоїть стосовно долі Саакашвілі - а не моєї
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10.02.2023 17:20 Ответить
А чем тогда мы отличаемcя от грузин?
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10.02.2023 18:35 Ответить
Ти не "єв"єй з Бегдічева"? Бо тільки вони питанням на питання відповідають!
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10.02.2023 19:02 Ответить
чому ви тут пропагуєте мовою окупантів та на користь окупантів?
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10.02.2023 17:37 Ответить
чому ти під флагом окупанта??? пнх
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10.02.2023 18:22 Ответить
питання стоїть інакше, чому у вас відсутні елементарні знання шкільної програми
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10.02.2023 20:47 Ответить
А у них "колумбійського еліксиру" вистачить? Чи йому і "лауданум" підійде?
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10.02.2023 17:04 Ответить
Наша ВЛАДА тоже приложилась к сегодняшнему состоянию МИХО ... чего только стоят , эти гонки за ним по крыше . ЗА КОРРУПЦИОНЕРАМИ ТАК НЕ БЕГАЛИ . Пригласили ЕГО В УКРАИНУ ЯКА ГАНЬБА
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10.02.2023 17:14 Ответить
Ну да, некрасиво было. Давно надо было извиниться перед ним.
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10.02.2023 17:17 Ответить
чому ви тут пропагуєте мовою окупантів та на користь окупантів?
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10.02.2023 17:40 Ответить
чому ви тут пропагуєте мовою окупантів та на користь окупантів?
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10.02.2023 17:39 Ответить
Наша ВЛАДА теж приклалася до сьогоднішнього стану МИХО ... чого тільки варті ці гонки за ним по даху . ЗА КОРУПЦІОНЕРАМИ ТАК НЕ БІГАЛИ. Запросили ЙОГО В УКРАЇНУ ЯКА ГАНЬБА ...............................ТАК ПОДОБАЄТЬСЯ
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10.02.2023 17:50 Ответить
что у тебя за кликуха свинорыл...?
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10.02.2023 17:46 Ответить
⚡️Це тільки питання часу, коли поляки стануть баригами. Для такої істоти як сакашвілі не те щоб стерти межі розуміння порядності, для нього саме це поняття абстрактно.
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10.02.2023 17:45 Ответить
САМ ТО ЩО СТОЇШ ВОЇН ПОЛОВИЙ
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10.02.2023 17:53 Ответить
задайте це питання самому собі
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10.02.2023 18:02 Ответить
він сьогодні черговий по соєвой палаті замість старого зольдата
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10.02.2023 18:28 Ответить
хвалю, вмієте користуватися гугл-перекладачем краще ніж колега 😂
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10.02.2023 18:53 Ответить
Кожен хто хоче такі фотки як у сакашвілі, загуглить як робити вправу вакуум живота... і ви на всьому готовому
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10.02.2023 17:46 Ответить
Не допустити повернення злочинця до України!

тут сакасвілі зі своїми кримінальними елементами знищують будівлю Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу) в Києві, 17 грудня 2017 року
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10.02.2023 18:20 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=842161739729937 ось воно справжнє обличчя сакашвілі, ось це жувало в Україні та дестабілізувало країни, обслуговуючи клан коломойського.
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10.02.2023 18:48 Ответить
шестёрки ***** не выпустят Михо из тюрьмы и уморят там.твари они поганые!
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10.02.2023 19:05 Ответить
а що сталося? перед засіданням Європарламенту карлсон почав зображати найхворішу у світі людину, щоб перетягнути увагу від поставок озброєння Україні на себе
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10.02.2023 20:54 Ответить
On v otlichnix usloviax. V bolnize, dvux komnatnaia palata, vrachi, semia, druzia. Prosto on ne prinimaet dostatochnuiu pischu, xochet viiti po sostoianiu zdorovia. Ne smojet. Pust nachinaet prinimat pishchu.
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10.02.2023 19:42 Ответить
У наших політичних колах пройшла інформація, що Польща робить цей запит, щоб підтвердити що сакашвілі симулянт
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10.02.2023 20:58 Ответить
Зелений антимайдан звісно б'є себе в груди п'яткою за сааку, бо це ж соратник. Забули вже, що цей покидьок витворяв.
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10.02.2023 21:55 Ответить
Якщо грузини все ж замордують (а вони його - таки замордують...) М.Саакашвілі, - то варто би їм порадити поховати його вниз головою. Це щоб, коли вони вчергове зморозять якусь хеню чи вчергове ляпнуться в якейсь (в-основному кацапське) гівно, - швиденько розгрібали до сраки, цілювали свого екс-президента в дупу і при цьому примовляли: "прости нас, Міхо, та порадь, що робити, бо уже в гівні по самі брови".
PS: А Грузія уже в гівні по самі вуха.
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11.02.2023 17:46 Ответить
 
 