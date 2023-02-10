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Швейцарія заборонила Іспанії передати Україні дві зенітні установки

швейцарія

Влада Швейцарії відповіла відмовою на прохання Мадриду про передачу Україні зенітних установок швейцарського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

"У Женеві послалися на закон, який забороняє реекспорт військового обладнання до країн, де відбувається внутрішній чи міжнародний збройний конфлікт", - йдеться в повідомленні.

За даними агенства Reuters, у січні Іспанія звернулася з проханням дозволити їй відправити в Україну дві 35-мм зенітні установки, тому що закон Швейцарії про військові матеріали не дозволяє експортувати військові матеріали, якщо країна призначення бере участь у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Швейцарії зростає кількість прихильників дозволу на реекспорт зброї в Україну, - Reuters

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Топ коментарі
+31
та розберіть на запчастини і продайте ,як гуманітарну допомогу
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10.02.2023 17:17
+30
Чему удивляться! История повторяется! Швейцария разбагатела на золоте убиенных евреев!
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10.02.2023 17:22
+27
фу, це ганьба..., країна яка не підтримує боротьбу проти агресії, підтримує агресора, це не нейтральність, тут не може бути якоїсь 3 позиції..
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10.02.2023 17:18
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та розберіть на запчастини і продайте ,як гуманітарну допомогу
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10.02.2023 17:17 Відповісти
чомусь не дивує цей договорняк іспанців і швейцарців... така ж ситуація і у футболі https://www.youtube.com/watch?v=rbiUbAhU4a8 https://www.youtube.com/watch?v=rbiUbAhU4a8



то швейцарців автоматом в Лізі Націй залишають в групі А, нас же відповідно понижають... то підсужують проти нас ....
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10.02.2023 17:45 Відповісти
В 90-ті так компи ввозили, щоб мито не сплачувати

Чом би й ні? Чи вони будуть чекати, поки путінг до них заіітає?
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10.02.2023 17:45 Відповісти
в 90 через церкву вввозили в фурах запчастини до елітних авто,як гуманітарку.навіть на кордоні був сюжет по ТВ,як вже просто внаглу через митницю ввозили до мерседесів все необхідне.
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10.02.2023 18:02 Відповісти
От ***** копійочка прийшла. Тому пауза.
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10.02.2023 17:18 Відповісти
фу, це ганьба..., країна яка не підтримує боротьбу проти агресії, підтримує агресора, це не нейтральність, тут не може бути якоїсь 3 позиції..
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10.02.2023 17:18 Відповісти
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10.02.2023 17:48 Відповісти
***************
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10.02.2023 17:19 Відповісти
они ж вроде приняли закон какой то разрешающий передачу своего оружия и вот опять что то?
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10.02.2023 17:20 Відповісти
"Якщо розумні й красиві, розірватись їм чи шо?" (С)
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10.02.2023 17:47 Відповісти
нет, только думают
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10.02.2023 21:16 Відповісти
Чему удивляться! История повторяется! Швейцария разбагатела на золоте убиенных евреев!
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10.02.2023 17:22 Відповісти
і не тільки !!! швейцарські банки успішно співпрацювали з червоножопими комуно-нацистами з так званого срср, наркобаронами з Півд.Америки, тощо ...
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10.02.2023 17:31 Відповісти
та ну *** ***
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10.02.2023 17:22 Відповісти
Ось скоти,на всіх війнах наживалися,а людські страждання їм десь
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10.02.2023 17:24 Відповісти
Сподіваюся, швейцарці сплять спокійно, прикриваючись замість ковдри законом. І головне - не забувати усміхатися уві сні.
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10.02.2023 17:25 Відповісти
Стидоба (
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10.02.2023 17:26 Відповісти
Пацани сциканули. Ну, буває...
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10.02.2023 18:21 Відповісти
а щоб в них каріес у всіх почався від швайцарскої
чоколяди сладкосракі уроди
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10.02.2023 17:27 Відповісти
Сьодні дам, завтра не дам, післязавтра референдум. Но ето нє точно.

От так живуть сусіди-швейцарці.
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10.02.2023 17:28 Відповісти
А зберігати у себе гроші вкрадені лапатними олігархами можна-бо бабло...
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10.02.2023 17:31 Відповісти
Хм, навіщо виготовляти зброю якщо забороняти використовувати її на війні?
Для ''понтів'', чи для музею?
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10.02.2023 17:35 Відповісти
просто для заробляння грошей, а ще політичної ваги.
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10.02.2023 17:44 Відповісти
Принципиально человеколюбивые сырожеры, это типа шоб ни один пилот бомбящий мирных жителей не погиб?
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10.02.2023 17:44 Відповісти
А японці проти раши
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10.02.2023 17:47 Відповісти
Про що я раніш десь писала - нехай рвуть ту лоскутну ковдру..всі повертають свої землі, а деякі ті округи відокремлюються.

Мокшанам - тільки жабяче болото!!
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10.02.2023 17:51 Відповісти
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10.02.2023 17:52 Відповісти
Ага, оружие можно передавать только тихим, мирным благополучным странам. А туда где оно как раз нужно - ни-ни! Хорошая у них логика...
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10.02.2023 17:48 Відповісти
Цікаво у швейцарському банку вже закрили рахунок леніна чи залишили для реклами
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10.02.2023 17:49 Відповісти
путінг піде його асвабаждать
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10.02.2023 17:52 Відповісти
ніби в нього там немає грошей)
США тиснуть на Швейцарію через російські гроші, які хочуть віддати Україні - ЗМІ.Про це пише у своїй статті Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
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10.02.2023 18:00 Відповісти
Так отож. Як і в банку Ватикану.
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10.02.2023 18:02 Відповісти
Питання в тому, хто змусив Швейцарію так зганьбитись?
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10.02.2023 18:01 Відповісти
гроші
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10.02.2023 18:04 Відповісти
Зате данці дозволили - https://www.youtube.com/watch?v=xwH6NDH7TLE&t=43s https://www.youtube.com/watch?v=xwH6NDH7TLE&t=43s

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10.02.2023 18:03 Відповісти
Бенедіктова працює
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10.02.2023 18:06 Відповісти
вимагаю заборонити передавати швейцарії їжу з українських напівфабрикатів і гроші, зароблені в Україні.

зеленський, тобі не набридло приймати з усіх боків?

чи це твоє гасло на обидва президентські терміни?
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10.02.2023 18:11 Відповісти
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10.02.2023 18:15 Відповісти
Тут всем странам стоит задуматься - а можно ли полагаться на швейцарское оружие, если его нельзя будет передавать союзникам в случае войны...
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10.02.2023 18:20 Відповісти
Просто вони (швейцарцi) вважають що зброю ( як i грошi) треба мати кожному свої власнi.
Це така у них нацiональна риса.
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10.02.2023 19:19 Відповісти
Якби на швейцарську зброю не можна було б покладатися ,то нiхто б її не купляв.
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10.02.2023 19:22 Відповісти
Дык а толку в ней, когда они в случае конфликта не передадут боеприпасы? Немцы вот уже задумались...
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11.02.2023 03:23 Відповісти
Бариги на крові.
Запам"ятаємо.
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10.02.2023 18:30 Відповісти
Ви геть не зрозумiли сенсу новини. Барига на кровi -це той, хто продає пiд час вiйни.
А вони нiчого не хочуть нам продавати, бо у нас вiйна.
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10.02.2023 19:26 Відповісти
Тобто,ці нейтралітетчики зброю штампують і продають виключно для пускання бульок на балаганах?
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10.02.2023 18:38 Відповісти
В их банках и по сей день лежат деньги нацистов.
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10.02.2023 20:39 Відповісти
стесняюсь спросить, а где еще можно использовать військові матеріали, якщо країна призначення НЕ бере участь у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті???
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10.02.2023 21:19 Відповісти
стесняюсь спросить, а где еще можно использовать військові матеріали, якщо країна призначення НЕ бере участь у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті???
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10.02.2023 21:20 Відповісти
нужно начинать бойкотировать швейцарские товары и услуги ПО ВСЕМУ МИРУ!
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10.02.2023 21:21 Відповісти
Почнемо з себе. Всі готові?

https://www.nestle.ua/
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10.02.2023 22:26 Відповісти
стесняюсь спросить, а где еще можно использовать військові матеріали, кроме участи у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті???
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10.02.2023 21:21 Відповісти
 
 