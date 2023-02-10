Швейцарія заборонила Іспанії передати Україні дві зенітні установки
Влада Швейцарії відповіла відмовою на прохання Мадриду про передачу Україні зенітних установок швейцарського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.
"У Женеві послалися на закон, який забороняє реекспорт військового обладнання до країн, де відбувається внутрішній чи міжнародний збройний конфлікт", - йдеться в повідомленні.
За даними агенства Reuters, у січні Іспанія звернулася з проханням дозволити їй відправити в Україну дві 35-мм зенітні установки, тому що закон Швейцарії про військові матеріали не дозволяє експортувати військові матеріали, якщо країна призначення бере участь у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті.
Топ коментарі
+31 Bob Fayn
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+30 Vadim Smirnoff 907863e4
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+27 Hanka Panyanka
показати весь коментар10.02.2023 17:18
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Будь ласка, зачекайте...
то швейцарців автоматом в Лізі Націй залишають в групі А, нас же відповідно понижають... то підсужують проти нас ....
Чом би й ні? Чи вони будуть чекати, поки путінг до них заіітає?
чоколяди сладкосракі уроди
От так живуть сусіди-швейцарці.
Для ''понтів'', чи для музею?
Мокшанам - тільки жабяче болото!!
США тиснуть на Швейцарію через російські гроші, які хочуть віддати Україні - ЗМІ.Про це пише у своїй статті Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
зеленський, тобі не набридло приймати з усіх боків?
чи це твоє гасло на обидва президентські терміни?
Це така у них нацiональна риса.
Запам"ятаємо.
А вони нiчого не хочуть нам продавати, бо у нас вiйна.
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