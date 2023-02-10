Швейцария запретила Испании передать Украине две зенитные установки
Власти Швейцарии ответили отказом на просьбу Мадрида о передаче Украине зенитных установок швейцарского производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.
"В Женеве сослались на закон, запрещающий реэкспорт военного оборудования в страны, где происходит внутренний или международный вооруженный конфликт", - говорится в сообщении.
По данным агентства Reuters, в январе Испания обратилась с просьбой разрешить ей отправить в Украину две 35-мм зенитные установки, так как закон Швейцарии о военных материалах не позволяет экспортировать военные материалы, если страна назначения принимает участие во внутреннем или международном вооруженном конфликте.
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+31 Bob Fayn
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Пожалуйста, подождите...
то швейцарців автоматом в Лізі Націй залишають в групі А, нас же відповідно понижають... то підсужують проти нас ....
Чом би й ні? Чи вони будуть чекати, поки путінг до них заіітає?
чоколяди сладкосракі уроди
От так живуть сусіди-швейцарці.
Для ''понтів'', чи для музею?
Мокшанам - тільки жабяче болото!!
США тиснуть на Швейцарію через російські гроші, які хочуть віддати Україні - ЗМІ.Про це пише у своїй статті Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
зеленський, тобі не набридло приймати з усіх боків?
чи це твоє гасло на обидва президентські терміни?
Це така у них нацiональна риса.
Запам"ятаємо.
А вони нiчого не хочуть нам продавати, бо у нас вiйна.
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