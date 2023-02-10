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Швейцария запретила Испании передать Украине две зенитные установки

швейцарія

Власти Швейцарии ответили отказом на просьбу Мадрида о передаче Украине зенитных установок швейцарского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.

"В Женеве сослались на закон, запрещающий реэкспорт военного оборудования в страны, где происходит внутренний или международный вооруженный конфликт", - говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, в январе Испания обратилась с просьбой разрешить ей отправить в Украину две 35-мм зенитные установки, так как закон Швейцарии о военных материалах не позволяет экспортировать военные материалы, если страна назначения принимает участие во внутреннем или международном вооруженном конфликте.

Также читайте: Украина ожидает от "Рамштайн-9" много оружия, - Маркарова
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Топ комментарии
+31
та розберіть на запчастини і продайте ,як гуманітарну допомогу
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10.02.2023 17:17
+30
Чему удивляться! История повторяется! Швейцария разбагатела на золоте убиенных евреев!
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10.02.2023 17:22
+27
фу, це ганьба..., країна яка не підтримує боротьбу проти агресії, підтримує агресора, це не нейтральність, тут не може бути якоїсь 3 позиції..
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10.02.2023 17:18
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та розберіть на запчастини і продайте ,як гуманітарну допомогу
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10.02.2023 17:17 Ответить
чомусь не дивує цей договорняк іспанців і швейцарців... така ж ситуація і у футболі https://www.youtube.com/watch?v=rbiUbAhU4a8 https://www.youtube.com/watch?v=rbiUbAhU4a8



то швейцарців автоматом в Лізі Націй залишають в групі А, нас же відповідно понижають... то підсужують проти нас ....
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10.02.2023 17:45 Ответить
В 90-ті так компи ввозили, щоб мито не сплачувати

Чом би й ні? Чи вони будуть чекати, поки путінг до них заіітає?
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10.02.2023 17:45 Ответить
в 90 через церкву вввозили в фурах запчастини до елітних авто,як гуманітарку.навіть на кордоні був сюжет по ТВ,як вже просто внаглу через митницю ввозили до мерседесів все необхідне.
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10.02.2023 18:02 Ответить
От ***** копійочка прийшла. Тому пауза.
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10.02.2023 17:18 Ответить
фу, це ганьба..., країна яка не підтримує боротьбу проти агресії, підтримує агресора, це не нейтральність, тут не може бути якоїсь 3 позиції..
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10.02.2023 17:18 Ответить
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10.02.2023 17:48 Ответить
***************
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10.02.2023 17:19 Ответить
они ж вроде приняли закон какой то разрешающий передачу своего оружия и вот опять что то?
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10.02.2023 17:20 Ответить
"Якщо розумні й красиві, розірватись їм чи шо?" (С)
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10.02.2023 17:47 Ответить
нет, только думают
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10.02.2023 21:16 Ответить
Чему удивляться! История повторяется! Швейцария разбагатела на золоте убиенных евреев!
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10.02.2023 17:22 Ответить
і не тільки !!! швейцарські банки успішно співпрацювали з червоножопими комуно-нацистами з так званого срср, наркобаронами з Півд.Америки, тощо ...
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10.02.2023 17:31 Ответить
та ну *** ***
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10.02.2023 17:22 Ответить
Ось скоти,на всіх війнах наживалися,а людські страждання їм десь
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10.02.2023 17:24 Ответить
Сподіваюся, швейцарці сплять спокійно, прикриваючись замість ковдри законом. І головне - не забувати усміхатися уві сні.
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10.02.2023 17:25 Ответить
Стидоба (
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10.02.2023 17:26 Ответить
Пацани сциканули. Ну, буває...
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10.02.2023 18:21 Ответить
а щоб в них каріес у всіх почався від швайцарскої
чоколяди сладкосракі уроди
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10.02.2023 17:27 Ответить
Сьодні дам, завтра не дам, післязавтра референдум. Но ето нє точно.

От так живуть сусіди-швейцарці.
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10.02.2023 17:28 Ответить
А зберігати у себе гроші вкрадені лапатними олігархами можна-бо бабло...
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10.02.2023 17:31 Ответить
Хм, навіщо виготовляти зброю якщо забороняти використовувати її на війні?
Для ''понтів'', чи для музею?
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10.02.2023 17:35 Ответить
просто для заробляння грошей, а ще політичної ваги.
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10.02.2023 17:44 Ответить
Принципиально человеколюбивые сырожеры, это типа шоб ни один пилот бомбящий мирных жителей не погиб?
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10.02.2023 17:44 Ответить
А японці проти раши
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10.02.2023 17:47 Ответить
Про що я раніш десь писала - нехай рвуть ту лоскутну ковдру..всі повертають свої землі, а деякі ті округи відокремлюються.

Мокшанам - тільки жабяче болото!!
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10.02.2023 17:51 Ответить
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10.02.2023 17:52 Ответить
Ага, оружие можно передавать только тихим, мирным благополучным странам. А туда где оно как раз нужно - ни-ни! Хорошая у них логика...
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10.02.2023 17:48 Ответить
Цікаво у швейцарському банку вже закрили рахунок леніна чи залишили для реклами
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10.02.2023 17:49 Ответить
путінг піде його асвабаждать
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10.02.2023 17:52 Ответить
ніби в нього там немає грошей)
США тиснуть на Швейцарію через російські гроші, які хочуть віддати Україні - ЗМІ.Про це пише у своїй статті Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
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10.02.2023 18:00 Ответить
Так отож. Як і в банку Ватикану.
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10.02.2023 18:02 Ответить
Питання в тому, хто змусив Швейцарію так зганьбитись?
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10.02.2023 18:01 Ответить
гроші
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10.02.2023 18:04 Ответить
Зате данці дозволили - https://www.youtube.com/watch?v=xwH6NDH7TLE&t=43s https://www.youtube.com/watch?v=xwH6NDH7TLE&t=43s

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10.02.2023 18:03 Ответить
Бенедіктова працює
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10.02.2023 18:06 Ответить
вимагаю заборонити передавати швейцарії їжу з українських напівфабрикатів і гроші, зароблені в Україні.

зеленський, тобі не набридло приймати з усіх боків?

чи це твоє гасло на обидва президентські терміни?
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10.02.2023 18:11 Ответить
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10.02.2023 18:15 Ответить
Тут всем странам стоит задуматься - а можно ли полагаться на швейцарское оружие, если его нельзя будет передавать союзникам в случае войны...
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10.02.2023 18:20 Ответить
Просто вони (швейцарцi) вважають що зброю ( як i грошi) треба мати кожному свої власнi.
Це така у них нацiональна риса.
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10.02.2023 19:19 Ответить
Якби на швейцарську зброю не можна було б покладатися ,то нiхто б її не купляв.
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10.02.2023 19:22 Ответить
Дык а толку в ней, когда они в случае конфликта не передадут боеприпасы? Немцы вот уже задумались...
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11.02.2023 03:23 Ответить
Бариги на крові.
Запам"ятаємо.
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10.02.2023 18:30 Ответить
Ви геть не зрозумiли сенсу новини. Барига на кровi -це той, хто продає пiд час вiйни.
А вони нiчого не хочуть нам продавати, бо у нас вiйна.
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10.02.2023 19:26 Ответить
Тобто,ці нейтралітетчики зброю штампують і продають виключно для пускання бульок на балаганах?
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10.02.2023 18:38 Ответить
В их банках и по сей день лежат деньги нацистов.
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10.02.2023 20:39 Ответить
стесняюсь спросить, а где еще можно использовать військові матеріали, якщо країна призначення НЕ бере участь у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті???
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10.02.2023 21:19 Ответить
стесняюсь спросить, а где еще можно использовать військові матеріали, якщо країна призначення НЕ бере участь у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті???
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10.02.2023 21:20 Ответить
нужно начинать бойкотировать швейцарские товары и услуги ПО ВСЕМУ МИРУ!
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10.02.2023 21:21 Ответить
Почнемо з себе. Всі готові?

https://www.nestle.ua/
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10.02.2023 22:26 Ответить
стесняюсь спросить, а где еще можно использовать військові матеріали, кроме участи у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті???
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10.02.2023 21:21 Ответить
 
 