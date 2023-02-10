Швейцария запретила Испании передать Украине две зенитные установки

Власти Швейцарии ответили отказом на просьбу Мадрида о передаче Украине зенитных установок швейцарского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.

"В Женеве сослались на закон, запрещающий реэкспорт военного оборудования в страны, где происходит внутренний или международный вооруженный конфликт", - говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, в январе Испания обратилась с просьбой разрешить ей отправить в Украину две 35-мм зенитные установки, так как закон Швейцарии о военных материалах не позволяет экспортировать военные материалы, если страна назначения принимает участие во внутреннем или международном вооруженном конфликте.

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