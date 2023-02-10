Посли G7 закликають поновити в Україні електронне декларування
Посли країн "Великої сімки" сподіваються на швидке відновлення парламентом України системи електронного декларування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Посли G7 сподіваються на швидке відновлення парламентом України системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади", - йдеться у твіттері Групи послів G7.
"Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнної відбудови", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар10.02.2023 18:33
+13 Прощай немытая раССея
показати весь коментар10.02.2023 18:31
+10 Чайка Київ
показати весь коментар10.02.2023 18:34
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Будь ласка, зачекайте...
І, звісно, там підіймалися питання і про електронне декларування, і про КСУ, і про свободу слова, і про прозорість закупівель... А може ще й про дерьмака з татаровим...
Але то марна справа: Вова - диктор, а "рулює" - дерьмак: як скаже, так боневтік і зробить.
БО Ж ВІН НЕ ЯКИЙСЬ ТАМ БАРИГА, ХАЙ БАРИГИ КУПУЮТЬ ДЛЯ ЗСУ ОЗБРОЄННЯ
Ми зараз живемо за рахунок податків європейців і американців, так що боротьба з корупцією має бути в пріоритеті і зевладу, як кота в гімно тикають і спонукають до реальної боротьби а не показухи.
Навіщо їм відновлювати електронне декларування? воно тільки грабують і плювать на людей, а потім у Тайланд чи на Канари.
"В усіх мільярдерів, яких я знав, гроші лише відкрили їхні основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом із мільярдом доларів." - Уоррен Баффетт
Руйнують те заради чого вони прийшли до влади...😁
Тож держслужбовцям краще не відкладати на потім, бо через навантаження на електронну систему декларування та перебої з електрикою будуть проблеми з вчасною подачею декларацій.