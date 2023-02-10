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Послы G7 призывают возобновить в Украине электронное декларирование

велика,сімка

Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее возобновление парламентом Украины системы электронного декларирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 надеются на скорейшее возобновление парламентом Украины системы электронного декларирования. Это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти", - говорится в твиттере Группы послов G7.

"Эффективные антикоррупционные механизмы являются ключевыми для устойчивости Украины во время войны и в период послевоенного восстановления", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+14
G 7-знов намагаються заважати госпідарям госпідарювати...
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10.02.2023 18:33
+13
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10.02.2023 18:31
+10
Думаю, панове, прийшов час не закликати, а вимагати. Інакше, пліснява буде звично морозитися.
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10.02.2023 18:34
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10.02.2023 18:31 Ответить
G 7-знов намагаються заважати госпідарям госпідарювати...
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10.02.2023 18:33 Ответить
Думаю, панове, прийшов час не закликати, а вимагати. Інакше, пліснява буде звично морозитися.
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10.02.2023 18:34 Ответить
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10.02.2023 18:38 Ответить
Чомусь мені здається, що після овацій і нагороджень в Лондоні, Парижі та Брусселі нашого найвеличнішого заводили до кімнатки де проводили "зустріч за закритими дверима". Сподіваюсь, Вові було непереливки
І, звісно, там підіймалися питання і про електронне декларування, і про КСУ, і про свободу слова, і про прозорість закупівель... А може ще й про дерьмака з татаровим...
Але то марна справа: Вова - диктор, а "рулює" - дерьмак: як скаже, так боневтік і зробить.
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10.02.2023 18:43 Ответить
Бабло давайте, какое декларування. Не до декларування зеленым, ведь тогда им придется сидеть до посинения. А они не хотят. Зато хотят бабло. Но это уже другая история.
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10.02.2023 18:48 Ответить
А там є що декларувати - НА ОДНОМУ ВЕЛИКОМУ БУДІВНИЦТВІ ВОВА Зе ПІДЗАРОБИВ ОРІЄНОТОВАНО НА ВІДКТАХ БІЛЯ 5 МЛРД ДОЛЯРІВ
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10.02.2023 18:51 Ответить
А ЗСУ Вова Зе показує зі своїх грошей -

БО Ж ВІН НЕ ЯКИЙСЬ ТАМ БАРИГА, ХАЙ БАРИГИ КУПУЮТЬ ДЛЯ ЗСУ ОЗБРОЄННЯ
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10.02.2023 18:54 Ответить
Наші хлоці гинуть, розриває на шмаття, замерзають в окопах.... а послів Г7 цікавить декларування як то кажуть "а голий про баню"
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10.02.2023 18:53 Ответить
Як не диво-але взаємопов'язано...історія про яйця по 17 грн тому яскравий приклад...бо зараз скільки не дай- піде як вода в пісок...
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10.02.2023 19:21 Ответить
Ти не бачиш зв'язку між декларуванням і забезпеченням фронту через тупість чи через єрмаківські три копійки?
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10.02.2023 19:24 Ответить
Прочитай новину про обшуки на митниці і дізнаєшся, що за рік на схемах крадуть 120 млрд гривень. Один танк коштує 5 млн. доларів. За 3 млрд доларів можна було б купити 600 танків, якби ми дбали за оборону країни і не кричали " какая разніца".
Ми зараз живемо за рахунок податків європейців і американців, так що боротьба з корупцією має бути в пріоритеті і зевладу, як кота в гімно тикають і спонукають до реальної боротьби а не показухи.
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10.02.2023 23:08 Ответить
Зелені вибл#дки ше, здається, не зрозуміли, що від їхніх шулєрських ігор з західними партнерами залежить свобода, незалежність, суверенітет та, взагалі, існування України.
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10.02.2023 18:53 Ответить
Зрозуміли, розуміють, тому так і роблять, це ж не вони в окопах гинуть і не їх діти
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10.02.2023 18:55 Ответить
"Посли G7 сподіваються на швидке відновлення парламентом України системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади", - йдеться у https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1624060321072652288?cxt=HHwWgIC9tbyQ6YktAAAA твіттері Групи послів G7. Джерело:

Навіщо їм відновлювати електронне декларування? воно тільки грабують і плювать на людей, а потім у Тайланд чи на Канари.
"В усіх мільярдерів, яких я знав, гроші лише відкрили їхні основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом із мільярдом доларів." - Уоррен Баффетт
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10.02.2023 18:58 Ответить
пошлють вас посли..ви хочете щоб наши мордаті і пархаті меньше крали..над ними ше е два президента один в телевізорі а другий за ним слідом бігае контролюе щоб той шось здуру правду не сказав
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10.02.2023 19:04 Ответить
Схоже ЄС ставить слуг наріду в скрутне становище...)
Руйнують те заради чого вони прийшли до влади...😁
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10.02.2023 19:18 Ответить
Отакої - прямо серпом по зелених фаберже!
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10.02.2023 19:19 Ответить
За 21й і 22й роки декларації все одно треба буде подавати (ніхто їх не відміняв) чи після закінчення воєнного стану чи зараз, якщо внесуть відповідні зміни.
Тож держслужбовцям краще не відкладати на потім, бо через навантаження на електронну систему декларування та перебої з електрикою будуть проблеми з вчасною подачею декларацій.
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10.02.2023 19:51 Ответить
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10.02.2023 21:46 Ответить
 
 