Послы G7 призывают возобновить в Украине электронное декларирование
Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее возобновление парламентом Украины системы электронного декларирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 надеются на скорейшее возобновление парламентом Украины системы электронного декларирования. Это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти", - говорится в твиттере Группы послов G7.
"Эффективные антикоррупционные механизмы являются ключевыми для устойчивости Украины во время войны и в период послевоенного восстановления", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий10.02.2023 18:33
+13 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий10.02.2023 18:31
+10 Чайка Київ
показать весь комментарий10.02.2023 18:34
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Пожалуйста, подождите...
І, звісно, там підіймалися питання і про електронне декларування, і про КСУ, і про свободу слова, і про прозорість закупівель... А може ще й про дерьмака з татаровим...
Але то марна справа: Вова - диктор, а "рулює" - дерьмак: як скаже, так боневтік і зробить.
БО Ж ВІН НЕ ЯКИЙСЬ ТАМ БАРИГА, ХАЙ БАРИГИ КУПУЮТЬ ДЛЯ ЗСУ ОЗБРОЄННЯ
Ми зараз живемо за рахунок податків європейців і американців, так що боротьба з корупцією має бути в пріоритеті і зевладу, як кота в гімно тикають і спонукають до реальної боротьби а не показухи.
Навіщо їм відновлювати електронне декларування? воно тільки грабують і плювать на людей, а потім у Тайланд чи на Канари.
"В усіх мільярдерів, яких я знав, гроші лише відкрили їхні основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом із мільярдом доларів." - Уоррен Баффетт
Руйнують те заради чого вони прийшли до влади...😁
Тож держслужбовцям краще не відкладати на потім, бо через навантаження на електронну систему декларування та перебої з електрикою будуть проблеми з вчасною подачею декларацій.