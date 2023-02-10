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обленерго (409) суд (11492) енергетика (2479) НКРЕКП (1808) штраф (1808)

Суд визнав незаконними штрафи НКРЕКП для енергетиків

суд

Вінницький міський суд за позовом "Вінницяобленерго" визнав незаконним і скасував рішення НКРЕКП про штрафи для енергетиків за начебто "недотримання" графіків відключень світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Суд підтвердив, що НКРЕКП безпідставно і необґрунтовано висунула звинувачення на адресу вінницьких енергетиків за недотримання графіків відключень в умовах війни, атак на енергосистему і дефіциту потужності.

Суд повністю скасував рішення НКРЕКП про накладання штрафу на енергетиків.

Крім "Вінницяобленерго" до суду звернулись й інші енергетики, яких НКРЕКП звинуватив у відключеннях.

Нагадаємо, за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала понад 10 обленерго за начебто "недотримання" графіків відключень світла після російських ракетних ударів.

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Топ коментарі
+9
Я так розумію, суддям світло взагалі не відключають, тому вони клали на всіх інших.
Це, доречі, дуже поганий вирок, яки веде до повного бєспрєдєлу енергетиків, які можуть тепер одним ставити світло 24/7, а іншим - по 2 години на добу, щоб витримати середню норму.
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10.02.2023 19:04
+7
якийсь там фірташ чи фукс.потирае руки..трошки ермаку скинув і судді зразу правільно просудили
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10.02.2023 18:58
+6
коли судді бачать гроші на украіну вони зразу хер ложать
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10.02.2023 18:59
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якийсь там фірташ чи фукс.потирае руки..трошки ермаку скинув і судді зразу правільно просудили
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10.02.2023 18:58 Відповісти
Ха областной и Верховный вернёт все взад ....т.е штрафы реальны обоснованы и законные...
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10.02.2023 22:14 Відповісти
ти так думаеш.не для того той верховний суд ермак собірал
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10.02.2023 23:27 Відповісти
Кто посмел поднять руку на бизнес Ахметова?!!!

Да кто вам позволил штрафовать «честного» монополиста-олигарха номер один?!

Вот сейчас судья вам всем объяснил-
« Не виноватыйй, он…».
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10.02.2023 22:57 Відповісти
коли судді бачать гроші на украіну вони зразу хер ложать
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10.02.2023 18:59 Відповісти
Я так розумію, суддям світло взагалі не відключають, тому вони клали на всіх інших.
Це, доречі, дуже поганий вирок, яки веде до повного бєспрєдєлу енергетиків, які можуть тепер одним ставити світло 24/7, а іншим - по 2 години на добу, щоб витримати середню норму.
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10.02.2023 19:04 Відповісти
В них просто є грошенята на генератори, та паливо для них. З судами цікава ситуація. Судова гілка влади не залежна так? , але ж населення їх теж не обирає, так? - то чиї інтереси суди представляють судячи теж саме населення? Ну звісно, якби судді були кришталево справедливі то може але..... , чого це мої капці зареготали? господи про що це я?
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10.02.2023 19:39 Відповісти
Погано розумієш, нах ці штрафи? Що не доганяєш, чому відключати доволиться?
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10.02.2023 22:45 Відповісти
Ти якщо сам не можеш зрозуміти, то спробуй мізки включити - один варіант - це коли відключення викликані реально обставинами і це відлючення для всіх однакові. Геть інший варіант - це коли виділений на район об'єм електроенергії розподіляється несправедливо - комусь 24/7, а комусь на пару годин на день! Мова йде саме про останній варіант - за таке мають штрафувати нещадно!
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10.02.2023 22:54 Відповісти
Как можно в условиях войны за это штрафовать?
Пусть Х-ла лучше штрафуют

Где то выросло потребление и график сорван т.к. нет мощностей
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10.02.2023 19:14 Відповісти
На заході де не було прильотів дтек умудрявся подавати світло 2 на 6 при цьому експортував повним ходом електроенергію в ес а ви напевно на хлібах в ахметки
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10.02.2023 19:19 Відповісти
Потому как во многих областях, в Киевской например дома где живут очень "авторитетные люди" не отключают, так специально подключают их якобы к крит. инфраструктуре, а лимиты покрывают за счет остальных домов. И в итоге вместо того чтобы был график 4 через 4, то для мажоров 24/7 свет, а у остальных 2 свет есть 6 нет или даже хуже
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10.02.2023 19:20 Відповісти
Понятно
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10.02.2023 19:22 Відповісти
а чи може нац комісія, що здійснює регулювання комунальних послуг накладати штрафи? Вона формує тарифи і напевно відстоює інтереси олігархів, а не споживачів - чого тільки варта доставка газу
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10.02.2023 19:19 Відповісти
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10.02.2023 19:48 Відповісти
 
 