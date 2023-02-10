Суд визнав незаконними штрафи НКРЕКП для енергетиків
Вінницький міський суд за позовом "Вінницяобленерго" визнав незаконним і скасував рішення НКРЕКП про штрафи для енергетиків за начебто "недотримання" графіків відключень світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Суд підтвердив, що НКРЕКП безпідставно і необґрунтовано висунула звинувачення на адресу вінницьких енергетиків за недотримання графіків відключень в умовах війни, атак на енергосистему і дефіциту потужності.
Суд повністю скасував рішення НКРЕКП про накладання штрафу на енергетиків.
Крім "Вінницяобленерго" до суду звернулись й інші енергетики, яких НКРЕКП звинуватив у відключеннях.
Нагадаємо, за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала понад 10 обленерго за начебто "недотримання" графіків відключень світла після російських ракетних ударів.
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Да кто вам позволил штрафовать «честного» монополиста-олигарха номер один?!
Вот сейчас судья вам всем объяснил-
« Не виноватыйй, он…».
Це, доречі, дуже поганий вирок, яки веде до повного бєспрєдєлу енергетиків, які можуть тепер одним ставити світло 24/7, а іншим - по 2 години на добу, щоб витримати середню норму.
Пусть Х-ла лучше штрафуют
Где то выросло потребление и график сорван т.к. нет мощностей