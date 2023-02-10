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облэнерго (126) суд (24809) энергетика (2466) НКРЭКУ (477) штраф (1263)

Суд признал незаконными штрафы НКРЭКУ для энергетиков

суд

Винницкий городской суд по иску "Винницаоблэнерго" признал незаконным и отменил решение НКРЭКУ о штрафах для энергетиков за якобы "несоблюдение" графиков отключений света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Суд подтвердил, что НКРЭКУ безосновательно и необоснованно выдвинула обвинения в адрес винницких энергетиков за несоблюдение графиков отключений в условиях войны, атак на энергосистему и дефицита мощности.

Суд полностью отменил решение НКРЭКУ о наложении штрафа на энергетиков.

Кроме "Винницаоблэнерго" в суд обратились и другие энергетики, которых НКРЭКУ обвинил в отключениях.

Напомним, за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала более 10 облэнерго за якобы "несоблюдение" графиков отключений света после российских ракетных ударов.

Также читайте: Штрафы облэнерго от НКРЭКУ несут больше вреда, чем пользы, - "Умные электросети Украины"
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Топ комментарии
+9
Я так розумію, суддям світло взагалі не відключають, тому вони клали на всіх інших.
Це, доречі, дуже поганий вирок, яки веде до повного бєспрєдєлу енергетиків, які можуть тепер одним ставити світло 24/7, а іншим - по 2 години на добу, щоб витримати середню норму.
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10.02.2023 19:04
+7
якийсь там фірташ чи фукс.потирае руки..трошки ермаку скинув і судді зразу правільно просудили
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10.02.2023 18:58
+6
коли судді бачать гроші на украіну вони зразу хер ложать
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10.02.2023 18:59
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якийсь там фірташ чи фукс.потирае руки..трошки ермаку скинув і судді зразу правільно просудили
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10.02.2023 18:58 Ответить
Ха областной и Верховный вернёт все взад ....т.е штрафы реальны обоснованы и законные...
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10.02.2023 22:14 Ответить
ти так думаеш.не для того той верховний суд ермак собірал
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10.02.2023 23:27 Ответить
Кто посмел поднять руку на бизнес Ахметова?!!!

Да кто вам позволил штрафовать «честного» монополиста-олигарха номер один?!

Вот сейчас судья вам всем объяснил-
« Не виноватыйй, он…».
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10.02.2023 22:57 Ответить
коли судді бачать гроші на украіну вони зразу хер ложать
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10.02.2023 18:59 Ответить
Я так розумію, суддям світло взагалі не відключають, тому вони клали на всіх інших.
Це, доречі, дуже поганий вирок, яки веде до повного бєспрєдєлу енергетиків, які можуть тепер одним ставити світло 24/7, а іншим - по 2 години на добу, щоб витримати середню норму.
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10.02.2023 19:04 Ответить
В них просто є грошенята на генератори, та паливо для них. З судами цікава ситуація. Судова гілка влади не залежна так? , але ж населення їх теж не обирає, так? - то чиї інтереси суди представляють судячи теж саме населення? Ну звісно, якби судді були кришталево справедливі то може але..... , чого це мої капці зареготали? господи про що це я?
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10.02.2023 19:39 Ответить
Погано розумієш, нах ці штрафи? Що не доганяєш, чому відключати доволиться?
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10.02.2023 22:45 Ответить
Ти якщо сам не можеш зрозуміти, то спробуй мізки включити - один варіант - це коли відключення викликані реально обставинами і це відлючення для всіх однакові. Геть інший варіант - це коли виділений на район об'єм електроенергії розподіляється несправедливо - комусь 24/7, а комусь на пару годин на день! Мова йде саме про останній варіант - за таке мають штрафувати нещадно!
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10.02.2023 22:54 Ответить
Как можно в условиях войны за это штрафовать?
Пусть Х-ла лучше штрафуют

Где то выросло потребление и график сорван т.к. нет мощностей
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10.02.2023 19:14 Ответить
На заході де не було прильотів дтек умудрявся подавати світло 2 на 6 при цьому експортував повним ходом електроенергію в ес а ви напевно на хлібах в ахметки
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10.02.2023 19:19 Ответить
Потому как во многих областях, в Киевской например дома где живут очень "авторитетные люди" не отключают, так специально подключают их якобы к крит. инфраструктуре, а лимиты покрывают за счет остальных домов. И в итоге вместо того чтобы был график 4 через 4, то для мажоров 24/7 свет, а у остальных 2 свет есть 6 нет или даже хуже
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10.02.2023 19:20 Ответить
Понятно
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10.02.2023 19:22 Ответить
а чи може нац комісія, що здійснює регулювання комунальних послуг накладати штрафи? Вона формує тарифи і напевно відстоює інтереси олігархів, а не споживачів - чого тільки варта доставка газу
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10.02.2023 19:19 Ответить
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10.02.2023 19:48 Ответить
 
 