Суд признал незаконными штрафы НКРЭКУ для энергетиков
Винницкий городской суд по иску "Винницаоблэнерго" признал незаконным и отменил решение НКРЭКУ о штрафах для энергетиков за якобы "несоблюдение" графиков отключений света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Суд подтвердил, что НКРЭКУ безосновательно и необоснованно выдвинула обвинения в адрес винницких энергетиков за несоблюдение графиков отключений в условиях войны, атак на энергосистему и дефицита мощности.
Суд полностью отменил решение НКРЭКУ о наложении штрафа на энергетиков.
Кроме "Винницаоблэнерго" в суд обратились и другие энергетики, которых НКРЭКУ обвинил в отключениях.
Напомним, за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала более 10 облэнерго за якобы "несоблюдение" графиков отключений света после российских ракетных ударов.
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Да кто вам позволил штрафовать «честного» монополиста-олигарха номер один?!
Вот сейчас судья вам всем объяснил-
« Не виноватыйй, он…».
Це, доречі, дуже поганий вирок, яки веде до повного бєспрєдєлу енергетиків, які можуть тепер одним ставити світло 24/7, а іншим - по 2 години на добу, щоб витримати середню норму.
Пусть Х-ла лучше штрафуют
Где то выросло потребление и график сорван т.к. нет мощностей