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громадянство (1057) окупація (6517) паспорт (1134) Херсонщина (5361)

Окупанти обіцяють гроші мешканцям тимчасово окупованої Херсонщини, які погодяться отримати російський паспорт, - Генштаб

паспорт,рф

Російські окупанти пропонують жителям тимчасово окупованих територій України, які погодяться отримати російський паспорт, грошову винагороду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги охочих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти посилили примусову паспортизацію в Мелітополі, - мер Федоров

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10.02.2023 19:55 Відповісти
Раша-паспорт = через місяць чорний пакет.
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10.02.2023 19:57 Відповісти
Пропонують продатися. За скільки?
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10.02.2023 19:59 Відповісти
Тут за гроші майже ніхто небере, а в росії то прокляття безкоштовно по праву народженості.
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10.02.2023 20:00 Відповісти
Вже з доплатою? То добре!
Наступний крок:
Хто хоче паспорт московії може завантажити його та роздрукувати на принтері, підставивши свої дані і фото. Номер паспорта буде видано після регістрації папірця на сайті МВС і його потрібно буде вписувати в роздруківку простою ручкою
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10.02.2023 20:01 Відповісти
А можна взяти і відправити на ЗСУ?))
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10.02.2023 20:17 Відповісти
А ті, у кого ID картка, як вони їм видадуть той аусвайс?
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10.02.2023 20:23 Відповісти
Наполеону приписують вислів: "На війні можна дать людині блискучого гудзика на мундир, а взамін зажадать віддать життя" В Росії те саме роблять за російський паспорт
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11.02.2023 02:44 Відповісти
 
 