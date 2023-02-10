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Оккупанты обещают деньги жителям временно оккупированной Херсонщины, которые согласятся получить российский паспорт, - Генштаб

паспорт,рф

Российские оккупанты предлагают жителям временно оккупированных территорий Украины, которые согласятся получить российский паспорт, денежное вознаграждение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

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о
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10.02.2023 19:55 Ответить
Раша-паспорт = через місяць чорний пакет.
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10.02.2023 19:57 Ответить
Пропонують продатися. За скільки?
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10.02.2023 19:59 Ответить
Тут за гроші майже ніхто небере, а в росії то прокляття безкоштовно по праву народженості.
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10.02.2023 20:00 Ответить
Вже з доплатою? То добре!
Наступний крок:
Хто хоче паспорт московії може завантажити його та роздрукувати на принтері, підставивши свої дані і фото. Номер паспорта буде видано після регістрації папірця на сайті МВС і його потрібно буде вписувати в роздруківку простою ручкою
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10.02.2023 20:01 Ответить
А можна взяти і відправити на ЗСУ?))
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10.02.2023 20:17 Ответить
А ті, у кого ID картка, як вони їм видадуть той аусвайс?
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10.02.2023 20:23 Ответить
Наполеону приписують вислів: "На війні можна дать людині блискучого гудзика на мундир, а взамін зажадать віддать життя" В Росії те саме роблять за російський паспорт
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11.02.2023 02:44 Ответить
 
 