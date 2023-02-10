Оккупанты обещают деньги жителям временно оккупированной Херсонщины, которые согласятся получить российский паспорт, - Генштаб
Российские оккупанты предлагают жителям временно оккупированных территорий Украины, которые согласятся получить российский паспорт, денежное вознаграждение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"В населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
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Наступний крок:
Хто хоче паспорт московії може завантажити його та роздрукувати на принтері, підставивши свої дані і фото. Номер паспорта буде видано після регістрації папірця на сайті МВС і його потрібно буде вписувати в роздруківку простою ручкою