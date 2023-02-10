За добу на Бахмутському напрямку сталися рекордні 54 бойові зіткнення, - Східне угруповання військ ЗСУ
Армія РФ сконцентрувала свої сили на Бахмутському напрямку та намагається встановити контроль над трасою Констянтинівка-Бахмут.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Бахмут залишається надалі головним напрямком удару ворога, там тільки за цю добу відбулось 124 обстріли різними типами артилерії, рекордні 54 бойові зіткнення на всьому напрямку. Ворог прагне заволодіти контролем над трасою Констянтинівка-Бахмут, проте Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу з метою зменшити можливості ворога по ураженню цієї траси, і у Сил оборони є можливість доставляти в Бахмут зброю, провіант, інші необхідні речі, а також вивозити поранених з-під Бахмута", – зазначив Череватий.
За його словами, ворог сконцентрував тут значні сили, зокрема, там залишаються бійці ПВК "Вагнер", а також прибувають мотострілецькі підрозділи російських збройних сил, деякі інші підрозділи з так званого 2-го армійського корпусу ("лнр").
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Дуже важливо розуміти , з котрим ворогом ти маєш справу.
покарання за те , що урізали зарплати нашим Воінам ,
від яких
залежить майбутнє нашої краіни і майбутнє кожного громадянина
Украіни 😠
Перестаньте красти , ненажерливі істоти 😡
урізала в найкритичніший момент масштабного наступу русні, тоді як зелені корупційні схеми набирають обертів. Неможливо не розуміти як це деморалізує військових. Що це як не саботаж та державна зрада
Голодні ворони!
По якому праведному
Святому закону
І землею, всім даною,
І хрещеним людом
Торгуєте? Стережіться,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо! Дуріть дітей
І брата сліпого,
Себе дуріть, чужих людей -
Та не дуріть Бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара -
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.
(с) Тарас Шевченко, "Холодний Яр"
верю только Генеральному штабу ЗСУ !
пригожин на вухо нашептав , чи ти провидець ?