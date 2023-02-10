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Новини Війна
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армія рф (16138) Бахмут (1557) ЗСУ (7181)

За добу на Бахмутському напрямку сталися рекордні 54 бойові зіткнення, - Східне угруповання військ ЗСУ

маріуполь

Армія РФ сконцентрувала свої сили на Бахмутському напрямку та намагається встановити контроль над трасою Констянтинівка-Бахмут.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Бахмут залишається надалі головним напрямком удару ворога, там тільки за цю добу відбулось 124 обстріли різними типами артилерії, рекордні 54 бойові зіткнення на всьому напрямку. Ворог прагне заволодіти контролем над трасою Констянтинівка-Бахмут, проте Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу з метою зменшити можливості ворога по ураженню цієї траси, і у Сил оборони є можливість доставляти в Бахмут зброю, провіант, інші необхідні речі, а також вивозити поранених з-під Бахмута", – зазначив Череватий.

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За його словами, ворог сконцентрував тут значні сили, зокрема, там залишаються бійці ПВК "Вагнер", а також прибувають мотострілецькі підрозділи російських збройних сил, деякі інші підрозділи з так званого 2-го армійського корпусу ("лнр").

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Наша украінська влада з Банковоі заслуговує на найсерйозніше
покарання за те , що урізали зарплати нашим Воінам ,
від яких
залежить майбутнє нашої краіни і майбутнє кожного громадянина
Украіни 😠
Перестаньте красти , ненажерливі істоти 😡
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10.02.2023 22:14
+9
тривожно
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10.02.2023 22:05
+6


https://www.facebook.com/profile.php?id=100080091555516&__cft__[0]=AZXIfyr2hAaYgh6kjh_X290o78x9OEmH1qxlXbHYSTUbyv4Fql2S9niE6a7HtEXguzXqvC6tYTclOY0jxAHz1oq0KnDtVn_KiHH_PxUKPFvZr8E6kjt_yK31hK6fF_BsQF_O_CVOBvyrXv4g2SHwGB0cMfgJlxooCntK6ev-PB0LK7HJCsyTW-PKQLfbquy81Y0&__tn__=-UC%2CP-y-R Ванда Йосипівна

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1810422419331661&set=a.432054253835158 ·

Дуже важливо розуміти , з котрим ворогом ти маєш справу.
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10.02.2023 22:02
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100080091555516&__cft__[0]=AZXIfyr2hAaYgh6kjh_X290o78x9OEmH1qxlXbHYSTUbyv4Fql2S9niE6a7HtEXguzXqvC6tYTclOY0jxAHz1oq0KnDtVn_KiHH_PxUKPFvZr8E6kjt_yK31hK6fF_BsQF_O_CVOBvyrXv4g2SHwGB0cMfgJlxooCntK6ev-PB0LK7HJCsyTW-PKQLfbquy81Y0&__tn__=-UC%2CP-y-R Ванда Йосипівна

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1810422419331661&set=a.432054253835158 ·

Дуже важливо розуміти , з котрим ворогом ти маєш справу.
показати весь коментар
10.02.2023 22:02 Відповісти
Наша украінська влада з Банковоі заслуговує на найсерйозніше
покарання за те , що урізали зарплати нашим Воінам ,
від яких
залежить майбутнє нашої краіни і майбутнє кожного громадянина
Украіни 😠
Перестаньте красти , ненажерливі істоти 😡
показати весь коментар
10.02.2023 22:14 Відповісти
Ви абсолютно праві!
урізала в найкритичніший момент масштабного наступу русні, тоді як зелені корупційні схеми набирають обертів. Неможливо не розуміти як це деморалізує військових. Що це як не саботаж та державна зрада
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10.02.2023 22:37 Відповісти
...Ви, розбойники неситі,
Голодні ворони!
По якому праведному
Святому закону
І землею, всім даною,
І хрещеним людом
Торгуєте? Стережіться,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо! Дуріть дітей
І брата сліпого,
Себе дуріть, чужих людей -
Та не дуріть Бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара -
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.

(с) Тарас Шевченко, "Холодний Яр"
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10.02.2023 23:12 Відповісти
Рузьге мамка -нет тела нет лады... собаки устали жевать ваших сыновей....
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10.02.2023 22:02 Відповісти
тривожно
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10.02.2023 22:05 Відповісти
Хз 😠
верю только Генеральному штабу ЗСУ !
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10.02.2023 22:19 Відповісти
Ну пригожин же сказал еще полтора года-два и Донбасс может захватят, но это не точно
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10.02.2023 22:20 Відповісти
Про Угледар тоже долго их эксперты говорили об успехах пока наши видосы не стали выкладывать в инет
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10.02.2023 22:23 Відповісти
Звідки така впевненість про здачу Бахмута ,
пригожин на вухо нашептав , чи ти провидець ?
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10.02.2023 22:27 Відповісти
это какая неделя по счету 100500 за месяц?)
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10.02.2023 22:29 Відповісти
Спам
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10.02.2023 22:31 Відповісти
 
 