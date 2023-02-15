Росіяни намагаються контратакувати в напрямку Куп’янська, але виснажують свої підрозділи, - Череватий

Російські загарбники зараз відійшли від тих стратегічних задумів, які були на початку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Вони намагаються там (у напрямку Куп'янська. - ред.) контратакувати. Але ситуація контрольована і вона схожа з лиманським напрямком. Тобто їхні дії там ми бачимо і ми їх купіруємо", - пояснив він.

Череватий зазначив, що росіяни зараз відійшли від тих стратегічних задумів, які були на початку.

"Вони вже зараз діють ситуативно – що виходить. Росіяни намагаються виснажити нас, але це дуже виснажує і їхні сили та засоби. У них є кращі підрозділи, є гірші. Але середній зріз – це не суперпрофесіонали, це, як правило, люди, навчені в досить короткі терміни, які приходять для поповнення їхніх втрат.

Навіть якщо наступальна операція спланована грамотно, військова наука все одно передбачає втрати в 3-5 разів більші, ніж у тих, хто обороняється. Їхні втрати навіть перевищують це середнє значення через те, що в них немає багато підготовленого особового складу, в тому числі офіцерського складу молодшої та середньої ланки. Відтак це просто банальні атаки на виснаження", - додав він.

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