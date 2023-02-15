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Новини Війна
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Україні вистачить боєприпасів, щоб відбити російську навалу, - Резніков

сша,зброя,боєприпаси

Поставки боєприпасів Україні є та будуть.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів очільник Міноборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Ми давно організували постачання боєприпасу від країн НАТО як військово-технічну допомогу, так і уклали контракти на 23-й рік, щоб забезпечити системність постачання. Тому поставки є, і поставки будуть. Коли йде війна, завжди чогось не вистачає. Але казати, що ситуація критична і нам не вистачить (боєприпасів. - Ред.) для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу – то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні також говорили на засіданні Рамштайну", - зазначив він.

За словами Резнікова, тема запуску виробництва в кожній з країн-партнерів звучить, здається, з другого або третього Рамштайну.

"Ми говорили про те, що ми готові, що наша індустрія – як приватна, так і державна, разом, у партнерстві – готова це робити. Тобто це вже не є для нас новиною, це вже рівень обговорення деяких окремих проєктів", - додав очільник Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, - Резніков

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Топ коментарі
+15
Ага, так само як і дронів, мінометів, і зимової форми
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15.02.2023 10:55
+15
Олег Леусенко
@leusenko1
·
14 год
Виявляється, щоб корупціонер-міністр залишився на посаді, достатньо зробити носовичок із зображенням літаків-винищувачів!
- А що, так можна? - питають спантеличено інші мародери.
Можна.
Але треба бути другом Зеленського.
Резнікову не вистачає шкарпеток з написом "Яйця по 17 грн"
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15.02.2023 10:59
+14
Для кого воно про це пише ?!! Хтось його про це питає ?! Та сиди вже під лавкою і чухай свої по 17 грн. за кг. яйця !!!
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15.02.2023 10:54
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Когда в тюрьму, милок? И вы с Зелей сделали все до 24.02, чтобы у нас не было припасов.
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15.02.2023 10:54 Відповісти
гніда яйцоПо17, ще ротяку відкриває.... замість снаряда його
у дуло гармати запихнути, щоб як барона Мюнхаузена,
нехай політає як "Мавік 3".(( орел наш....
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15.02.2023 11:49 Відповісти
Для кого воно про це пише ?!! Хтось його про це питає ?! Та сиди вже під лавкою і чухай свої по 17 грн. за кг. яйця !!!
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15.02.2023 10:54 Відповісти
так яйцями відбивати буде
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15.02.2023 11:16 Відповісти
Всі ці висєри, щоб забули про міни, Маріуполь, Жуляни, і яйця. Хєр забудеш. Бачиш це чмо, і відразу все згадується. Шоб вони повиздихали!
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15.02.2023 12:08 Відповісти
Ага, так само як і дронів, мінометів, і зимової форми
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15.02.2023 10:55 Відповісти
Та да. За зимнюю форму и грелки будет ему отдельный котел со смолой.
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15.02.2023 10:57 Відповісти
Последний абзац ключевой: мы готовы к производству боеприпасов... ГОД война идёт, 4-й год весёлого Прэжыдэнства, с далёкого 2014-го началась эпопея, а мы только "готовы"... Кстати что там с ценами на наши боеприпасы, они не выйдут самыми дорогими в мире, пан Резников?...
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15.02.2023 10:55 Відповісти
Недержание речи- профнепригідність адвоката, помилково або зумисно призначеного міністром оборони воюючої країни.
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15.02.2023 10:57 Відповісти
Олег Леусенко
@leusenko1
·
14 год
Виявляється, щоб корупціонер-міністр залишився на посаді, достатньо зробити носовичок із зображенням літаків-винищувачів!
- А що, так можна? - питають спантеличено інші мародери.
Можна.
Але треба бути другом Зеленського.
Резнікову не вистачає шкарпеток з написом "Яйця по 17 грн"
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15.02.2023 10:59 Відповісти
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15.02.2023 11:00 Відповісти
И банданы на голове с надписью "Картофель по 22 гр. Грузите лапшу бочками".
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15.02.2023 11:09 Відповісти
А краще труселя з тим написом
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15.02.2023 11:29 Відповісти
яйцями . твоіми
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15.02.2023 11:03 Відповісти
Яйцями закидаємо пр 17 грн за кілограм, там запасів вистачає.
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15.02.2023 11:08 Відповісти
Ще й афальт є!
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15.02.2023 11:10 Відповісти
не каркай, падло.
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15.02.2023 11:14 Відповісти
Золотими яйцями відбиватись занадто дороге задоволення
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15.02.2023 11:31 Відповісти
Все частіше спливає питання про недостатню кількість мінометів (як самохідних, так і переносних). За словами військових, це ефективна зброя на передньому краї саме проти таких піхотних навал. Та й при наступі виколупувати піхоту з окопів теж гарно.
Розумію, що в ЗСУ та МО видніше про потреби, але сподіваюся, що й про таке озброєння не забувають.
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15.02.2023 11:40 Відповісти
Нам передают минометы, включая самоходные на базе М113. А мины дают, и наладили совместное производство. Хотя свои самоходные на базе "Варты" и "Барса" Зеля просто про@бал.
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15.02.2023 12:01 Відповісти
Цьому крадію і клоуну віри немає. Іди за руським кораблем...
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15.02.2023 11:47 Відповісти
А якщо ні, то яйцями закидаємо?
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15.02.2023 14:49 Відповісти
 
 