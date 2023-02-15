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допомога (7871) Порошенко (15079) Roshen (227)

Фонд Порошенка спільно з волонтерами спрямували понад 2 млрд грн на ЗСУ

порошенко

Станом на 1 лютого Фонд Порошенка та компанія ROSHEN від початку повномасштабного вторгнення РФ спрямували на підтримку Збройних Сил України 1 790 000 000 грн ($55 млн).

Про це Фонд повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За ці кошти на початку агресії було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), турнікети, натівські аптечки, пікапи, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст), пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд. А пізніше - вантажівки, бронемашини і тягачі, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, сотні цифрових радіостанцій, старлінки, понад 50 тисяч комплектів військового зимового одягу, системи очистки води. Великою популярністю у війську користуються наші мобільні лазні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Порошенко разом з командою взяв шефство над створенням батальйонів тероборони Києва та Київської області. Ці підрозділи одними з перших рятували людей з Ірпеня та Бучі, вивозячи їх під час обстрілів зокрема і на інкасаторських машинах. Усього було евакуйовано близько 20 тисяч осіб. Сьогодні ці бойові частини боронять Україну на півдні та сході.

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"На фронт передали більше 100 повноприводних пікапів для ЗСУ. А також 11 італійських бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ. У Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок Leyland DAF, а також 14 бронемашин "Spartan", два танкових тягача Oshkosh. Понад 350 безпілотників Autel передані у ЗСУ. А також реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon (65 "пташок").  Для потреб парамедиків батальйону "Госпітальєри" куплений безпілотний робот THeMIS для евакуації поранених з поля бою", - наголосили у Фонді.

Також спільно з волонтерами ГО Справа Громад зібрали на потреби ЗСУ 312 098 014 грн ($8,67 млн з урахуванням курсу на час платежів).

"Загальна сума, спрямована Фондом Порошенка спільно з волонтерами на допомогу ЗСУ, сягнула 2 мільярди 102 мільйони гривень, або 63,67 мільйонів доларів США. Військове спорядження та гуманітарна допомога від Фонду Порошенка та волонтерів регулярно надходять до Краматорська, Слов’янська, Бахмута, Херсона, Миколаєва, Вознесенська, Дніпра, Харкова, а раніше до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Андріївки, Бородянки, Чорнобиля.

Усього від початку російського нападу на Україну (у 2014 році) Петро Порошенко та його компанії витратили на благодійність близько 4 000 000 000 гривень", - підсумували у Фонді.

Також читайте: Бригада ППО на Півдні отримала вантажівки DAF і обладнання для мобільного командного пункту. ФОТО

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Топ коментарі
+42
а в это время неизбранные народом депутаты слуги не народу отдают бабло своим падлюкиным, тиашонкам и прочим ушлепкам на никому не нужные каналы дом и фридом... эти 3 млрд гривен надо отдать армии, а каналы закрыть за ненадобностью...
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15.02.2023 13:57
+37
Кого ? 😳
У вас барбарису з рота витащив ?
Мушу розчарувати. То був янукович. Шапку з вас зняв. А останні мізки з голови витягнув квартальний пацан.
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15.02.2023 14:02
+29
А що би ви хотіли ?
Щоб фабрику знесли і побудували там якусь коробку ?
Ви хоч розумієте скільки податків за ці роки він сплатив, скільки робочих місць створив, скільки людей живуть з того, а зараз ще і армію озброює.
Нє, вам би хотілось, щоб на тому хтось крав.
Оце ви сидите зараз і обпльовуєте мільярдну допомогу армії, в ті часи, коли люди, яких ви за ручку привели у владу, не тільки зрадили державу, а ще і накрали прямо з бюджету ті самі кошти, яких зараз не вистачає ЗСУ.
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15.02.2023 14:12
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ну що, цифри і кількість, звичайно солідні
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15.02.2023 13:56 Відповісти
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15.02.2023 14:23 Відповісти
а в это время неизбранные народом депутаты слуги не народу отдают бабло своим падлюкиным, тиашонкам и прочим ушлепкам на никому не нужные каналы дом и фридом... эти 3 млрд гривен надо отдать армии, а каналы закрыть за ненадобностью...
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15.02.2023 13:57 Відповісти
Обижаете. А как им тогда править?

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15.02.2023 14:09 Відповісти
маряна це ідеал тупості
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15.02.2023 16:20 Відповісти
інфузорія
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15.02.2023 20:37 Відповісти
Караул, грабят...
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15.02.2023 13:58 Відповісти
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15.02.2023 15:35 Відповісти
Все одно зелений гівнокомандувач зробив більше!😜😜😜
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15.02.2023 13:58 Відповісти
Кого ? 😳
У вас барбарису з рота витащив ?
Мушу розчарувати. То був янукович. Шапку з вас зняв. А останні мізки з голови витягнув квартальний пацан.
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15.02.2023 14:02 Відповісти
А що би ви хотіли ?
Щоб фабрику знесли і побудували там якусь коробку ?
Ви хоч розумієте скільки податків за ці роки він сплатив, скільки робочих місць створив, скільки людей живуть з того, а зараз ще і армію озброює.
Нє, вам би хотілось, щоб на тому хтось крав.
Оце ви сидите зараз і обпльовуєте мільярдну допомогу армії, в ті часи, коли люди, яких ви за ручку привели у владу, не тільки зрадили державу, а ще і накрали прямо з бюджету ті самі кошти, яких зараз не вистачає ЗСУ.
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15.02.2023 14:12 Відповісти
Щось я не чула щоб києвенерго чи укртелеком були на рівні Рошену.
От коли будуть, тоді і порівняємо.
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15.02.2023 14:20 Відповісти
Вообще-то у нас законы не запрещают владеть бизнесом. Вы бы почитали что перед тем, как тут тупо позориться.
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15.02.2023 14:13 Відповісти
Я понимаю что закон о статусе депутата и гослужащего вам не доступен к пониманию. Вы держитесь там.
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15.02.2023 14:18 Відповісти
У нього був шоколадний бізнес ще задовго до депутатства, чому він не може покупати десь і щось?
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15.02.2023 14:16 Відповісти
Біля мене кондитерська фабрика(була) зараз там весільні торти печуть на замовлення. По суті пекарня, а було велике підприємство. Заводи Рошен одні з найбільших платників податку в Україні. Отож, з совкового підприємства Порошенки зробили корпорацію, яка кормить Україну і забезпечує армію. Шкода, що та фабрика, що біля мене дісталась не Порошенку.
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15.02.2023 14:18 Відповісти
Дякую що зарегівся щоб висловити свою думку, а тепер в бан.
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15.02.2023 14:03 Відповісти
Одноразовые боты с одноразовыми мыслями. Где таких Подоляк берет?
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15.02.2023 14:07 Відповісти
Канєшно грабував, провірьте карман і штанішкі.
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15.02.2023 14:03 Відповісти
Вообще-то он единственный президент, который за время своего президентства стал почти в три раза беднее.
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15.02.2023 14:10 Відповісти
Ну и? А сказать то что хотели? Или просто сернуть?
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15.02.2023 14:14 Відповісти
Бред тупого дебила. А будешь хамить, пойдешь по хорошо известному направлению, указанному именно русскоговорящим героем на чистом русском языке. Так доходчиво?
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15.02.2023 14:22 Відповісти
Чого ви причепились до грошей Порошенка ?
Своїх не вистачає ? Так і не ображайтесь, бо вам бракує хисту і розуму.
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15.02.2023 14:23 Відповісти
Його бізнес сумлінно платить податки і донатить на потреби армії. Різницю з вашою бабушкою і квартальними сам знайдеш, Боря?
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15.02.2023 14:12 Відповісти
Спочатку, йому як депутату і який вже більше 30 років при владі, не мав право займатися бінесом і зараз прикриватись що його бізнес платить податки
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15.02.2023 14:19 Відповісти
А зеля з кварталу нічого не мав, коли став презом ?
Ой, та він же лєнке виділив з бюджету наші гроші на телепрограму.

прямо так і уявляю- Рошен надумав запустити нову лінію і Порох виділив з бюджету 60 млн доларів.
Ну а чьо .
Було таке ?
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15.02.2023 14:22 Відповісти
Бедные админы. Они когда готовятся публиковать подобную новость, перед этим видимо принимают успокоительное
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15.02.2023 14:40 Відповісти
Вы врете. Вы бы почитали закон и не позорились.
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15.02.2023 14:23 Відповісти
Ты просто клиническая дура. Такие как ты, сами невтепны сделать ничего, но за баланду обосрать достойного человека- это да. Сделай свой крутой бизнес и помогай армии так, как Порошенко, а не *****, зеленожопая ****. Пусть твоя зеленая падаль хоть корку сухую в армию передаст, а то только обворовывает страну в космических масштабах. И у тебе, дура, в том числе деньги тырит. Но у тебя даже это понять мозгов не хватает.

Вы, твари зеленые, только продавать, воровать , обсирать и предавать можете. И на вас лежит вина в смертях десятков тысяч наших сограждан и разрушении десятков городов Украины. У вас, лохторатчики гринпоца, руки по локоть в крови также , как и у вашей бениной зеленой опы. Поржали мрази?
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15.02.2023 15:30 Відповісти
Ой, а Коля- котлета якось сидить у Раді зі своїм ресторанним бізнесом
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15.02.2023 17:53 Відповісти
І ще він кілька років дамбив Бамбас
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15.02.2023 14:04 Відповісти
"восімлєт" (с)
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15.02.2023 14:42 Відповісти
Особисто порох с літака бамбив цукерками дамбас
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15.02.2023 14:45 Відповісти
Та да. Так любо глазу наблюдать как ограбленный за 30 лет Порошенком народ сейчас процветает и радуется жизни при Зеленском. Прямо идиллия. Правда весело?
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15.02.2023 14:06 Відповісти
Ну так веселитесь. Или уже не весело со своими тупыми высерами?
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15.02.2023 14:12 Відповісти
Т.е. вы не согласны с сказанным мною что народ сейчас "цветет и процветает" и народ счастлив? Правда?
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15.02.2023 14:17 Відповісти
В 90-ті і початок 2-тисячних, якщо ти не в партії то тебе пограбують. Власники великих підприємств були в Раді. Маленькі фірмочки купляли собі місцевих депутатів. Ющенко коли був Прем'єрміністром при Кучмі, особисто до Кучми звертався, щоб порошенківські підприємства не рейдерили.
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15.02.2023 14:24 Відповісти
Війна розставляє все на свої місця, 3 2014 року Порошенко у правильних партіях)
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15.02.2023 14:27 Відповісти
Свєтку грабанули? Мізки не вкрали? Виходить, що вкрали. Беня нічого не вкрав, тільки з одного банку вивів 5,5 мільярдів доларів США і його заповнили грошима із бюджету, щоб він не грохнувся і не розвалив всю банківську систему і економіку України. Частину, 41 мільйон доларів США найшли у Зе офшорах, але винен у всьому Порошенко? Та його "зелена" команда за три роки переперевіла тисячу разів і нічого не знайшли. А от після виборів, тільки за один день проти сьогоднішніх порушать сротні справ.
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15.02.2023 14:09 Відповісти
Порох сказав- навіщо ті гроші, якщо зникне твоя держава.
Не всі це зрозуміють.
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15.02.2023 14:01 Відповісти
Американські військові, дуже розумні високопосадовці, аналітики, сказали, що головна помилка хутіна в тому, що він дав українцям час наростити бойовий потенціал, досвід, сформувати ЗСУ.
Здогадайтесь чому і за яких умов це сталось.
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15.02.2023 14:18 Відповісти
Як би мету Мінська вже озвучено на весь світ, але тупоголовим методички Подоляк не встиг поміняти...біда...
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15.02.2023 14:19 Відповісти
Скільки Єрмак задонатив на ЗСУ? Навіть хоча б для піару?
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15.02.2023 14:01 Відповісти
Я слышал он брата пожертвовал ещё 8 лет назад
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15.02.2023 14:06 Відповісти
Порох теж вбив брата і з'їв, але це йому чомусь не заважає допомогати ЗСУ)
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15.02.2023 14:10 Відповісти
От жеж "бариґа"!.. Взяв і спрямував кошти на потреби ЗСУ. Їй-богу, "марадьор"! А що там чути про "фонд найвеличнішого зєлєнскава"?
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15.02.2023 14:04 Відповісти
а фонд Притули?)не забувайте там на питання чеків і мат і бан
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15.02.2023 20:39 Відповісти
55 лямів - це дрібниці для людини, яка "збагатілась у 800 разів" обкрадаючи пролетаріат
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15.02.2023 14:05 Відповісти
Якби він збагатився у 800 раз, да хоч у 500 раз, то був би найбагатшою людиною у світі, але ні. Що там наступне у вашої методичці?)
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15.02.2023 14:13 Відповісти
Для відповіді Вам, маю переглянути випуск ТСН. Приходьте завтра
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15.02.2023 14:16 Відповісти
Г+Г це помойка бородатої бабусі для убоги
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15.02.2023 17:58 Відповісти
Убогих
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15.02.2023 17:59 Відповісти
А ще встиг посадити за грати 8000 добровольців, але не чути, коли преЗЕдент їх звільнить...
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15.02.2023 14:20 Відповісти
Ваши пропозиції?)
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15.02.2023 14:34 Відповісти
А як на війні заробляв, то взагалі жах!!!
Тому і не хотів її закінчити.
Не то що зараз...
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15.02.2023 14:39 Відповісти
"А шо, нє жах?"
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15.02.2023 14:54 Відповісти
55 миллионов долларов? Тю, вот это помощь армии и стране! А видосик он хоть один записал? То-то же! Жалкий пиарщик...
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15.02.2023 14:12 Відповісти
Зеленофилы, ау!!! А сколько ваш зеличайший помог своей бородатой бабушке и гудковому дядюшке из бюджета украсть?
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15.02.2023 14:15 Відповісти
Гудок хотя бы налоги платит в отличии от бабушки и Ермака
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15.02.2023 14:25 Відповісти
Укртелеком загробив син кучми і по Україні енергомережи теж не в кращому стані були і до 22 року
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15.02.2023 14:52 Відповісти
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15.02.2023 14:16 Відповісти
Кондитер грабував народ цінами на свої канфети та торти а тепер піаріццо на войне, ліпецка фабріка, алкаш...
шкода шо зомбоване стадо, яке досі жере відосіки з каналів олігархів на чолі з Бенею, ніколи не зрозуміє, що якби не порох то України вже не було б. Хоча за це його і ненавидить велика кількість хохлів.
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15.02.2023 14:36 Відповісти
Вони й самі толком не розуміють, за що вони його ненавидять. Але так треба, бо телевізор сказав.
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15.02.2023 16:11 Відповісти
тут що стоїть автобан на лі.пецьку фаб.ріку?
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15.02.2023 14:38 Відповісти
Фонд Порошенка спільно з волонтерами спрямували понад 2 млрд грн на ЗСУ Джерело:

ПОХУ*ЗМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО І Зе ВЛАДИ МОЖНА ТІЛЬКИ ПОЗАЗДРИТИ - маючи міліарди доларів на відкатав від "Великого Будівництва" ні сам Вова Зеленський ні його політсила "Слуга Народу"
ні його ставленики по всій Україні ні гроша не дали на потреби ЗСУ, тільки збір коштів від
народу України в якому головує Притула і інщі "служники".
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15.02.2023 14:50 Відповісти
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15.02.2023 14:59 Відповісти
ЄДИНИЙ ТЕЛЕМАРАФОН ім ЗЕЛЕНСЬКОГО
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15.02.2023 15:02 Відповісти
...І тут з'явився потужний та стійкий аромат нафталіну...
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15.02.2023 16:01 Відповісти
Порошенко вже дістав своїм волонтерством- пре й пре до ЗСУ. ось боневтік той молодець-відосик за відосиками і ні копійки нашим військовим. Слава ЗСУ! Україна понад усе!
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15.02.2023 15:14 Відповісти
"Малко"! А чому ти цілий? Ти на "Рошені" працюєш?
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15.02.2023 15:53 Відповісти
а ти чому цілий? що робить крутий,досвідчений супермен- "афганець" у безпечній поліській глибинці?
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19.02.2023 09:32 Відповісти
А "крутий афганець" з 2017-го протезовану ногу тягає Хочеш - поділюся "щастям"?
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19.02.2023 09:53 Відповісти
порошенко велич ігетьман украіни мова армія віра актуальні були е ібудуть
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15.02.2023 16:15 Відповісти
Та й взагалі, куди той Порошенко лізе? Мужньої бороди у нього нема, зеленої футболки теж (хоча, може й купить, вкрав же все), не підстрибує і нікого лисого у чоло не цьомає (хоч би вже цьомнув того ж Турчинова, тільки щоб у Турчинова був шарфик з надписом "POHUY"). А так звісно, ніякий народ його не полюбить.
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15.02.2023 16:19 Відповісти
Хто несе до церкви, а хто свічки тягне.
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15.02.2023 17:05 Відповісти
 
 