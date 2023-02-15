Фонд Порошенка спільно з волонтерами спрямували понад 2 млрд грн на ЗСУ

Станом на 1 лютого Фонд Порошенка та компанія ROSHEN від початку повномасштабного вторгнення РФ спрямували на підтримку Збройних Сил України 1 790 000 000 грн ($55 млн).

Про це Фонд повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За ці кошти на початку агресії було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), турнікети, натівські аптечки, пікапи, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст), пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд. А пізніше - вантажівки, бронемашини і тягачі, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, сотні цифрових радіостанцій, старлінки, понад 50 тисяч комплектів військового зимового одягу, системи очистки води. Великою популярністю у війську користуються наші мобільні лазні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Порошенко разом з командою взяв шефство над створенням батальйонів тероборони Києва та Київської області. Ці підрозділи одними з перших рятували людей з Ірпеня та Бучі, вивозячи їх під час обстрілів зокрема і на інкасаторських машинах. Усього було евакуйовано близько 20 тисяч осіб. Сьогодні ці бойові частини боронять Україну на півдні та сході.

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"На фронт передали більше 100 повноприводних пікапів для ЗСУ. А також 11 італійських бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ. У Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок Leyland DAF, а також 14 бронемашин "Spartan", два танкових тягача Oshkosh. Понад 350 безпілотників Autel передані у ЗСУ. А також реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon (65 "пташок"). Для потреб парамедиків батальйону "Госпітальєри" куплений безпілотний робот THeMIS для евакуації поранених з поля бою", - наголосили у Фонді.

Також спільно з волонтерами ГО Справа Громад зібрали на потреби ЗСУ 312 098 014 грн ($8,67 млн з урахуванням курсу на час платежів).

"Загальна сума, спрямована Фондом Порошенка спільно з волонтерами на допомогу ЗСУ, сягнула 2 мільярди 102 мільйони гривень, або 63,67 мільйонів доларів США. Військове спорядження та гуманітарна допомога від Фонду Порошенка та волонтерів регулярно надходять до Краматорська, Слов’янська, Бахмута, Херсона, Миколаєва, Вознесенська, Дніпра, Харкова, а раніше до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Андріївки, Бородянки, Чорнобиля.

Усього від початку російського нападу на Україну (у 2014 році) Петро Порошенко та його компанії витратили на благодійність близько 4 000 000 000 гривень", - підсумували у Фонді.

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