Фонд Порошенка спільно з волонтерами спрямували понад 2 млрд грн на ЗСУ
Станом на 1 лютого Фонд Порошенка та компанія ROSHEN від початку повномасштабного вторгнення РФ спрямували на підтримку Збройних Сил України 1 790 000 000 грн ($55 млн).
Про це Фонд повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"За ці кошти на початку агресії було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), турнікети, натівські аптечки, пікапи, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст), пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд. А пізніше - вантажівки, бронемашини і тягачі, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, сотні цифрових радіостанцій, старлінки, понад 50 тисяч комплектів військового зимового одягу, системи очистки води. Великою популярністю у війську користуються наші мобільні лазні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Порошенко разом з командою взяв шефство над створенням батальйонів тероборони Києва та Київської області. Ці підрозділи одними з перших рятували людей з Ірпеня та Бучі, вивозячи їх під час обстрілів зокрема і на інкасаторських машинах. Усього було евакуйовано близько 20 тисяч осіб. Сьогодні ці бойові частини боронять Україну на півдні та сході.
"На фронт передали більше 100 повноприводних пікапів для ЗСУ. А також 11 італійських бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ. У Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок Leyland DAF, а також 14 бронемашин "Spartan", два танкових тягача Oshkosh. Понад 350 безпілотників Autel передані у ЗСУ. А також реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon (65 "пташок"). Для потреб парамедиків батальйону "Госпітальєри" куплений безпілотний робот THeMIS для евакуації поранених з поля бою", - наголосили у Фонді.
Також спільно з волонтерами ГО Справа Громад зібрали на потреби ЗСУ 312 098 014 грн ($8,67 млн з урахуванням курсу на час платежів).
"Загальна сума, спрямована Фондом Порошенка спільно з волонтерами на допомогу ЗСУ, сягнула 2 мільярди 102 мільйони гривень, або 63,67 мільйонів доларів США. Військове спорядження та гуманітарна допомога від Фонду Порошенка та волонтерів регулярно надходять до Краматорська, Слов’янська, Бахмута, Херсона, Миколаєва, Вознесенська, Дніпра, Харкова, а раніше до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Андріївки, Бородянки, Чорнобиля.
Усього від початку російського нападу на Україну (у 2014 році) Петро Порошенко та його компанії витратили на благодійність близько 4 000 000 000 гривень", - підсумували у Фонді.
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У вас барбарису з рота витащив ?
Мушу розчарувати. То був янукович. Шапку з вас зняв. А останні мізки з голови витягнув квартальний пацан.
Щоб фабрику знесли і побудували там якусь коробку ?
Ви хоч розумієте скільки податків за ці роки він сплатив, скільки робочих місць створив, скільки людей живуть з того, а зараз ще і армію озброює.
Нє, вам би хотілось, щоб на тому хтось крав.
Оце ви сидите зараз і обпльовуєте мільярдну допомогу армії, в ті часи, коли люди, яких ви за ручку привели у владу, не тільки зрадили державу, а ще і накрали прямо з бюджету ті самі кошти, яких зараз не вистачає ЗСУ.
От коли будуть, тоді і порівняємо.
Своїх не вистачає ? Так і не ображайтесь, бо вам бракує хисту і розуму.
Ой, та він же лєнке виділив з бюджету наші гроші на телепрограму.
прямо так і уявляю- Рошен надумав запустити нову лінію і Порох виділив з бюджету 60 млн доларів.
Ну а чьо .
Було таке ?
Вы, твари зеленые, только продавать, воровать , обсирать и предавать можете. И на вас лежит вина в смертях десятков тысяч наших сограждан и разрушении десятков городов Украины. У вас, лохторатчики гринпоца, руки по локоть в крови также , как и у вашей бениной зеленой опы. Поржали мрази?
Не всі це зрозуміють.
Здогадайтесь чому і за яких умов це сталось.
Тому і не хотів її закінчити.
Не то що зараз...
шкода шо зомбоване стадо, яке досі жере відосіки з каналів олігархів на чолі з Бенею, ніколи не зрозуміє, що якби не порох то України вже не було б. Хоча за це його і ненавидить велика кількість хохлів.
ПОХУ*ЗМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО І Зе ВЛАДИ МОЖНА ТІЛЬКИ ПОЗАЗДРИТИ - маючи міліарди доларів на відкатав від "Великого Будівництва" ні сам Вова Зеленський ні його політсила "Слуга Народу"
ні його ставленики по всій Україні ні гроша не дали на потреби ЗСУ, тільки збір коштів від
народу України в якому головує Притула і інщі "служники".