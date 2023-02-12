Бригада ППО на Півдні отримала вантажівки DAF і обладнання для мобільного командного пункту. ФОТО
Петро Порошенко побував у бригаді протиповітряної оборони на південному фронті і передав бійцям обладнання для командного пункту, а також дві вантажівки DAF.
Одна вантажівка-"зенітка" - під установку ЗУ-23-2, за рахунок жорсткої підвіски та продуманої конструкції - практично ідеальна мобільна вогнева точка. Ще одна - тентована "господарка", потрібна і для перевезення особового складу, і для будь-якого вантажу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
Порошенко також розповів бійцям про неймовірні емоції, коли українське ППО збиває ворожі ракети.
"Наші захисники - круті. А щоб ракети збивалися у більшій кількості, привезли їм DAFи. На один воїни поставлять зенітну установку, інший - для перевезення особового складу і боєприпасів, які необхідні для захисту нашого неба", - показує Порошенко модифіковані автівки.
"Цим хлопцям з радіотехнічної бригади ППО ми вже привозили станцію хімводоочистки. Військові кажуть, що працює круто, міняють фільтри і користуються на здоров'я", - розповідає п'ятий президент.
"Ми довгий час тримаємо зв’язок із командиром, тому на його замовлення привезли обладнання для мобільного командного пункту: електроніку, плазми, "Старлінки", автомобільні рації, бо зв’язок військових - це безпека всієї країни. Також передали 3 тисячі грілок та шини", - говорить Порошенко.
"Подякував хлопцям за захист українського неба. Не дамо оркам жодного шансу!", - наголосив він.
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знов колеса
і в заголовку нема, Порох передав
то ж нем всі побачать
видно команда була
Ця війна стала народною.
Що коштує більше?
100 гривень для ЗСУ з пенсії бабусі
або
100 тисяч із бюджету олігарха?
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Реєстрація:22.06.2022
Олексій Порошенко знаходився під Краматорськом.
Син президента України та народний депутат Олексій Порошенко, який https://tsn.ua/politika/marina-poroshenko-pidtverdila-scho-yiyi-sin-voyuye-v-zoni-ato-367093.html воював в зоні АТО , вперше поділився подробицями поїздки на Схід країни, йдеться у "http://svitske.1plus1.ua/ Світському житті ".
За словами Порошенка-молодшого, у зону бойових дій він поїхав добровольцем. Окрім того, чоловік мусив змінити прізвище, щоб не наражати на небезпеку людей навколо нього.
"Я туди поїхав добровольцем. Я сам з цього приводу написав заяву. Звичайно, були такі моменти, приміром, що я поїхав туди під іншим прізвищем. Прізвище моє там було Анісенко. Гарне українське прізвище. Взяв таке, яке мені дали", - пояснив Олексій.
Він також розповів, що його батальйон базувався під Краматорськом. Що ж до того, чи насправді син Порошенка воював, він відповів.
"Я не є професійним військовим, я не є якийсь там командос, який по передовій лазив. Я був в мінометному підрозділі, ми дійсно мали напруження біля нас. Це артилерійський підрозділ. Ми там і стріляли, і допомагали іншим нашим воювати", - додав син президента.
Нагадаємо, син Порошенка зізнався, що https://tsn.ua/politika/sin-poroshenka-poprosiv-ne-porivnyuvati-yogo-z-yanukovichem-molodshim-394258.html відчуває на собі упереджене ставлення через свої родинні зв'язки. Олексій Порошенко попросив не порівнювати його з Януковичем-молодшим
https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/videos/718153279414101/?__tn__=%2CO 29 июнь 2022 г. ·
Сьогодні https://www.facebook.com/petroporoshenko?__tn__=-]K Петро Порошенко та https://www.facebook.com/marynaporoshenko?__tn__=-]K Марина Порошенко відправили з Великої Британії до України першу партію з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150.
Автомобілі були придбані завдяки спільній програмі Фонду Порошенка, https://www.facebook.com/sprava.gromad?__tn__=-]K ГО Справа Громад , https://www.facebook.com/bratypozbroi?__tn__=-]K ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" та тисячам і тисячам українців, які перераховують кошти на цей проект.
Вже традиційно родина Порошенків подвоює зібрану українціями суму і на кожну гривню додає свою. Завдяки цьому ми можемо купити ще більше необхідного обладнання для української армії.
Ці повнопривідні дизельні вантажівки оснащені лебідкою і можуть перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, продукти харчування, воду, бочки з пальним. Все, що необхідне на позиціях - від деревини і скоб до мін та снарядів
Ты у мэра Харькова лучше спроси.
І не тикайте
Я 23 года как с Даунбасса уехал-подкацапного Улуса,я украинский просто не знаю.
https://www.youtube.com/@StudioFarion
хоча б спробуйте зрозумити українців
Це принципово питання - бо хтось постіно шкодить армії
Не в мові справа.
Це не принцепово питання.
Принципово - це Перемога України.
А з цім у Alex проблем нема.
«Как обычно, у победы находится сотня отцов, а поражение - сирота».
мова - це принципово
Он что не знал,что надо просто перестать стрелять?
Чи ви народились з обранням Коломойського?
Понятно им тогда и стрелять нечем было,бегали в кроссовках чуть не с дробовиками.
а не олігархам.
Бо це Народ захищає свій дім,
свою Країну.
А для олігархів Україна, це тільки місце де вони обкрадають громадян- « заробляють»…
додаток до штату
бюджет
І всі військові частини будуть мати це майно
НЕВЖЕ ДЕПУТАТАМ НЕ ЗНАТИ ЯК ПОСТАЧАТИ АРМІЮ - ЧИ ТЕЖ НЕ СЛУЖИЛИ????
Цей штат на будь яку критику попередника ліплять *********...
І так 300 років підряд стадо ведеться...
За цими даними, значну допомогу отримали військові Сил спеціальних операцій - особисто від президента 3-й окремий полк спеціального призначення, який дислокується в Кропивницькому, отримав сотню снайперських гвинтівок від відомих виробників, оптику і далекоміри до них, а також десятки тисяч набоїв.
СТАЛО ВІДОМО, СКІЛЬКИ ВЛАСНИХ КОШТІВ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВИТРАТИВ НА ПОТРЕБИ ЗСУ
https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html 00:56
Також серед переданої допомоги є автомобілі, бронежилети, спорядження, форма і теплі речі. На додачу, у звіті Фонду Петра Порошенка за 2014-2016 роки стверджується, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів на соціальні та інфраструктурні проекти для військових.
Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив, що систему протиповітряної оборони навколо Києва переобладнали за кошти компанії Рошен.
Про це він сказав в інтерв'ю https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/poprosiv-u-ssha-ne-tilki-javelin-poltorak.htm Обозревателю , відповідаючи на відповідне запитання.
"Це правда. Була допомога від компанії Рошен на переобладнання, ремонт комплексів протиповітряної оборони", - заявив Полторак.
Загалом від початку російського нападу на Україну (у 2014 році) Петро Порошенко та структури, що належать до сфери його впливу, витратили 2 мільярди 400 мільйонів гривень на благодійність (з них 1 мільярд 300 мільйонів на потреби армії)
Порошенко купив військовим на Донбас комплект камер спостереження27/05/2021 13:15
доповнено
"Благодійний фонд Порошенка" закупив для потреб українських військових на передовій батальйонний комплект камер спостереження.
Про це в четвер, 27 травня, https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2946382442297220&id=100007764793287 повідомив колишній радник п'ятого президента Петра Порошенка, політик і громадський діяч Юрій Бірюков у фейсбуці.
"Це вже не таємниця. На передову їде батальйонний комплект камер спостереження. Це для дев'яти взводних опорних пунктів, комплект потім буде об'єднаний у єдину мережу - видавання картинки спрямовується і на ротний опорний, і в штаб батальйону", - йдеться в повідомленні Бірюкова.
За його словами, камери спостереження рятуватимуть життя українським військовим.
https://novynarnia.com/2021/05/27/poroshenko-poviz-vijskovym/kamery-sposterezhenya-na-fronti-1/
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Фото: Юрій Бірюков/Facebook
"Насамперед, це навіть важливіше за розвідку ближньої лінії, це для порятунку життів бійців - не потрібно буде зайвий раз виглядати, не потрібно буде зайвий раз бігати вздовж лінії, а можна чітко спостерігати переміщення. Це життя. Життя військових", - наголосив Бірюков.
Він додав, що "поки Зеленський підписує розпорядження про відведення з лінії фронту контрснайперських груп, Порошенко забезпечує безпеку військових" своїм коштом.
Напередодні Бірюков https://www.facebook.com/yuri.biriukov повідомив , що "вантаж коштує декілька сотень тисяч гривень".
Волонтер Серж Марко (Олександр Карпюк), який допомагає снайперам, https://www.facebook.com/serg.marco/posts/2980691842248651?__cft__[0]=AZWtskgHL95b9bbDswrYM51PWym34P_urltkfd21d8W3F4TGCOlEtZQ8WNbyUOxoyQDvb3fIaAnlE8vhcwF174VPrVe8uz4TPT1QahhTd0__zYZT5fCeAeMgj4754kdWat0&__tn__=%2CO%2CP-R уточнив , що йдеться про батальйонний комплекс спостереження для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ (108-й батальйон).
Джерело: Юрій Бірюков/Facebook
"Назустріч сонцю. Попереду важлива і довгоочікувана подорож. Вгадайте, куди ми сьогодні прямуємо?", - написав у фейсбуці лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, додавши свої фото з вагона поїзда.
Згодом Петро Порошенко у фейсбуці підтвердив, що побував на позиціях 10 огшбр, зокрема https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2466039806863730 в бліндажі під селищем Шуми, та передав військовим велику кількість свіжої https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2465455280255516 полуниці .
Загалом від початку російського нападу на Україну (у 2014 році) Петро Порошенко та структури, що належать до сфери його впливу, витратили 2 мільярди 400 мільйонів гривень на благодійність (з них 1 мільярд 300 мільйонів на потреби армії)
Президент Петро Порошенко витратив на українську армію https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html 500 мільйонів гривень власних коштів . Таку статистику наводить інтернет-портал Ukrainian military pages, ідеться в сюжеті https://tsn.ua/vypusky/tsn ТСН.19:30 .
За цими даними, значну допомогу отримали військові Сил спеціальних операцій - особисто від президента 3-й окремий полк спеціального призначення, який дислокується в Кропивницькому, отримав сотню снайперських гвинтівок від відомих виробників, оптику і далекоміри до них, а також десятки тисяч набоїв.
СТАЛО ВІДОМО, СКІЛЬКИ ВЛАСНИХ КОШТІВ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВИТРАТИВ НА ПОТРЕБИ ЗСУ
https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html 00:56
Також серед переданої допомоги є автомобілі, бронежилети, спорядження, форма і теплі речі. На додачу, у звіті Фонду Петра Порошенка за 2014-2016 роки стверджується, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів на соціальні та інфраструктурні проекти для військових.
Порошенко передав батальйонний комплекс відеоспостереження 25-й ОПДБр в Авдіївці
Обладнання придбане за кошти українцїв та Фонду Порошенка.
Facebook91
https://news.google.com/publications/CAAiEDV6tMkld_qrUyPPCI79mAIqFAgKIhA1erTJJXf6q1MjzwiO_ZgC?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk LB.ua в Google News
орошенко купив військовим на фронт комплекс оптичної розвідки і спостереження. ФОТО17/06/2021 16:54
"Благодійний фонд Порошенка" закупив для потреб українських військових на передовій повний комплекс оптичної розвідки і відеоспостереження.
Про це в четвер, 17 червня, https://www.facebook.com/petroporoshenko/ йдеться в дописі на фейсбук-сторінці лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
"42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10-та окрема гірсько-штурмова бригада , тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки. Зараз наші хлопці захищені, менше ризикують, переміщуючись під ворожим прицілом. І усе це ми з вами зробили разом!", - йдеться в повідомленні.
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Фото: Петро Порошенко/Facebook
"Ми спільно зібрали більше двох мільйонів гривень для повного оснащення 10 огшбр. Попереду ще 10% лінії фронту і наступна бригада, яку ми оснастимо такою ж системою відеоспостереження і розвідки", - написав Порошенко і додав, що "волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади далі робитимуть свою справу разом".
Нагадаємо, 27 травня нардеп від "ЄС" Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав https://novynarnia.com/2021/05/27/poroshenko-poviz-vijskovym/ 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження.
Допомога військовим: Порошенко передав на фронт комплект оптичної розвідки
https://glavcom.ua/authors/mariana_mygal.html Мар'яна Мигаль
10 червня, 2021, 09:29 glavcom.ua
https://glavcom.ua/news/dopomoga-viyskovim-poroshenko-peredav-na-front-komplekt-optichnoji-rozvidki-761753.html https://glavcom.ua/news/dopomoga-viyskovim-poroshenko-peredav-na-front-komplekt-optichnoji-rozvidki-761753.html#page_comments 0
Порошенко запропонував підвищити ефективність бойових комплексів, зібравши кошти для бригадного пункту
Фото: prm.ua
Це уже третій комплект для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади
Громадська організація «Справа Громад» спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й придбали комплект спостереження та оптичної розвідки для українських військових. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Сьогодні ми передаємо його на фронт у 8-ий батальйон 10-ої ОГШБр. Кілька тижнів тому я особисто передавав такий самий комплект у 108-ий батальйон. Загалом це уже третій комплект для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Дякую неймовірним українцям, ви спільно з нами рятуєте життя українських воїнів», - написав лідер «ЄС».
До речі за мій вклад в волонтерську діяльність в "Справі Громад" моє прізвище та ім'я вигравірувані на іменній табличці на бронеавтомобілі "Шілд" з назвою "Халк" + за кожен мій донат. я отримую теніску з написом "Я купляю бронеавтомобіль". Таких бронеавтомобілів куплено вже 11 шт.
Можеш докласти своєму куратору, що ти "розкрутив" порохобота на "базар". Від тебе тхне, якщо не пригожинським, то шарієвським вже точно ботом.
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
Чому? Складно відповісти. Але , я какзав Станіславський- не вірю!
Після «роботи « разважальником на ТВ - зібрати міллиони грошей, та щось на це доставляти людям?
Дуже хотів би помилятись, але…
А чому бубочка не "забезпечує замовленнями бронетанкові заводи України, та "КрАЗ""???
Події і обставини запровадження та припинення[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&action=edit§ion=1 ред. код ]
Ввечері 25 листопада 2018 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96 агресії прикордонних кораблів РФ у Керченській протоці проти кораблів ВМСУ, було скликане екстрене засідання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО , на якому ухвалено рішення запропонувати Президенту Порошенку ввести https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнний стан на 60 дібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-:0-2 [2] . Для запровадження воєнного стану в країні спікер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Парубій скликав позачергове засідання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ в понеділок 26 листопада о 16:00 (https://uk.wikipedia.org/wiki/UTC%2B2 UTC+2 )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-3 [3] .
Петро Порошенко після відповідного рішення РНБО звернувся до Верховної Ради з проханням зібратися на позачергове засідання та розглянути введення воєнного стану в Україні терміном на 60 днівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-:0-2 [2] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 26 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2018_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2018 року Президент підписав указ про запровадження воєнного стану строком на 60 дібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-9 [9] .
О 17:30 Президент заявив, що буде просити Верховну Раду запровадити воєнний стан з 9 год 00 хв 28 листопада 2018 року на всій території України терміном на 30 днівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-10 [10] . Він пояснив, що таким чином воєнний стан не накладатиметься на початок виборчої кампаніїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-12 [12] .
26 листопада 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада прийняла Рішення щодо запровадження в 10 областях України воєнного стануhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-14 [14] . О 21:33 депутати затвердили Указ Президента 276 голосамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-15 [15] . Області, в яких запроваджено воєнний стан - це прикордонні області з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ , невизнаним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Придністров'ям , а також ті, що мають вихід до Чорного та Азовського морів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Миколаївська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Сумська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізька області, внутрішні води керченської акваторії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Азовського моря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-16 [16] .
Наступним же голосуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Постановою Верховної Ради було призначено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 вибори Президента України на 31 березня 2019 року, за що проголосували 298 депутатів.
27 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО офіційно проінформувала, що воєнний стан введено у 10 областях України з 14:00 26 листопада 2018 року
А мог би підбити раду на розпуск - та наколядувати собі поболіьше "штиків" - зробити імпічмент - та ЯК ВЗЯТИСЬ ЗА ШТАМПУВАННЯ ЗБРОЇ....
Розігнався... наївний...
Справедливості ради потрібно відмітити що АРМІЮ не тільки порошенко розвалював, але якщо сумувати факт 20 років у владі з 1998... То все повинно ставати зрозумілим.
Війна контрольована. Що ця, що Афган, що Вьетнам...
Є тільки побоювання що цей геноцид надовго тепер...
https://zaxid.net/kultura_tag51419/ Культура - https://zaxid.net/blogger/volodimir_pirig_u28385/ Володимир Пиріг, 16:59, 30 квітня 2021 2608 8
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До темиhttps://zaxid.net/kolishni_biznes_partneri_zelenskogo_povernuli_v_byudzhet_rosiyi_35_mln_rubliv_za_film_n1485637 Колишні бізнес-партнери Зеленського повернули в бюджет Росії 35 млн рублів за фільм ZAXID.NEThttps://zaxid.net/biznes_partner_pomichnika_prezidenta_zelenskogo_maye_zvyazki_z_politichnoyu_elitoyu_rf_n1490353 Бізнес-партнер помічника президента Зеленського має зв'язки з політичною елітою РФ ZAXID.NET
фото https://zaxid.net/ LIGA.net
Одним зі співзасновників російської компанії «Кварталу 95» є Сергій Шефір - перший помічник президента України Володимира Зеленського
Російська компанія «Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а досі є перший помічник президента https://zaxid.net/shefir_tag53253/ Сергій Шефір , збільшила прибутки, йдеться в матеріалі програми журналістських розслідувань «https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-grin-films-sbilshyla-prybutky/31231399.html Схеми ».
Журналісти проаналізували дані бухгалтерського балансу за 2020 рік, які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.
У 2020 році компанія збільшила свій дохід майже на 16% у порівнянні з 2019-м, і отримала 55,8 млн російських рублів (майже 772 тис. доларів США). З них майже 32 млн рублів (понад 440 тис. доларів) компанія отримала з роялті та ліцензійних виплат. Збільшення продажів у «Грин Филмс» анонсували у попередньому річному звіті.
При цьому, як вказала «Грин Филмс» у своїй звітності, фірма отримала на 50% більше грошей від роялті та інших ліцензійних виплат, ніж у 2019 році.
Компанія також продовжила розраховуватися з кредиторами, і у 2020 році зменшила свій борг ще на 18%, до майже 139 млн рублів (1,9 млн доларів). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки - дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу, припустили автори матеріалу.
В той же час, ґрунтовних пояснень до бухгалтерської звітності з причинами збільшення доходів та планами на наступний рік, на відміну від 2019-го, фірма в письмовому вигляді не надала.
Сергій Шефір не відповів на прохання журналістів прокоментувати причини зростання доходу російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію.
Як відомо, на початку 2019 року журналісти «Схем» з'ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу-95».
Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.
https://zaxid.net/news/
https://zaxid.net/kultura_tag51419/ Культура - https://zaxid.net/blogger/volodimir_pirig_u28385/ Володимир Пиріг, 16:59, 30 квітня 2021 2608 8
68
До темиhttps://zaxid.net/kolishni_biznes_partneri_zelenskogo_povernuli_v_byudzhet_rosiyi_35_mln_rubliv_za_film_n1485637 Колишні бізнес-партнери Зеленського повернули в бюджет Росії 35 млн рублів за фільм ZAXID.NEThttps://zaxid.net/biznes_partner_pomichnika_prezidenta_zelenskogo_maye_zvyazki_z_politichnoyu_elitoyu_rf_n1490353 Бізнес-партнер помічника президента Зеленського має зв'язки з політичною елітою РФ ZAXID.NET
фото https://zaxid.net/ LIGA.net
Одним зі співзасновників російської компанії «Кварталу 95» є Сергій Шефір - перший помічник президента України Володимира Зеленського
Російська компанія «Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а досі є перший помічник президента https://zaxid.net/shefir_tag53253/ Сергій Шефір , збільшила прибутки, йдеться в матеріалі програми журналістських розслідувань «https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-grin-films-sbilshyla-prybutky/31231399.html Схеми ».
Журналісти проаналізували дані бухгалтерського балансу за 2020 рік, які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.
У 2020 році компанія збільшила свій дохід майже на 16% у порівнянні з 2019-м, і отримала 55,8 млн російських рублів (майже 772 тис. доларів США). З них майже 32 млн рублів (понад 440 тис. доларів) компанія отримала з роялті та ліцензійних виплат. Збільшення продажів у «Грин Филмс» анонсували у попередньому річному звіті.
При цьому, як вказала «Грин Филмс» у своїй звітності, фірма отримала на 50% більше грошей від роялті та інших ліцензійних виплат, ніж у 2019 році.
Компанія також продовжила розраховуватися з кредиторами, і у 2020 році зменшила свій борг ще на 18%, до майже 139 млн рублів (1,9 млн доларів). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки - дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу, припустили автори матеріалу.
В той же час, ґрунтовних пояснень до бухгалтерської звітності з причинами збільшення доходів та планами на наступний рік, на відміну від 2019-го, фірма в письмовому вигляді не надала.
Сергій Шефір не відповів на прохання журналістів прокоментувати причини зростання доходу російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію.
Як відомо, на початку 2019 року журналісти «Схем» з'ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу-95».
Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.
https://zaxid.net/news/
Порошенко через украинский суд доказал, что войны с Россией нет
http://pauluskp.com/news/8ed19cb18?fbclid=IwAR1s5e4M3szUPJTmbOdyPuVe4vR753xa9XH-5jJh-Czc9zSR26YBvGGUgjI
Тобто по статуту ООН ми також не маємо причин на юридичному державному рівні оголосити про захист від нападу Кремля і через це війну з нападником, тобто Росією?
Розумієте які наслідки неоголошення сторін конфлікту?
Як ви думаєте як назвуть Коломойський та Ко цей "конфлікт" через 20 років в "Новій Українській школі"? (при умові що землі під такой назвою ще будуть)
До речі Трамп на вашу думку працює на Озеро чи на ФРС?
И тут вопрос: где в єтих моментах нацьія смогла как то себя проявить?
Я хочу верить во все хорошее и призираю все плохое, но того что я знаю достаточно что бьі понимать что нацию ни о чем не спрашивают когда принимают решения. Котльі, Группа Музичка, Еленовка і тд і тп... Я сюда так же добавляю Кузьму і Кушнарева... так же другие "убийства" или похожее на таковьіе - когда нация теряет очередную надежду... Юлька... і тд і тп
А семья Черновола? Кем бьіл отец и кем стал сьін...
Знаете ли ви глав организаторов НКВС? Читали ли вьі тот небольшой рассекреченьій архив киевского, некогда, политбюро?
Верно говорят ...
Народ, который не знает свою историю, не имеет будущего
Мьі не знаем своего врага.... єто и есть победа заочно...
Дякую.
Так і повинно бути, але противник знає як нації вивести за рамки стратегічного мислення на кшталт "1984" х Китайські Стратагеми.
Таких як ви на цьому сайті мало: які поєднують По з ЗЕ... Олігархи - над ними. А вони під нащадками НКВС якому один млрд долл втрат - до лампочки. Ще раз дякую за бесіду.
Нехай наш рід колоситься!
Я дуже сподіваюсь, що у більшість громадян пам'ять не як у акваріумної рибки…
дуже коротка…
Не может быть Порох « идеалом», даже на фоне других.
Время «любых друзив» уже прошло. Вони/ они не «Херои»…
Ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Ющенко, ни Янукович…
Каждый из них скомпрометировал себя по своему, но всех их « одинаково» смыло в унитаз.
а кожен з нас президент?!
а хто наживається зараз на війні?
а чому не можна просто перестати стріляти?
а чому випускники трускавецьких санаторіїв не підняли економіку?
а тут ще й "мародер" піариться! допомагає ЗСУ та допомагає
а неголений п.....р покриває ворюг та годує паству відосіками