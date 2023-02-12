Бригада ППО на Півдні отримала вантажівки DAF і обладнання для мобільного командного пункту. ФОТО

Петро Порошенко побував у бригаді протиповітряної оборони на південному фронті і передав бійцям обладнання для командного пункту, а також дві вантажівки DAF.

Одна вантажівка-"зенітка" - під установку ЗУ-23-2, за рахунок жорсткої підвіски та продуманої конструкції - практично ідеальна мобільна вогнева точка. Ще одна - тентована "господарка", потрібна і для перевезення особового складу, і для будь-якого вантажу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Порошенко також розповів бійцям про неймовірні емоції, коли українське ППО збиває ворожі ракети.

"Наші захисники - круті. А щоб ракети збивалися у більшій кількості, привезли їм DAFи. На один воїни поставлять зенітну установку, інший - для перевезення особового складу і боєприпасів, які необхідні для захисту нашого неба", - показує Порошенко модифіковані автівки.

"Цим хлопцям з радіотехнічної бригади ППО ми вже привозили станцію хімводоочистки. Військові кажуть, що працює круто, міняють фільтри і користуються на здоров'я", - розповідає п'ятий президент.

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"Ми довгий час тримаємо зв’язок із командиром, тому на його замовлення привезли обладнання для мобільного командного пункту: електроніку, плазми, "Старлінки", автомобільні рації, бо зв’язок військових - це безпека всієї країни. Також передали 3 тисячі грілок та шини", - говорить Порошенко.

"Подякував хлопцям за захист українського неба. Не дамо оркам жодного шансу!", - наголосив він.