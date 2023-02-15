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безпека (886) росія (63574) Фінляндія (1235)

У Фінляндії агресію РФ вважають однією з головних загроз для країни

рф,росія,фінляндія

МВС Фінляндії опублікувало доповідь, у якій ідеться про те, що ситуація з безпекою у країні є більш серйозною та важко передбачуваною, ніж будь-коли з часів Холодної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Загалом у документі перераховується 21 загроза для країни. Одна із загроз полягає в тому, що Росія може застосувати військову силу проти Фінляндії.

Відповідно до доповіді МВС, до застосування військової сили належить й інформаційна війна, що ведеться у соціальних мережах. Поширення дезінформації може мобілізувати великі групи людей та посилити суспільні заворушення.

У списку містяться також ризики, пов'язані з продовольством та водопостачанням, транспортом та системами зв'язку.

Остання така оцінка загроз Фінляндії проводилася п'ять років тому.

Відтоді ситуація у світі кардинально змінилася: відбулася пандемія коронавірусу, Росія розпочала агресивну війну проти України та в регіоні Балтійського моря було підірвано газопроводи. Пандемія коронавірусу та російсько-українська війна також показали, що електроенергія, різні компоненти та запасні частини можуть швидко стати дефіцитом.

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цілком зрозуміло..підводні човни шастають по балтійському морі ...в 2015 році був інциндент біля берегів Фінів..тай думаю в Норвежські фьйорди ,теж лазять,там є де ховатись.
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15.02.2023 12:36 Відповісти
Ничего с 1939-го не поменялось.
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15.02.2023 12:37 Відповісти
 
 