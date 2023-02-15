Воллес: Світ під загрозою. Окрім України, є Китай та радикальний іслам

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що світ перебуває на траєкторії великої загрози.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами глави Міноборони Великої Британії, світ став набагато небезпечнішим і нестабільнішим, а загроза поширюється не лише в контексті війни Росії проти України.

"Ми бачимо більш напористий Китай. Ми бачимо більш наполегливу "Аль-Каїду", групу "Аш-Шабааб" у Східній Африці. Радикалізація та ісламістський екстремізм поширюються Африкою досить швидко і широко зараз", - сказав Воллес.

Також читайте: Велика Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, - Воллес

Він зазначив, що таким чином світ перебуває на траєкторії більшої загрози.

"Війна в Україні продемонструвала ціну спустошення оборонних бюджетів у всій Європі після закінчення холодної війни", - резюмував міністр.