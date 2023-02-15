Воллес: Світ під загрозою. Окрім України, є Китай та радикальний іслам
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що світ перебуває на траєкторії великої загрози.
Про це він сказав в інтерв’ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами глави Міноборони Великої Британії, світ став набагато небезпечнішим і нестабільнішим, а загроза поширюється не лише в контексті війни Росії проти України.
"Ми бачимо більш напористий Китай. Ми бачимо більш наполегливу "Аль-Каїду", групу "Аш-Шабааб" у Східній Африці. Радикалізація та ісламістський екстремізм поширюються Африкою досить швидко і широко зараз", - сказав Воллес.
Він зазначив, що таким чином світ перебуває на траєкторії більшої загрози.
"Війна в Україні продемонструвала ціну спустошення оборонних бюджетів у всій Європі після закінчення холодної війни", - резюмував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Україна це тільки початок ((((
а европейці що думали,сидіти попивати пиво з сосисками? Асраками!
P.S. А взагалі-то, заголовок якийсь, м'яко кажучи, дивний:
Світ під загрозою. Окрім України, є Китай та радикальний іслам
Тобто окрім України, світу ще загрожують китай та ісламісти?
Тему дронів монополізували, в будь якому оборонному секторі контролююча лапа стирчить. За рік жодної ракети дальної дії, ніяких суттєвих просувань у виробництві безпілотників усих типів. Немає тупо нічого. Захід зупинеться нам допомагати і обсеримось ми вже за декілька місяців. Бо московія не сидить на жопі і бабла в неї вистачить попри санкції...
тому горшки з ними не б*ють і перемоги України ніхто не хоче.
і не дивуйтеся якщо ми ні не виграємо ні не програємо, а з московією швидко знімуть санкції і налашодять контакти...
Частково, так, лідер, диктатор, узурпатор, "роль особистості в історії" та інша психологічно-філософська лабуда. Але він такий, який є, яким його зробила спадковість, виховання в сім'ї, навколишнє оточення, служба в КДБ, несподіваний зліт у 90-х. Ущербна з моральної точки зору людина обтяжена численними комплексами та старечими змінами. Злий старий, що ненавидить світ і людей. Немає до нього претензій, його особисті проблеми, це справа лікарів.
А ось до народу російського претензії є. Не були б згодні на агресію, то ніякий диктатор їх на війну б не погнав. Але вони саме, що війни хотіли, хотіли "повторити". Не треба їм повних магазинів, іномарок, євроремонту та відпочинку в Туреччині. Вони хотіли по-радянському - згодні жити у злиднях і жерти лайно, але щоб їх знову весь світ боявся.
Але одне вони, і путін і його " народ ", забули. Забули давню істину - "Не можна двічі увійти в ту саму річку"
Ну звичайно. А чого ви хотіли? Усі бачать ту швидкість, з якою союзники надають нам необхідне озброєння і роблять висновки.
Підождіть, вам ще КНДР буде диктувати, як жити.
А рашизация в Африке не беспокоит? И взятие под контроль вагнеровцами ресурсной базы в некоторых государствах? Исламисткий экстримизм по сравнению с рашизмом плачет и нервно курит в углу.
або перевод ідіотський
Україна, як загрожує світу???????
Запустили ворогів скрізь, виростили тиранії і тепер думаєте кого ж вони атакують після України ?
На одному з трьох напрямків , на які натякає Воллес, війна вже йде , між кацапією і Україною .
По двох інших мабуть таки прийдеться " попрацювати " і НАТО , якщо воно звісно - бажає відстоювати свої інтереси і принципи ..
А якщо Україна програє то НАТО , мабуть таки - прийдеться "трудитись" одночасно і на трьох напрямках .