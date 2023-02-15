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Велика Британія (5334) іслам (41) Китай (4353) Воллес (216)

Воллес: Світ під загрозою. Окрім України, є Китай та радикальний іслам

бен,уоллес,воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що світ перебуває на траєкторії великої загрози.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами глави Міноборони Великої Британії, світ став набагато небезпечнішим і нестабільнішим, а загроза поширюється не лише в контексті війни Росії проти України.

"Ми бачимо більш напористий Китай. Ми бачимо більш наполегливу "Аль-Каїду", групу "Аш-Шабааб" у Східній Африці. Радикалізація та ісламістський екстремізм поширюються Африкою досить швидко і широко зараз", - сказав Воллес.

Також читайте: Велика Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, - Воллес

Він зазначив, що таким чином світ перебуває на траєкторії більшої загрози.

"Війна в Україні продемонструвала ціну спустошення оборонних бюджетів у всій Європі після закінчення холодної війни", - резюмував міністр.

Автор: 
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Топ коментарі
+24
годуючи Україну обіцянками ви заохочуєте всіх агресорів .
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15.02.2023 12:42
+19
ви самі їх вигодували...
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15.02.2023 12:42
+13
спустошення оборонних бюджетів у всій Європі .....
а европейці що думали,сидіти попивати пиво з сосисками? Асраками!
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15.02.2023 12:42
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На жаль((((
Україна це тільки початок ((((
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15.02.2023 12:38 Відповісти
годуючи Україну обіцянками ви заохочуєте всіх агресорів .
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15.02.2023 12:42 Відповісти
ви самі їх вигодували...
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15.02.2023 12:42 Відповісти
спустошення оборонних бюджетів у всій Європі .....
а европейці що думали,сидіти попивати пиво з сосисками? Асраками!
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15.02.2023 12:42 Відповісти
що, тільки дійшло? треба було не афганських віслюків по аулам 10 років ганяти, а рівняти с землею іран. тепер все, готуйте свої портки до великої світової війни. ви обісралися.
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15.02.2023 12:43 Відповісти
"Воллес: Світ під загрозою. Окрім України, є Китай та радикальний іслам" - Ukrainu postavyly v odyn ryad z "Китай та радикальний іслам"
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15.02.2023 12:43 Відповісти
Та ти шо??? І шо ж робити??? Може з муйлом, сі та райсі починати переговори?

P.S. А взагалі-то, заголовок якийсь, м'яко кажучи, дивний:

Світ під загрозою. Окрім України, є Китай та радикальний іслам

Тобто окрім України, світу ще загрожують китай та ісламісти?
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15.02.2023 12:44 Відповісти
Та - да -- безбашених в цьому світі хватає .
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15.02.2023 12:44 Відповісти
Тому і треба роз'їбати диктаторський режим пуйла саме тут і зараз. Тоді у інших амбіції щодо подібного спадуть
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15.02.2023 12:44 Відповісти
І як виявилося терористів по всій планеті вирощувала, фінансувала і підтримувала московія.
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15.02.2023 12:44 Відповісти
а паРашу, в свою чергу, вирощувала, фінансувала і підтримувала вся стурбована Європа, на чолі з Німеччиною.
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15.02.2023 12:50 Відповісти
кругообіг бабла в природі
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15.02.2023 13:05 Відповісти
китай, як і паРаша, десятиріччями клепають різноманітний військовий брухт, нехай не дуже якісний, але у величезній кількості. цивілізований світ в цей час скорочує оборонні бюджети, забезпечує китай з паРашею високотехнологічними розробками та грає з диктаторами в демократію, тому результат цілком закономірний. і каміні тільки починає котитися з гори. особисто я вважаю, що світова війна невідворотна, вже невідворотна. її, війну, ще можна було зупинити до появи на світовій арені меркель та обами, саме ці дві особи стали тригером.
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15.02.2023 12:45 Відповісти
не треба було дозволяти рашкє підгодовувати всі "людоєдські" режими по всьому світу..., дешевим пальним та дешевим газом вистелена дорога до пекла...
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15.02.2023 12:46 Відповісти
А я казав з самого початку, що захід виснажиться в своїй допомозі, що ще є китайці і тайвань, де інтереси штатів більші. Що треба крім західної допомоги і своє виробництво налагоджувати і гроші в діло пускати. Розпіл західного баблішка і бездіяльність паралельно звинувачуючи захід шо вони нам все винні забезпечити, вилізе нам таким боком що ще мало не буде.
Тему дронів монополізували, в будь якому оборонному секторі контролююча лапа стирчить. За рік жодної ракети дальної дії, ніяких суттєвих просувань у виробництві безпілотників усих типів. Немає тупо нічого. Захід зупинеться нам допомагати і обсеримось ми вже за декілька місяців. Бо московія не сидить на жопі і бабла в неї вистачить попри санкції...
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15.02.2023 12:46 Відповісти
штати не маєть рівних в повітрі і на воді. плюс в них потужні союзники - південна корея і японія. не думаю що китайозам щось світить на тайвані. а от на суші амери сподіваються воювати з китайцями руками тих же московитів.
тому горшки з ними не б*ють і перемоги України ніхто не хоче.
і не дивуйтеся якщо ми ні не виграємо ні не програємо, а з московією швидко знімуть санкції і налашодять контакти...
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15.02.2023 12:55 Відповісти
Я дивуюся лише нашим людям. З однієї сторони стояти проти орди єдиним фронтом в усих сферах. З іншої, допускати до влади шапіто коли під боком агресор, який тільки і чекав послаблення влади, оборонки і тд.
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15.02.2023 12:57 Відповісти
дайте мені радіо і я зроблю з німців стадо свиней...про українців і говорити нічого , а тепер ще телевізор працює 24х7
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15.02.2023 13:00 Відповісти
Давайте сначала победим путинскую шоблу и выгоним из Украины а? ) Поэтапно будем решать проблемы, а не бесконечно говорить о том, что их всё больше и больше...
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15.02.2023 12:46 Відповісти
О отмазки пошли.
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15.02.2023 12:47 Відповісти
Що, це путін винен у ситуації, що склалася на сьогодні?
Частково, так, лідер, диктатор, узурпатор, "роль особистості в історії" та інша психологічно-філософська лабуда. Але він такий, який є, яким його зробила спадковість, виховання в сім'ї, навколишнє оточення, служба в КДБ, несподіваний зліт у 90-х. Ущербна з моральної точки зору людина обтяжена численними комплексами та старечими змінами. Злий старий, що ненавидить світ і людей. Немає до нього претензій, його особисті проблеми, це справа лікарів.
А ось до народу російського претензії є. Не були б згодні на агресію, то ніякий диктатор їх на війну б не погнав. Але вони саме, що війни хотіли, хотіли "повторити". Не треба їм повних магазинів, іномарок, євроремонту та відпочинку в Туреччині. Вони хотіли по-радянському - згодні жити у злиднях і жерти лайно, але щоб їх знову весь світ боявся.
Але одне вони, і путін і його " народ ", забули. Забули давню істину - "Не можна двічі увійти в ту саму річку"
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15.02.2023 12:48 Відповісти
Прикол в тому що якраз путін і його оточення побудували в росії пропаганду медіа такою як вона є і 20 років з усіх чайників росіяни тільки і чули про Україну. Як бабмбілі бамбас, абіжалі етнічєскіх рускіх і рускагаварящіх, які там біндеравці фашісти. Про загнівающій запад і злобную амеріку яка хоче напасти на процвітаючу росію. Якщо 20 років таке лайно дивитись і в нього вірити, ось вам і результат. А для критичного мислення потрібен розум і саморозвиток. Чого знову ж таки ні російська школа ні універи їм не дали. А книжки знову ж таки карманними міністрами освіти були перероблені і переписані на ворожий лад. Де в підручниках історії Україна - ісконно руская зємля. Так що не треба недооцінювати вклад пострадянської влади в дибілізацію населення.
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15.02.2023 12:54 Відповісти
так, але я впевнений, якщо в голові є клепка ніяка пропаганда не візьме в гору. А якщо сестра в росії більше довіряє соловьову аніж рідній сестрі в Україні, то нічого не допоможе...
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15.02.2023 13:07 Відповісти
Что то у Уоллеса сегодня канализация в голове прорвала
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15.02.2023 12:49 Відповісти
Китай воевать не будет да и не умеют они воевать. Он сугубо экономический конкурент. Между Китаем и Западом должен быть баланс - Инь и Янь и здоровая конкуренция.
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15.02.2023 12:49 Відповісти
"Ми бачимо більш напористий Китай. Ми бачимо більш наполегливу "Аль-Каїду", групу "Аш-Шабааб" у Східній Африці. Радикалізація та ісламістський екстремізм поширюються Африкою досить швидко і широко зараз", - сказав Воллес. Джерело:

Ну звичайно. А чого ви хотіли? Усі бачать ту швидкість, з якою союзники надають нам необхідне озброєння і роблять висновки.
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15.02.2023 12:50 Відповісти
А чого це ви ставите Україну в один ряд із Китаєм і радиальним ісламом...? Цензор, ви щось заплуталися, в оригінальному інтерв'ю такого не було!
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15.02.2023 12:50 Відповісти
Світ під загрозою, бо такі титани, як США, НАТО, Великобританія допустили війну в Європі і виявилися абсолютно не здатні зупинити знахабнілу гопоту за цілий рік (!) Диктатори і террористи просто переконалися в тому, що Захід - сцикливе фуфло, протидії не буде, і тепер почнуть перекроювати увесь світ на свій лад.
Підождіть, вам ще КНДР буде диктувати, як жити.
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15.02.2023 12:50 Відповісти
А Воллес не підозрює, що якщо вирішити проблему з рашкою, то й інші проблеми відпадуть самі собою? щось сьогодні Воллеса забагато і несе якісь нісенітниці
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15.02.2023 12:51 Відповісти
Радикализация и исламистский экстремизм распространяются по Африке довольно быстро и широко сейчас", - сказал Уоллес".

А рашизация в Африке не беспокоит? И взятие под контроль вагнеровцами ресурсной базы в некоторых государствах? Исламисткий экстримизм по сравнению с рашизмом плачет и нервно курит в углу.
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15.02.2023 12:54 Відповісти
Так рашизм и засилие там всяких вагнеровцев есть причина этой Радикализации и исламистского экстремизма распространяющегося по Африке
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15.02.2023 12:58 Відповісти
я думаю, що не було би ніяких Аль-Каїд і Аш-Шабаабів якби русня не постачала їм зброю. тому як не крути весь корінь світового зла криється в кацапні.
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15.02.2023 13:02 Відповісти
Единственное шо спасает этот запад ,шо за них сражается именно Украина и украинцы....будь вместо нас другая любая страна они бы всрали с таким позором и согласились на любые условия Кремля.Они бы уже подписывали отход НАТО к границам 1997 года и вывод всех военных баз с восточной Европы.
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15.02.2023 13:02 Відповісти
або висловився по дурному
або перевод ідіотський
Україна, як загрожує світу???????
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15.02.2023 13:04 Відповісти
Заголовок зроблено по дебільному. Замість Україна має бути Козлостан.
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15.02.2023 13:09 Відповісти
Да, да... І що ви з цим робитимете ?
Запустили ворогів скрізь, виростили тиранії і тепер думаєте кого ж вони атакують після України ?
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15.02.2023 13:11 Відповісти
давно пора Украине рвать все отношения с китаем, индией, бульбостаном... полностью все отношения... и не нужно сопли МИДу пускать - там наши граждане... нефиг там нашим гражданам делать... нюхать вонь? в дели с аэропорту так воняет, что глаза выедает... а вонючий китай - он и есть вонючий... надо поднимать Синцзян-Уйгурский район на отделение от вонючего немытого китая и помогать им разваливать китай на мелкие земли, как кацапию...
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15.02.2023 13:12 Відповісти
Мда....
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15.02.2023 13:20 Відповісти
куди поділись сіоністи,ця найбільша загроза для людства,яка вважає тільки себе людьми а інших рабами?ой,так це ж ви і є,паскуди які розпалюють ворожнечу між народами.
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15.02.2023 13:22 Відповісти
Может, миру тогда неплохо бы ускориться с решением проблемы рос.угрозы?
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15.02.2023 13:22 Відповісти
есть Украина ? а может вся проблема в том, что есть фашистская роzzия ? которую запад и вскормил .....
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15.02.2023 13:25 Відповісти
Нащо було передавати Китаю новітні європейські та американські технології? Нащо було їм будувати заводи, завозити новітні автоматичні лінії, передавати досвід??? Погналися за дешевою робочою силою, власними ж руками виростили супротивника, який вичікував, готувався, а тепер починає качати права... а заодно й підживлює інших азіатів з тоталітарними звичками - москалів, алькаїду та іншу наволоч...
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15.02.2023 13:38 Відповісти
Нуу тоді далі купляйте у них енергоносії і передавайте технології, дебіли 🤦🤦😨
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15.02.2023 13:47 Відповісти
ещё есть папуа новая гвинея
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15.02.2023 13:49 Відповісти
Ну от . !! Я ж кажу - третя світова вже розпочалась .
На одному з трьох напрямків , на які натякає Воллес, війна вже йде , між кацапією і Україною .
По двох інших мабуть таки прийдеться " попрацювати " і НАТО , якщо воно звісно - бажає відстоювати свої інтереси і принципи ..
А якщо Україна програє то НАТО , мабуть таки - прийдеться "трудитись" одночасно і на трьох напрямках .
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15.02.2023 14:14 Відповісти
То есть самолёты Украине нельзя давать из за угрозы Китая и радикальных исламистов. Видно выход в море шконки с ЯО очень подействовал и вызвал жидкий стул.
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15.02.2023 14:34 Відповісти
 
 