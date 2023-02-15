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В Росії більше не продаватимуть "Віагру"

віагра

Американська компанія Viatris призупинила постачання в Росію препарату "Віагра" в таблетках.

Про це повідомило міністерство промисловості й торгівлі РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"У 2022 році ТОВ "Віатріс" поінформувало про зупинення постачання препарату "Віагра" у лікарській формі "таблетки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виробництво препарату "не локалізовано в Росії".

При цьому в російському міністерстві заявили, що в РФ "звичайно ж є можливість виробляти віагру на території своєї держави".

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Нагадаємо, у квітні минулого року компанія Reckitt, якій належить бренд Durex, оголосила про вихід з російського ринку. При цьому компанія вирішила продати свою частку на ринку РФ.

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Топ коментарі
+14
Ну наконец-то мы дождались реальных санкций🖕👇
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15.02.2023 14:05
+11
Це нагадало старий анекдот:
Сидять коло хати два діда, років під дев'яносто.
- Гриць, а пам'ятаєш, як ми колись в армії були?
- Так, Миколо, звісно пам'ятаю.
- А пам'ятаєш, нам якісь пігулки давали, щоб ми на дівчат не задивлялися?
- Так, пам'ятаю... А що?
- Здається, починають діяти
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15.02.2023 14:12
+10
Оно и не нужно. У них есть универсальное средство - бутылка. И так, и этак можно. Без всякой виагры...
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15.02.2023 14:04
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Оно и не нужно. У них есть универсальное средство - бутылка. И так, и этак можно. Без всякой виагры...
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15.02.2023 14:04 Відповісти
Учитывая "привлекательность" кацапских самок, должна быть не бутылка, а бидон
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15.02.2023 14:07 Відповісти
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15.02.2023 14:19 Відповісти
Личико "русского мира" ...
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15.02.2023 14:29 Відповісти
намажут клеем момент-почекають коли засохне і вже тоді!!! асісіяй любов!!!
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15.02.2023 15:24 Відповісти
Не журіться. Замість віагри у них буде опал.
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15.02.2023 14:15 Відповісти
Навіщо їм Віагра коли є Бояра
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15.02.2023 14:33 Відповісти
Ніби її там дуже купували. Копій зараз повно.
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15.02.2023 14:04 Відповісти
до того ж значно дешевших
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15.02.2023 14:16 Відповісти
Ну это понятно. Себестоимость их "производства" в любом гараже не сопоставима с оригиналом ...
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15.02.2023 14:24 Відповісти
Впрочем, если результат вам не интересен, то можно и их употребить.
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15.02.2023 14:26 Відповісти
Я не про підробки, а про безліч інших ліків від статевого безсилля, котрих достатньо.
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15.02.2023 14:43 Відповісти
їб**тєсь как хатітє тєпєрь
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15.02.2023 14:05 Відповісти
Ну наконец-то мы дождались реальных санкций🖕👇
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15.02.2023 14:05 Відповісти
В Росії більше не стоїть.
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15.02.2023 14:05 Відповісти
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15.02.2023 14:05 Відповісти
Лошадь поїхала по Африці заманювати тамтешніх самців, для розмноження "росян"
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15.02.2023 14:12 Відповісти
той, що праворуч, на охлобистіна схожий
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15.02.2023 14:17 Відповісти
Ну ось... Тепер "гойдаку ахлабистіну" точно доведеться потратитись на операцію по зміні статі. А він уже був впевнений, що гарно замаскувався і його не знайдуть 🤣
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15.02.2023 14:49 Відповісти
Самі вони там навиробляють - на основі бояри
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15.02.2023 14:06 Відповісти
Замість віагри їм бром потрібно давати щоб не розмножались
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15.02.2023 14:06 Відповісти
Це нагадало старий анекдот:
Сидять коло хати два діда, років під дев'яносто.
- Гриць, а пам'ятаєш, як ми колись в армії були?
- Так, Миколо, звісно пам'ятаю.
- А пам'ятаєш, нам якісь пігулки давали, щоб ми на дівчат не задивлялися?
- Так, пам'ятаю... А що?
- Здається, починають діяти
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15.02.2023 14:12 Відповісти
ФсЬо.
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15.02.2023 14:07 Відповісти
Доречі, не знаю, давно хтось молов, що там є певна залежність? Якщо так - то це добре, рватиме кацапів, котрі на ній сидять....
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15.02.2023 14:09 Відповісти
В руских на путіна стоїть нормально,нащо їм ваша віагра.
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15.02.2023 14:08 Відповісти
интересные новости: расейский бизнес пошел против путена.....
https://youtu.be/lTIDhDeXtGY
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15.02.2023 14:08 Відповісти
Теперь больше будут слушать группу Виагра
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15.02.2023 14:10 Відповісти
им ********* поднимает....
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15.02.2023 14:10 Відповісти
Кадить рота аткріваіть 😝😝😝😝😝😜🤪
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15.02.2023 14:37 Відповісти
там хоть с виагрой, хоть без, уже не поднять.....
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15.02.2023 14:13 Відповісти
А нам всё равно )
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15.02.2023 14:13 Відповісти
Алина напряглась....
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15.02.2023 14:15 Відповісти
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15.02.2023 14:15 Відповісти
ну і добре - менше свінособак...
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15.02.2023 14:18 Відповісти
их жён и так **** кавказцы.оно им и не нужно
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15.02.2023 14:18 Відповісти
Щоб не розмножувались.
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15.02.2023 14:19 Відповісти
Я знаю. Це - посилання на Ютюбчик.
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15.02.2023 14:32 Відповісти
По заветам жукова только час настал бабам кацапским рожать,а тут такой облом
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15.02.2023 14:25 Відповісти
спутником будут колоть всех , поки не повыздыхають !!! )) шоб ***** не заразить ))))
"У 15 депутатов Госдуры выявили COVID-19 перед посланием *****. Депутаты Госдуры вчера, 14 февраля, прошли тестирование на коронавирус, было выявлено 15 положительных результатов из 370." (С)
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15.02.2023 14:29 Відповісти
Кабаєва в шоці...
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15.02.2023 14:31 Відповісти
Кабаєва в розпачі
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15.02.2023 14:35 Відповісти
А пуйлу пох... он жєнат на расссиии 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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15.02.2023 14:40 Відповісти
Стояк на эрэфии окончен.
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15.02.2023 14:40 Відповісти
Там вже не до віагри.Замість неї- повістка на бойню.
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15.02.2023 14:47 Відповісти
С русской виагры бабы еще не нарожают
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15.02.2023 14:48 Відповісти
Віагра вже не допоможе - бо в них не тільки не стоїть, а вже й нічому стояти
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15.02.2023 14:49 Відповісти
Зачем кацапу виагра если есть бояра.
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15.02.2023 15:01 Відповісти
Какая накуй Виагра , только вазелин..
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15.02.2023 15:09 Відповісти
Ректалин
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15.02.2023 15:23 Відповісти
все равно они полезут на бутылку
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15.02.2023 15:22 Відповісти
придется путину на палочку подвязывать ложась к Кабаевой в постель
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15.02.2023 15:23 Відповісти
Дай Бог, приплод уменьшится! Ведь без виагры и после боярышника - не стоит...
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15.02.2023 15:34 Відповісти
У кацапів є свій скрєпний рецепт: "бичій *** і два собачіх, трі гусінних лапкі, сєкель старой баки, охапка дров - узвар готов."
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15.02.2023 15:43 Відповісти
маасковскіє ********* зникнуть як клас )))
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15.02.2023 16:14 Відповісти
Зато у них водка осталась и боярка...Зачем им виагра и нах...им вообще бабы.Одни алкаши,другие пид..ры,у других-лишняя хромосома,не нация,а сплошные *****
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15.02.2023 16:34 Відповісти
лЄНІНГРАД - МОЇ ...УЇ
Валєра! бл..дь.... а далі слова класика ******** матерщини
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15.02.2023 19:06 Відповісти
мабуть, на путіна перестало діяти тому потреба і відпала, ага.

все відпало...
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15.02.2023 19:32 Відповісти
 
 