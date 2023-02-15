В Росії більше не продаватимуть "Віагру"
Американська компанія Viatris призупинила постачання в Росію препарату "Віагра" в таблетках.
Про це повідомило міністерство промисловості й торгівлі РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"У 2022 році ТОВ "Віатріс" поінформувало про зупинення постачання препарату "Віагра" у лікарській формі "таблетки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що виробництво препарату "не локалізовано в Росії".
При цьому в російському міністерстві заявили, що в РФ "звичайно ж є можливість виробляти віагру на території своєї держави".
Нагадаємо, у квітні минулого року компанія Reckitt, якій належить бренд Durex, оголосила про вихід з російського ринку. При цьому компанія вирішила продати свою частку на ринку РФ.
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Сидять коло хати два діда, років під дев'яносто.
- Гриць, а пам'ятаєш, як ми колись в армії були?
- Так, Миколо, звісно пам'ятаю.
- А пам'ятаєш, нам якісь пігулки давали, щоб ми на дівчат не задивлялися?
- Так, пам'ятаю... А що?
- Здається, починають діяти
https://youtu.be/lTIDhDeXtGY
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Валєра! бл..дь.... а далі слова класика ******** матерщини
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