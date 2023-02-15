У Росії видаватимуть перекази іноземних книжок "своїми словами": нема прав
Щоб обійти відсутність прав на видання західних книжок, російські видавці вирішили переказувати їх "своїми словами".
Зокрема, так російське видання "Ексмо" вчинить з книгою мемуарів принца Гаррі під назвою "Spare", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Права на цю книгу належать видавництву Penguin Random House, яке торік припинило співробітництво з російськими партнерами через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Росіяни вирішили підготувати на базі цих мемуарів видання, в якому "будуть відображені ключові ідеї книги без використання уривків з неї: автор саммарі прочитала книгу англійською та переповіла її своїми словами", - пояснили у видавництві.
Так само росіяни збираються вчинити з популярною мотиваційною книгою "Не ний" Джен Синсеро, термін дії прав на яку сплив торік.
Будь ласка, зачекайте...
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
Зате скільки відомих людей чи персонажів книжок/коміксів тепер отримають "ісконно скрєпноє проісхождєніє"! Вялічіє попре з усіх щілин!
Так і уявляю собі, як Том Сойер пливе на плоту по Волзі і підбадьорює бурлаків!
Пісенька "Голубой вагон" японською мовою з субтитрами:
https://www.youtube.com/watch?v=0wrihVIduzs
Мені просто сподобалась картинка, коли уявив Тома Сойєра на картині "Бурлаки на Волзі"!
- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…
- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…
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Викликає до себе Путін Мединського, «міністра "культури", і ставить завдання:
- Неабхадимо привести историю России "к общему знаменателю", чтобы с нас не смеялись, что у нас не история, а какая-то "мешанина". Начните со скульптурных изображений в публичных местах...
Через тиждень на Сенатській площі з"явився "обновлений "Мідний вершник" - одягнутий у стрілецький каптан і плаття Катерини ІІ, "будьоннівку", з кучерями Петра І, бородою Миколи ІІ, "прищуром" Леніна, вусами Сталіна і бровами Брєжнєва...
https://petition.president.gov.ua/petition/179596 - чергова петиція з вимогою до Зеленського підписати закон про заборону імпорту книжкової продукції з росії та білорусії.
Підписала, ні на що не сподіваючись.
Зеленський грудьми стоїть на захисті книжкового ринку країни-агресора. Його не похитнули ні публічні скандали з цього приводу, ні численні звернення депутатів, письменників і видавців.
Його не похитнуло те, що росіяни роблять з нашими книгами, бібліотекарями і бібліотеками на окупованих територіях.
Президент України Володимир Зеленський персонально тримає відкритим український ринок для російських книг.
Якщо одна рука свідомо і вперто чинить цей злочин, будь які відволікаючі маневри, які він здійснює іншою рукою, нічого не варті.
ПРОСТО ПЕРЕСИПАЮЧИ МАТОМ )))))
И будет это выглядеть как-то так:
Папы с мамаю у ниво небыло, а была злая тётя, сова и шрамъ на лбу как у эсэсовца...