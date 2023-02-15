УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11362 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
5 057 46
книги (440) принц (12) росія (63574) санкції (11292)

У Росії видаватимуть перекази іноземних книжок "своїми словами": нема прав

гаррі

Щоб обійти відсутність прав на видання західних книжок, російські видавці вирішили переказувати їх "своїми словами".

Зокрема, так російське видання "Ексмо" вчинить з книгою мемуарів принца Гаррі під назвою "Spare", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Права на цю книгу належать видавництву Penguin Random House, яке торік припинило співробітництво з російськими партнерами через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Росіяни вирішили підготувати на базі цих мемуарів видання, в якому "будуть відображені ключові ідеї книги без використання уривків з неї: автор саммарі прочитала книгу англійською та переповіла її своїми словами", - пояснили у видавництві.

Також читайте: На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях, - Центр національного спротиву

Так само росіяни збираються вчинити з популярною мотиваційною книгою "Не ний" Джен Синсеро, термін дії прав на яку сплив торік.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
- Ой, этот Карузо! Столько шума - "хороший певец, хороший певец"... А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
показати весь коментар
15.02.2023 10:24
+18
Гарри Поттер и специальная военная апирация
показати весь коментар
15.02.2023 10:22
+14
Та казали б вже прямо: "що не зрозумів - те добрехав".

Зате скільки відомих людей чи персонажів книжок/коміксів тепер отримають "ісконно скрєпноє проісхождєніє"! Вялічіє попре з усіх щілин!

Так і уявляю собі, як Том Сойер пливе на плоту по Волзі і підбадьорює бурлаків!
показати весь коментар
15.02.2023 10:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарри Поттер и специальная военная апирация
показати весь коментар
15.02.2023 10:22 Відповісти
Зашёл написать этот коммент)Опередил)
показати весь коментар
15.02.2023 10:50 Відповісти
- Ой, этот Карузо! Столько шума - "хороший певец, хороший певец"... А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
показати весь коментар
15.02.2023 10:24 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 10:37 Відповісти
вся паРаша нормальна країна, тільки "своїми словами" *****, та і взагалі не цікаво що вони там вигадали вчергове.
показати весь коментар
15.02.2023 10:25 Відповісти
Та казали б вже прямо: "що не зрозумів - те добрехав".

Зате скільки відомих людей чи персонажів книжок/коміксів тепер отримають "ісконно скрєпноє проісхождєніє"! Вялічіє попре з усіх щілин!

Так і уявляю собі, як Том Сойер пливе на плоту по Волзі і підбадьорює бурлаків!
показати весь коментар
15.02.2023 10:30 Відповісти
А ти хочеш сказать що такого не було раніше? "Буратіно" Толстого ("Піноккіо")Волшебник Изумрудного города" Волкова ("Чарівник країни Оз") "Вінні-Пух" І так далі!
показати весь коментар
15.02.2023 10:56 Відповісти
Зато чебурашку не украли. Есть чем гордится. Или украли? больно он на Йети похож какое переболевшее
показати весь коментар
15.02.2023 11:15 Відповісти
Так "Чебурашка" вже давно не їхній! Вони його ще при Єльцині продали японцям! Зверни увагу - в ******** японських "аніме" суцільно "чебурашкові" лиця та особливо - очі!
показати весь коментар
15.02.2023 11:25 Відповісти
"Арігато, Чебурашка-сан". )))
Пісенька "Голубой вагон" японською мовою з субтитрами:
https://www.youtube.com/watch?v=0wrihVIduzs

показати весь коментар
15.02.2023 12:16 Відповісти
Та знаю. Іноді читаєш щось совкове і розумієш, що десь вже таке читав. Інші прізвища, антураж, але суть одна. Особливо то стосувалось детективів усіляких донцових. Ну і так звана "русская естрада" - суцільний плагіат.
Мені просто сподобалась картинка, коли уявив Тома Сойєра на картині "Бурлаки на Волзі"!
показати весь коментар
15.02.2023 11:18 Відповісти
Злі язики стверджують, що "Лоліту" написав не набоков, а якийсь німець, у якого спіонерили рукопис під час "авабаждєнія". Теж саме у живопису - "Ходоки у леніна" vs "Зустріч у раввіна"
показати весь коментар
15.02.2023 11:26 Відповісти
Стосовно Набокова - сумніваюся Набоков - з "білої кості" (стара еміграція) і був не тільки "антикомуністом", а й прихильником Гітлера Та й важко робить літературознавчі експертизи (знаю, бо вивчав це питання) А тут ще й переклад з німецької (якщо це дійсно правда) Он - до цих пір не можуть розібраться -хто ж автор "Тихого Дону"? А картину "У равина" я бачив Та там ціла купа подібних "художеств"!
показати весь коментар
15.02.2023 12:37 Відповісти
та у кацапів і історія, вже століттями, пишеться "своїми словами", бо прав на слов'янську, а тим більш Руську історію, у них також нема ніяких.. пишуть як хочуть, в залежноостті від "напрямку та сили вітрів"
показати весь коментар
15.02.2023 10:30 Відповісти
І що, тепер кожна книжка складатиметься лише з матюків?
показати весь коментар
15.02.2023 10:31 Відповісти
Скачала на днях Тану Френч "Искатель" Аннотация великолепная, но текст... Такое впечатление, что переводили пару алкашей с рашкиного села. Книга переведена в 2022 году. Прочитала 20 страниц и не выдержала, выбросила
показати весь коментар
15.02.2023 10:39 Відповісти
Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ, Мединского:

- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…

- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…

*
Викликає до себе Путін Мединського, «міністра "культури", і ставить завдання:
- Неабхадимо привести историю России "к общему знаменателю", чтобы с нас не смеялись, что у нас не история, а какая-то "мешанина". Начните со скульптурных изображений в публичных местах...
Через тиждень на Сенатській площі з"явився "обновлений "Мідний вершник" - одягнутий у стрілецький каптан і плаття Катерини ІІ, "будьоннівку", з кучерями Петра І, бородою Миколи ІІ, "прищуром" Леніна, вусами Сталіна і бровами Брєжнєва...
показати весь коментар
15.02.2023 10:50 Відповісти
Тамара Горіха Зерня

https://petition.president.gov.ua/petition/179596 - чергова петиція з вимогою до Зеленського підписати закон про заборону імпорту книжкової продукції з росії та білорусії.

Підписала, ні на що не сподіваючись.
Зеленський грудьми стоїть на захисті книжкового ринку країни-агресора. Його не похитнули ні публічні скандали з цього приводу, ні численні звернення депутатів, письменників і видавців.
Його не похитнуло те, що росіяни роблять з нашими книгами, бібліотекарями і бібліотеками на окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський персонально тримає відкритим український ринок для російських книг.
Якщо одна рука свідомо і вперто чинить цей злочин, будь які відволікаючі маневри, які він здійснює іншою рукою, нічого не варті.
показати весь коментар
15.02.2023 10:33 Відповісти
Петиция хорошая, но... Переводов действительно хороших авторов в Украине очень мало. Приведу в пример, маленький совсем: Джон Гришэм-один из лучших авторов Америки-переведено на украинский только несколько книг. Ну и второй вопрос:старики, у которых намного больше времени для чтения (например, лежа в больнице) для которых, не для всех родной язык-украинский, хотя они защищают свою Украину не хуже украиноязычных.
показати весь коментар
15.02.2023 10:47 Відповісти
Хочете - здивую? Ви такого автора: "Артур Кестлер", чули? Інтербригадівець-комуніст Написав у кінці 30-х книгу "Ніч ополудні" Про справжню суть сталінського режиму Ця книга була перкладена українською ще в 1939-му (в Парижі) Російською вона з"явилася лише в 1991-му - у журналі "Знамя" Книга там іменується "Слепящая тьма" Потім вона була в Росії заборонена до друку
показати весь коментар
15.02.2023 11:04 Відповісти
То что нет переводов хороших- кто нам доктор? Умный сильно- займись переводами! Но и это НИ В КОИМ случае не оправдывает закупки книг в рашке. Продолжаем финансировать таким образом бомбежки наших городов и смерть сограждан? Вы или дурак, сори, или рашист или зеленожопый. Прям не знаю , что лучше.
показати весь коментар
15.02.2023 11:08 Відповісти
Це будуть збірки брудних матюків...
показати весь коментар
15.02.2023 10:34 Відповісти
От де настає справжній рай для афєрістовіча!
показати весь коментар
15.02.2023 10:35 Відповісти
Щоб обійти відсутність прав на видання західних книжок, російські видавці вирішили переказувати їх "своїми словами".

ПРОСТО ПЕРЕСИПАЮЧИ МАТОМ )))))
показати весь коментар
15.02.2023 10:38 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 10:42 Відповісти
Переказ - найскладніша вправа з мови, можу допустити, що кацапи таке не осилять
показати весь коментар
15.02.2023 10:41 Відповісти
заміна виразів,речень і навіть абзаців одним емоційним словом -це теж переказ ))))
показати весь коментар
15.02.2023 10:43 Відповісти
...і матом
показати весь коментар
15.02.2023 10:46 Відповісти
Когда я вырос и уехал жить в Европу в 92 году, для меня только тогда стало понятно в каком гамне я жил. В ссср было все перевёрнуто с ног на голову. Этот Маршак с его переводами, это буратино и деды морозы, история. Все было через жопу. . Сейчас кацапы повторяют один в один. Смотришь фильм на русском - один смысл. Смотришь на английском - совершенно другой. Текст песен. В переводе на русский не совпадают со смыслом на английском, немецком. К
показати весь коментар
15.02.2023 10:47 Відповісти
ну і нашо ви дивитеся фільми з переводом на кацапську і оце жаліетеся всім тут? - не дивіться, а тим паче кацапські...
показати весь коментар
15.02.2023 11:19 Відповісти
Можу собі уявити це "переповідання" у виконанні кацапів. Принц Гаррі виявиться грибом-мухомором з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.))
показати весь коментар
15.02.2023 10:53 Відповісти
Перевод западных фильмов на русском очень часто звучит или гнусаво или похабно. Теперь взялись за книгами - вот будет сборники отборной матерщины.
показати весь коментар
15.02.2023 10:55 Відповісти
Оце вони зараз сплюндрують всю зарубіжну літературу,скрепів накидають що автор не зрозуміє що то його твір.
показати весь коментар
15.02.2023 10:59 Відповісти
Уже есть. Началось это в последние годы. Умные переводчики уезжают, а остаются только тупые жадные неучи типа Соловьева. На украинском мне читать сложно (выросла на севере) но придется искать, или читать старые переводы, когда в рашке были нормальные авторы
показати весь коментар
15.02.2023 11:04 Відповісти
Лучше искать "старые переводы" новых книг, чем выучить украинский?)
показати весь коментар
15.02.2023 11:19 Відповісти
Я також виросла на Півночі (м.Шостка), навчалась в ХЮРІ. Українською не читала до 45 років відслова "взагалі".Але почала читати українською років з 5 тому, тепер на російській взагалі "не читается". Українські переклади дуже круті. "Гаррі Поттер" українською дуже яскравий, дотепний. одна книжка російською попалась - просто вже не сприймається. Нещодавно перечитала "Театр" в українському перекладі, Це щось!" Головне - як Ви себе налаштуєте.
показати весь коментар
15.02.2023 11:36 Відповісти
А що Ви хочете? Українська мова має на третину слів більше ніж російська (в основному - за рахунок синонімів) А "російська" - адаптована до угрофінської фонетики та спрощена версія подніпровського діалекту української мови! Ви ніколи не читали "адаптованих" для шкільної програми по літературі художніх творів? ЖАХ! Але це не російське! Воно пішло з Європи - бо змушувать учнів європейських шкіл читать книги не можна - "насильство над психікою дитини!" а програму виконать треба От і "адаптують" прекрасні твори Зменшують їх у обсязі та "перекладають" на "вуличний жаргон"!
показати весь коментар
15.02.2023 13:29 Відповісти
Утирки мокшанські вже перебрехали своїми словами історію Русі-України - досі відхаркуємо.
показати весь коментар
15.02.2023 11:26 Відповісти
"Чтобы обойти отсутствие прав на издание западных книг, российские издатели решили пересказывать их "своими словами".

И будет это выглядеть как-то так:
показати весь коментар
15.02.2023 11:29 Відповісти
Вадномъ царстве, вадномъ гасударстве жил-был мальчикъ Гриша пафамилии Гончаръ.
Папы с мамаю у ниво небыло, а была злая тётя, сова и шрамъ на лбу как у эсэсовца...
показати весь коментар
15.02.2023 11:30 Відповісти
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Хогвартс Легаси кацапы играют на русском, а украинцы на английском.
показати весь коментар
15.02.2023 11:39 Відповісти
матюками значить . це і е іх язик
показати весь коментар
15.02.2023 11:32 Відповісти
Все у них не как у людей.
показати весь коментар
15.02.2023 12:02 Відповісти
Читайте Теккерея "Novels by emminent hands". Примерно та идея. У Теккерея это смешно и талантливо.
показати весь коментар
15.02.2023 19:31 Відповісти
 
 