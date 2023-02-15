Італія затвердила шостий пакет допомоги Україні

Уряд Італії затвердив шостий пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє ANSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стала капітуляція перед росіянами", — сказав Таяні в інтерв’ю La Repubblica у середу.

За його словами, Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні. Він наголосив, що, хоча новий пакет допомоги поки не планується, але якби він готувався, партія "Вперед, Італіє", національним координатором якої є Таяні, проголосувала б за нього.

Таяні також зазначив, що Італія підтримує Київ після скандалу через коментарі експрем'єра та лідера "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі з критикою Президента України Володимира Зеленського.

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