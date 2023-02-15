У частині України оголошували повітряну тривогу (оновлено). КАРТА

В частині України була оголошена повітряна тривога.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Мапу тривог України.

Станом на 15:30 повітряну тривогу оголошено в Києві та Київській області, а також у Черкаській, Полтавській, Харківській та Луганській областях і в Автономній Республіці Крим.

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Станом на 15:55 тривога залишилася в Черкаській області та на Луганщині, а також в Криму.