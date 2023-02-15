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повітряна тривога (801)

У частині України оголошували повітряну тривогу (оновлено). КАРТА

В частині України була оголошена повітряна тривога.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Мапу тривог України.

Станом на 15:30 повітряну тривогу оголошено в Києві та Київській області, а також у Черкаській, Полтавській, Харківській та Луганській областях і в Автономній Республіці Крим.

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У частині України оголошували повітряну тривогу (оновлено) 01

Станом на 15:55 тривога залишилася в Черкаській області та на Луганщині, а також в Криму.

У частині України оголошували повітряну тривогу (оновлено) 02

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Лососни тунца, спазмер!
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15.02.2023 15:49 Відповісти
Що знов?
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15.02.2023 15:49 Відповісти
так !!! У Києві та області вже більше 2 годин тривога ...
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15.02.2023 15:52 Відповісти
Запускаючи дуті презікі кожну годину (а гонд*нів в раші до бісу), можна повністю зупинити українські державні установи, підпріємства, торгівлю - таки вимоги військових зеадміністрацій та зе ДСНС.
Нам повезло, що росіяни майже такі дегенерати як і зе.
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15.02.2023 16:00 Відповісти
Шурик, пішов нах
со своїми гандонами за курсом руського корабля.
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15.02.2023 19:45 Відповісти
 
 