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НАТО збільшить виробництво снарядів для 155-міліметрової артилерії, - Столтенберґ

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країни НАТО збільшують виробництво 155-мм артилерійських снарядів, щоб допомогти Україні протистояти Росії.

Про це він сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"(Виробництво) Артилерійських снарядів 155-калібру збільшується", - повідомив Столтенберг.

"Тож так, все відбувається, але нам потрібно продовжувати, нам потрібно активізуватися ще більше. Зараз це стає жорстокою війною на виснаження, а війна на виснаження - це війна матеріально-технічного забезпечення", - додав він.

Також читайте: Україна стане членом НАТО, але зараз варто зосередитися на гарантії перемоги у війни проти РФ, - Столтенберг

Нагадаємо, на початку лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для стримування потенційного нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють наявні ресурси, в першу чергу 155-міліметрову артилерію та інші засоби ураження. За його словами, пріоритетом на полі бою залишається 155 мм артилерія та снаряди до неї.

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)) сразу ставлю "спам". без просмотра
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15.02.2023 15:42 Відповісти
там сєльодка под шубой )))
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15.02.2023 15:43 Відповісти
та хоч і скумбрія по 7.40 ))) як кажуть отпєті поклоннікі некоторих ютубних "блохеров" - "вижу, сначала лайк, потом просмотр" (С) я на цензорі йду другим путём - бачу подібне, зразу ставлю "спам"! бєз просмотра! )))
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15.02.2023 15:48 Відповісти
хай цензор зробить затримку для "новоприбулих" право постити лінки, ато заїбали
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15.02.2023 15:45 Відповісти
Там спамеры просто кликов набирает.
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15.02.2023 15:46 Відповісти
так я всегда и не ленюсь. на "спам" кликнуть )))
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15.02.2023 15:49 Відповісти
Убейся апстену, спазмер!
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15.02.2023 15:46 Відповісти
В контексте спама под тем линком - подавись селёдкой.
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15.02.2023 15:47 Відповісти
 
 