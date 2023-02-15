Полонений білорус-"вагнерівець" може отримати до 10 років за ґратами, - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру білоруському найманцю, який воював проти України у складі ПВК "Вагнер".

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Найманець вступив до лав "Вагнера" в липні минулого року. Воював проти ЗСУ на Бахмутському напрямку, але в листопаді потрапив в полон під Ізюмівкою.

"Після затримання найманець надав СБУ свідчення щодо воєнних злочинів окупаційних угруповань рф та установчі дані осіб, причетних до їх вчинення. Також він розповів про тортури, позбавлення грошового забезпечення і вбивства у лавах ПВК "Вагнер" за невиконання злочинних наказів", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях).

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.