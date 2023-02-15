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Новини Війна
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Білорусь (7836) СБУ (12507) найманець (251) ПВК Вагнер (1534) підозра (690)

Полонений білорус-"вагнерівець" може отримати до 10 років за ґратами, - СБУ

вагнер

Служба безпеки України повідомила про підозру білоруському найманцю, який воював проти України у складі ПВК "Вагнер".

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Найманець вступив до лав "Вагнера" в липні минулого року. Воював проти ЗСУ на Бахмутському напрямку, але в листопаді потрапив в полон під Ізюмівкою.

"Після затримання найманець надав СБУ свідчення щодо воєнних злочинів окупаційних угруповань рф та установчі дані осіб, причетних до їх вчинення. Також він розповів про тортури, позбавлення грошового забезпечення і вбивства у лавах ПВК "Вагнер" за невиконання злочинних наказів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Воїни 3-ї ОШБр штурмують позиції окупантів-"вагнерівців" поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях).

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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Топ коментарі
+5
впаяти як в білорусі 25 років не менше
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15.02.2023 16:09
+5
Нафіга? Обміняйте і нехай йому свої бошку mazzatello...
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15.02.2023 16:12
+4
10 років?? Всього??? У кацапії 9,5 років дають просто за те, що людина показує кадри розстріляних кацапскими окупантами в Бучі. А тут 10 років за військові злочини???
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15.02.2023 16:52
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Картохою його через жопу нафаршировати.
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15.02.2023 15:57 Відповісти
то ви ще в харківскому суді не були... ..рекомендую
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15.02.2023 15:57 Відповісти
Не обмінювати! В Гаагу! Нехай все підтвердить там....
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15.02.2023 15:57 Відповісти
впаяти як в білорусі 25 років не менше
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15.02.2023 16:09 Відповісти
Краще довічно.
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15.02.2023 17:43 Відповісти
Нафіга? Обміняйте і нехай йому свої бошку mazzatello...
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15.02.2023 16:12 Відповісти
Обов'язково обміняти з формулюванням "за співпрацю і чудову поведінку".
У пвк гарно працює власна служба утилізації, без зволікань та проволочок
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15.02.2023 16:19 Відповісти
Це не один із тих про, яких Зеля телефонував з ОПУ особисто самозванному, коли зірвали спецоперацію Українських спеців???
Мабуть, маряна безумна заніміла від живого доказу зради!!
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15.02.2023 16:49 Відповісти
10 років?? Всього??? У кацапії 9,5 років дають просто за те, що людина показує кадри розстріляних кацапскими окупантами в Бучі. А тут 10 років за військові злочини???
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15.02.2023 16:52 Відповісти
***.....ото закони. Можливо чувак вбив 10 українців поки не попав у полон і отримає 10 років. Сюрреалізм якийсь.....бррр
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15.02.2023 17:20 Відповісти
Ну от скажіть, вони регулярні - НІ, вони за власним бажанням - ТАК. Ну так це просто бандит - там немає звання, посади офіційної - на якого рябка він здався. Кінчайте сентименти
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15.02.2023 19:07 Відповісти
вытянуть из него на камеру разные "признания" и на обмен для кувалдирования. а мы посмотрим на это представление потом.
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15.02.2023 20:00 Відповісти
Вбити бульбособаку...
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15.02.2023 20:35 Відповісти
10 років - це навіть багато, бо попередніх покидьків Зеля просто врятував зливши операцію по затриманню, щоб не попали до українських судів.
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15.02.2023 21:36 Відповісти
 
 