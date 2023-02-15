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Балога Віктор (383) Угорщина (2150) заборона (1425)

Угорщина заборонила в’їзд нардепу Верховної Ради Балозі

балога

Народному депутату Верховної Ради кількох скликань Віктору Балозі заборонений в’їзд до Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку народного депутата

"Отримав нагороду від мілкого діяча сучасності Орбана - становлю загрозу національній безпеці Угорщини.

Показово, що угорська влада мене "злякалась" в день встановлення національного державного символу України - Тризуба, замість імперського символа "Великої Угорщини" турула на Мукачівському замку. Сприймаю таке рішення путінських прихвостней, як визнання ефективності нашої боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України", - написав нардеп. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будапешт не ратифікує вступ України до ЄС, допоки Київ не покращить становище угорської меншини на Закарпатті

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Топ коментарі
+21
Та не "обсцикайте ви собі ноги кип"ятком" - Балога просто "ніс по вітру тримає"! "Вкурив" що "повіяло з іншого боку" - от і почав "перевзуваться"...
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15.02.2023 16:36
+11
Починаю поважати Балогу.
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15.02.2023 16:13
+9
Балога хоч і бувший бандит але робить правильні дії що до супротиву окупації Закарпаття мадяротою, у цьому сенсі підтримую його усіма кінцівками...
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15.02.2023 16:28
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що, невже прибрали з замку "горобця"
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15.02.2023 16:05 Відповісти
Починаю поважати Балогу.
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15.02.2023 16:13 Відповісти
Балога - молодець! А якщо Україна "погіршить" становище угорської меншини в унісон із претензіями Євросоюзу до політики уряду Угорщини...
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15.02.2023 16:19 Відповісти
В мене таке відчуття, що щось пропустив...
БАЛОГА
ЗАБОРОНА
УгорщИНА
Я проспав?
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15.02.2023 16:22 Відповісти
не переймайся, спи далі
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15.02.2023 17:14 Відповісти
А шо такоє? Не виправдав сподівання?
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15.02.2023 16:27 Відповісти
Балога хоч і бувший бандит але робить правильні дії що до супротиву окупації Закарпаття мадяротою, у цьому сенсі підтримую його усіма кінцівками...
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15.02.2023 16:28 Відповісти
Це Нестор, той що випадав з колиски, розтарався.
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15.02.2023 16:31 Відповісти
питання--а хто туди його відпускає? через кордон
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15.02.2023 16:34 Відповісти
Та не "обсцикайте ви собі ноги кип"ятком" - Балога просто "ніс по вітру тримає"! "Вкурив" що "повіяло з іншого боку" - от і почав "перевзуваться"...
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15.02.2023 16:36 Відповісти
дійсно..так завтра і Зєлю трубадури на руках будуть носити
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15.02.2023 16:50 Відповісти
Я можу здогадуваться і про "більше" - мабуть, Балозі "нащебетала у вухо пташечка", що поїздка Сіярто у Мінськи виявилася провальною - мадяри не отримали чого хотіли, і їх "кинули" А це значить, що Угорщина скоро буде "бовтаться, як гімно в ополонці" - "**********" Росії (у надії отримать "смаколики"), вони "розісралися не тільки з Україною, але й з усім ЕС та НАТО А тепер опинилися "коло розбитого корита"
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15.02.2023 16:58 Відповісти
Так і є. Не треба робити з шахрая Балоги національного героя.
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15.02.2023 17:40 Відповісти
Військовозобов'язаних громадян балог, резніков особисто поведе на медкомісію, бо уже рік у військкоматі чекають на них!!!
Це і є результат повної бездіяльності Міноборони та керівників ОДА по областям!!!
Мабуть, інваліди 1 групи ці балоги, каліки!!!
Але ж яйце головний резніков, тільки привладних хвалить, на роботу його уже не залишилося… тому у військоматах і йдуть 58-60 річні дядькина фронт!!!!
Бо тим, хто по нічним барам-дискотекам-спортзалам, часу на медкомісію немає, як і Балога!!
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15.02.2023 16:44 Відповісти
Дурко, Балога є дійсним депутатом Верховної Ради
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15.02.2023 17:03 Відповісти
Бедолога
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15.02.2023 16:47 Відповісти
Ще треба щоб СБУ занялася цим чуханом...
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15.02.2023 17:40 Відповісти
Дрібного діяча, дрібного, а не "мілкого"!
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15.02.2023 18:09 Відповісти
Паршиво те щоварто,мерзотнику,начепити собі "патріотичного пір'я" як він ,відразу, багатьом "починає подобатись"!
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15.02.2023 18:11 Відповісти
Піздєцовий анекдот з життя: Балога сам і поставив турула на Мукачівському замку(коли у Юща очолював ОП),щоб мадярони дивились крізь пальці на його контрабас з сигаретами. Коли повіяли інші вітри,-поміняв турула на тризуб. Молодець,не всі нак вміють красиво перевзуватись!
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15.02.2023 18:19 Відповісти
про батальони монако, відень і дубаї чув.

це ще що таке?

взвод буковель?
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15.02.2023 19:18 Відповісти
ООО! Добрячий кнур у лісі здох! Я думав що Балога давно з Суркісами в ТРО Монако.
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15.02.2023 20:47 Відповісти
 
 