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Угорщина заборонила в’їзд нардепу Верховної Ради Балозі
Народному депутату Верховної Ради кількох скликань Віктору Балозі заборонений в’їзд до Угорщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку народного депутата.
"Отримав нагороду від мілкого діяча сучасності Орбана - становлю загрозу національній безпеці Угорщини.
Показово, що угорська влада мене "злякалась" в день встановлення національного державного символу України - Тризуба, замість імперського символа "Великої Угорщини" турула на Мукачівському замку. Сприймаю таке рішення путінських прихвостней, як визнання ефективності нашої боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України", - написав нардеп.
Топ коментарі
+21 Яр Холодний
показати весь коментар15.02.2023 16:36
+11 Tommy Lee
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+9 Saul Goodman
показати весь коментар15.02.2023 16:28
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БАЛОГА
ЗАБОРОНА
УгорщИНА
Я проспав?
Це і є результат повної бездіяльності Міноборони та керівників ОДА по областям!!!
Мабуть, інваліди 1 групи ці балоги, каліки!!!
Але ж яйце головний резніков, тільки привладних хвалить, на роботу його уже не залишилося… тому у військоматах і йдуть 58-60 річні дядькина фронт!!!!
Бо тим, хто по нічним барам-дискотекам-спортзалам, часу на медкомісію немає, як і Балога!!
це ще що таке?
взвод буковель?