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Прем’єр Швеції Крістерссон прибув з візитом до Києва

зеленський,крістерссон

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув з неоголошеним візитом до України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі президент України  Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вітаю в Україні прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями", - повідомив Зеленський.

Крістерссон відвідує Україну вперше після обрання на посаду прем'єр-міністра. 

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Топ коментарі
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а шо дєрьмак лічно не зустрічає, а слугу свого послав? нє хворь лі какая пріключілась с дорогім руководитєлєм прєзідєнта?
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15.02.2023 16:35
+5
ласкаво просимо
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15.02.2023 16:28
+5
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15.02.2023 16:42
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Чекаю хороших новин!
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15.02.2023 16:27 Відповісти
ласкаво просимо
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15.02.2023 16:28 Відповісти
часом не привіз Карлсона що мешкае на даху? в нього штани з моторчиком.. щоб політати на банковою
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15.02.2023 16:29 Відповісти
а шо дєрьмак лічно не зустрічає, а слугу свого послав? нє хворь лі какая пріключілась с дорогім руководитєлєм прєзідєнта?
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15.02.2023 16:35 Відповісти
Він дєрьмак, а зеля і сеня з сьогоднішнього дня лише 2 яйця по 17. Отака підстава, малята.
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15.02.2023 16:40 Відповісти
прийшов час в міжнародному бюро мір і ваг в парижі, встановити новий еталон маси - кілояйце ржзнікова.
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15.02.2023 16:44 Відповісти
Невже гріпени даватимуть? Чи просто приїхав сказати, що не дадуть?
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15.02.2023 16:38 Відповісти
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15.02.2023 16:42 Відповісти
Швеція передасть Україні 51 БМП, САУ Archer та противотанкові системи, - прем'єр-міністр Крістерссон
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15.02.2023 19:06 Відповісти
Президент Байден все ще шукає своїх яєць для цього.
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15.02.2023 18:19 Відповісти
 
 