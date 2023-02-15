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Миколаївська область (2207) смерть (6708) деокупація (947)

У деокупованій Снігурівці виявлено 27 тіл загиблих цивільних мешканців, - поліція

загиблі,тіла

У деокупованій Снігурівці Миколаївської області правоохоронці виявила 27 загиблих цивільних мешканців, які мають ознаки насильницької смерті.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"У деокупованій Снігурівці виявлено 27 тіл загиблих цивільних мешканців. Всі вони мають ознаки насильницької смерті, зокрема, кульові поранення, вибухові травми тощо. Розпочато кримінальні провадження, встановлюється коло причетних до цих злочинів осіб", - сказав Казак.

При цьому він наголосив, що місць масового поховання людей тут, як у Бучі на Київщині, не виявлено. Всі тіла були в окремих могилах.

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15.02.2023 18:47 Відповісти
Якось воно буденно, статистично, це сьогодні звучить ...
Цей тихий жах, до якого ми звикли?
У нормальної людини така інформація має рвати душу, кликати до бою і бажання мститися, так собі думаю.
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15.02.2023 21:49 Відповісти
Підтримую Вас. Теж так подумала
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16.02.2023 02:00 Відповісти
 
 