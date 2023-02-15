Українські воїни чекають від Швеції САУ Archer, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про надання Швецією САУ Archer.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Швеція тільки останнім часом надала Україні оборонну підтримку на суму близько $1 млрд. Особливо наші воїни чекають на шведські Archer - одні з найкращих у світі артилерійських систем. Оборонна підтримка України - це найкращий спосіб наблизити мир", - сказав Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві.
"Значна частина переговорів була присвячена загальноєвропейським питанням. Окремо обговорили питання зміцнення ППО і у другій частині розмови обговоримо посилення санкцій", - наголосив президент.
Зеленський особливо відзначив Швецію як країну, що входить до п'яти найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "Один із пріоритетів для нас – "зелена" трансформація енергетики. Це те, де Швеція досягла вагомих результатів", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
@Aleksluck
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4 год
🥀"Спасибо милой Елене Козир".
Це російський бренд дякує за рекламу їхнього одягу дружині народного депутата Укрїни від "Слуги народу" Сергія Козиря. Саме цей рашистський бренд Олена Козир обкатала на українському гірсько-лижному курорті "Буковель".
https://www.facebook.com/helptokherson/posts/pfbid037xXDNuAegGoENekpdrNiAFDYjp8oXaqktt7x9eqTGtYxnVqgx7tC8UJbRLPBfLF4l?__cft__[0]=AZWLigQkofXQ-O5Qtp5WnYJQyNTBZ28aADZkhfYTekNzIWI-VxExh_bK2l61PyMTqm_jY_7JJmaSnloJERdyQFD9IHgkNsR3iFzMSyND0yDa6ZWZHvv57OV0pC2m1F0sieW29tEHz3Il0Jb6CCqd3zhBm0mRNia8zA4kvGwppjd6-q-7T6eRu9W4Bwn1gdbyIshRdKZZ5u3tvydpqEKLcAOV&__tn__=%2CO%2CP-R 2 февраль в 13:06 ·
Продовжуємо працювати на Херсонщині!
Нова Тягинка та Іванівка Дар'ївської громади отримали 363 продуктових набори для забезпечення жителів, які пережили окупацію
Вкотре дякуємо за співпрацю https://www.facebook.com/mistoo.sily?__cft__[0]=AZWLigQkofXQ-O5Qtp5WnYJQyNTBZ28aADZkhfYTekNzIWI-VxExh_bK2l61PyMTqm_jY_7JJmaSnloJERdyQFD9IHgkNsR3iFzMSyND0yDa6ZWZHvv57OV0pC2m1F0sieW29tEHz3Il0Jb6CCqd3zhBm0mRNia8zA4kvGwppjd6-q-7T6eRu9W4Bwn1gdbyIshRdKZZ5u3tvydpqEKLcAOV&__tn__=-]K-R ГО «Місто сили» та https://www.facebook.com/team4UA/?__cft__[0]=AZWLigQkofXQ-O5Qtp5WnYJQyNTBZ28aADZkhfYTekNzIWI-VxExh_bK2l61PyMTqm_jY_7JJmaSnloJERdyQFD9IHgkNsR3iFzMSyND0yDa6ZWZHvv57OV0pC2m1F0sieW29tEHz3Il0Jb6CCqd3zhBm0mRNia8zA4kvGwppjd6-q-7T6eRu9W4Bwn1gdbyIshRdKZZ5u3tvydpqEKLcAOV&__tn__=kK-R Team4UA
Заразненачасі
https://ukranews.com/ua/news/915290-zelenskyj-vyrishyv-zalyshyty-reznikova-na-posadi-ministra-oborony Зеленський вирішив залишити Резнікова на посаді міністра оборони (https://www.ukr.net/source/**********-novini-386.html Українські новини )
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишиться на посаді після корупційного скандалу у міністерстві за рішенням президента Володимира Зеленського.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2023/feb/15/russia-ukraine-war-live-nato-members-meet-for-final-day-of-summit-ukrainian-children-sent-to-russian-re-education-camps#maincontent The Guardian
https://ukranews.com/ua/news/915290-zelenskyj-vyrishyv-zalyshyty-reznikova-na-posadi-ministra-oborony Зеленський вирішив залишити Резнікова на посаді міністра оборони (https://www.ukr.net/source/**********-novini-386.html Українські новини )
а Арчер це просто космос...
Ловко он придумал,а на кой хер он тогда ВСУ всрался? Они ж теперь на содержании у Швеции.