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Зеленський (22416) Швеція (914) САУ (206)

Українські воїни чекають від Швеції САУ Archer, - Зеленський

сау,archer

Президент України Володимир Зеленський повідомив про надання Швецією САУ Archer.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Швеція тільки останнім часом надала Україні оборонну підтримку на суму близько $1 млрд. Особливо наші воїни чекають на шведські Archer - одні з найкращих у світі артилерійських систем. Оборонна підтримка України - це найкращий спосіб наблизити мир", - сказав Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві.

"Значна частина переговорів була присвячена загальноєвропейським питанням. Окремо обговорили питання зміцнення ППО і у другій частині розмови обговоримо посилення санкцій", - наголосив президент.

Зеленський особливо відзначив Швецію як країну, що входить до п'яти найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "Один із пріоритетів для нас – "зелена" трансформація енергетики. Це те, де Швеція досягла вагомих результатів", - сказав він.

Також читайте: Швеція надішле Україні САУ Archer, - глава МЗС Біллстром

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Топ коментарі
+16
Очень хорошая штука. Только наши воины были не против иметь и сотню "Богдан" с самого начала. Даже несколько десятков. Только вот их кто-то запорол.
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15.02.2023 17:00
+14
Наш БТР-4МВ1, техніка рівня НАТО, знаєте скільки зєля їх зробив? - 0. Існує в єдиному екземплярі виготовленому в 2017 році, сотню+ буцефалів теж зробили при баригах папєрєдніках.

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15.02.2023 17:20
+12
Олексій
@Aleksluck
·
4 год
🥀"Спасибо милой Елене Козир".

Це російський бренд дякує за рекламу їхнього одягу дружині народного депутата Укрїни від "Слуги народу" Сергія Козиря. Саме цей рашистський бренд Олена Козир обкатала на українському гірсько-лижному курорті "Буковель".
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15.02.2023 16:57
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Олексій
@Aleksluck
·
4 год
🥀"Спасибо милой Елене Козир".

Це російський бренд дякує за рекламу їхнього одягу дружині народного депутата Укрїни від "Слуги народу" Сергія Козиря. Саме цей рашистський бренд Олена Козир обкатала на українському гірсько-лижному курорті "Буковель".
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15.02.2023 16:57 Відповісти
Это жена того Козыря, ради депутатства которого Зеленский назначил в Херсон перед войной губернатором Лагуту - водителя мера Херсона Колыхаева. Дебилы у власти.
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15.02.2023 17:05 Відповісти
якщо зелені десь і необісралися так це тільки тому, що про це ще не встигли розповісти)
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15.02.2023 17:10 Відповісти
Так и ее муженек депутат отметился тем, что с дружками раздавали помощь от западных фондов под видом своей. Поначалу даже этикетки не заклеивали, а лепили сверху свою. Потом стали заклевать большим флагом Украины. Мудаки одним словом.
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15.02.2023 17:17 Відповісти
https://www.facebook.com/helptokherson?__cft__[0]=AZWLigQkofXQ-O5Qtp5WnYJQyNTBZ28aADZkhfYTekNzIWI-VxExh_bK2l61PyMTqm_jY_7JJmaSnloJERdyQFD9IHgkNsR3iFzMSyND0yDa6ZWZHvv57OV0pC2m1F0sieW29tEHz3Il0Jb6CCqd3zhBm0mRNia8zA4kvGwppjd6-q-7T6eRu9W4Bwn1gdbyIshRdKZZ5u3tvydpqEKLcAOV&__tn__=-UC%2CP-R Благодійний фонд Сергія Козиря

https://www.facebook.com/helptokherson/posts/pfbid037xXDNuAegGoENekpdrNiAFDYjp8oXaqktt7x9eqTGtYxnVqgx7tC8UJbRLPBfLF4l?__cft__[0]=AZWLigQkofXQ-O5Qtp5WnYJQyNTBZ28aADZkhfYTekNzIWI-VxExh_bK2l61PyMTqm_jY_7JJmaSnloJERdyQFD9IHgkNsR3iFzMSyND0yDa6ZWZHvv57OV0pC2m1F0sieW29tEHz3Il0Jb6CCqd3zhBm0mRNia8zA4kvGwppjd6-q-7T6eRu9W4Bwn1gdbyIshRdKZZ5u3tvydpqEKLcAOV&__tn__=%2CO%2CP-R 2 февраль в 13:06 ·

Продовжуємо працювати на Херсонщині!

Нова Тягинка та Іванівка Дар'ївської громади отримали 363 продуктових набори для забезпечення жителів, які пережили окупацію

Вкотре дякуємо за співпрацю https://www.facebook.com/mistoo.sily?__cft__[0]=AZWLigQkofXQ-O5Qtp5WnYJQyNTBZ28aADZkhfYTekNzIWI-VxExh_bK2l61PyMTqm_jY_7JJmaSnloJERdyQFD9IHgkNsR3iFzMSyND0yDa6ZWZHvv57OV0pC2m1F0sieW29tEHz3Il0Jb6CCqd3zhBm0mRNia8zA4kvGwppjd6-q-7T6eRu9W4Bwn1gdbyIshRdKZZ5u3tvydpqEKLcAOV&__tn__=-]K-R ГО «Місто сили» та https://www.facebook.com/team4UA/?__cft__[0]=AZWLigQkofXQ-O5Qtp5WnYJQyNTBZ28aADZkhfYTekNzIWI-VxExh_bK2l61PyMTqm_jY_7JJmaSnloJERdyQFD9IHgkNsR3iFzMSyND0yDa6ZWZHvv57OV0pC2m1F0sieW29tEHz3Il0Jb6CCqd3zhBm0mRNia8zA4kvGwppjd6-q-7T6eRu9W4Bwn1gdbyIshRdKZZ5u3tvydpqEKLcAOV&__tn__=kK-R Team4UA

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15.02.2023 17:29 Відповісти
Давайте якісніше фото! Не можу роздивить на коробці наліпку «за підтримки О. Зеленської».
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15.02.2023 18:20 Відповісти

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15.02.2023 19:09 Відповісти
Дебіли і зрадники.
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15.02.2023 17:26 Відповісти
Єнта другоє!
Заразненачасі
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15.02.2023 17:11 Відповісти
Настолько дебилы,что не осознают свой дебилизм🤦
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15.02.2023 17:28 Відповісти
Ефект Даніела Крюгера...
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15.02.2023 19:00 Відповісти
даннінга*
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15.02.2023 19:01 Відповісти
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні.
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15.02.2023 19:02 Відповісти
Ну может же клован нормально общаться с международными партнерами. Только дороговато обходится украинцам его учеба на крови.
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15.02.2023 16:59 Відповісти
Таки да. Вот что у него хорошо получается, так это супить театрально бровки и ножкой топать, требуя что-то на Западе. Прямо недонаполеон. Что есть, то есть.
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15.02.2023 17:02 Відповісти
Воїни і весь народ чекає щоб Зелупа вбилася об стіну тоді і мародер рєзніков і тупі бузуглі ,бужанські єрмаком і татарови розбіжаться як таргани
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15.02.2023 17:00 Відповісти
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15.02.2023 17:01 Відповісти
Здається хтось краде наші яйця.
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15.02.2023 17:03 Відповісти
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15.02.2023 17:06 Відповісти
17:03

https://ukranews.com/ua/news/915290-zelenskyj-vyrishyv-zalyshyty-reznikova-na-posadi-ministra-oborony Зеленський вирішив залишити Резнікова на посаді міністра оборони (https://www.ukr.net/source/**********-novini-386.html Українські новини )
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15.02.2023 17:15 Відповісти
Середа, 15 лютого 2023, 15:57

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишиться на посаді після корупційного скандалу у міністерстві за рішенням президента Володимира Зеленського.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2023/feb/15/russia-ukraine-war-live-nato-members-meet-for-final-day-of-summit-ukrainian-children-sent-to-russian-re-education-camps#maincontent The Guardian
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15.02.2023 17:37 Відповісти
Може його вороги катували?
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15.02.2023 17:09 Відповісти
яйцами по17
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15.02.2023 17:11 Відповісти
То від від голоду припух.
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15.02.2023 17:13 Відповісти
Мивина просто так не проходит

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15.02.2023 17:19 Відповісти
Це він шо безцінні яйця броником прикрив?
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15.02.2023 17:32 Відповісти
Трохи не так. Вбитися повинен дЄрьмак і Каламойський. Зеля - просто маріонетка, рулять ним інші.
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15.02.2023 17:48 Відповісти
Очень хорошая штука. Только наши воины были не против иметь и сотню "Богдан" с самого начала. Даже несколько десятков. Только вот их кто-то запорол.
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15.02.2023 17:00 Відповісти
А что ж при Порошенко не выпускались масово оплоты, богданы, буцефалы, нептуны, ОТРК гром, сапсан и вільха ? Сколько едениц новой техники вышло с завода за 5 лет ? То есть он за все веремя каденции только тратил деньги на разработку, и вот пришел зелебоба и оборвал его планы по масовому производству ?) Что при Зе что при Порохе наша ВПК была в г*вне, потому что оба они воровали и не боролись с коорупцией.
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15.02.2023 17:35 Відповісти
Как раз выпускались. Вы бы почитали что, эксперд по говну, перед тем, как так тупо позориться
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15.02.2023 17:43 Відповісти
Так а где техника то? ЗСУ 24 лютого встретили врага на старье, ладно стугны делали не спорю,но что по остальному ?
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15.02.2023 18:06 Відповісти
Та да, а "Москва" сама решила прилечь на дно, устала. Читайте и не позорьтесь здесь.
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15.02.2023 21:26 Відповісти
Одразу після перших воєнних прой*бів Зєлєнского, в укрнеті почалася масована атака на Порошенка - зєлєботи об'єдналися з кремлеботами.
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15.02.2023 18:49 Відповісти
За такие мысли на этом форуме скидки святого Пети банят надолго.
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15.02.2023 19:14 Відповісти
Может здесь не любят тупых одноразовых ботов Подоляка с вашим говном на вентилятор?
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15.02.2023 21:28 Відповісти
**********, гівна кусок, що і шведи передумають давати. Чекає він.
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15.02.2023 17:06 Відповісти
Українці чекають відповіді на питання: Вовчік, шо там з посадками?
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15.02.2023 17:08 Відповісти
17:03

https://ukranews.com/ua/news/915290-zelenskyj-vyrishyv-zalyshyty-reznikova-na-posadi-ministra-oborony Зеленський вирішив залишити Резнікова на посаді міністра оборони (https://www.ukr.net/source/**********-novini-386.html Українські новини )
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15.02.2023 17:19 Відповісти
Просто насрали на всех - "Мы воровали, воруем и будем безнаказанно воровать дальше. И ни хрена вы нам не сделаете."
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15.02.2023 17:26 Відповісти
Якшо шведи шось дають - напустіть на них Мєльніка (С) "як прострати країну" т.4. с.135.
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15.02.2023 17:15 Відповісти
Наш БТР-4МВ1, техніка рівня НАТО, знаєте скільки зєля їх зробив? - 0. Існує в єдиному екземплярі виготовленому в 2017 році, сотню+ буцефалів теж зробили при баригах папєрєдніках.

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15.02.2023 17:20 Відповісти
крутої бронетехніки багато https://www.youtube.com/watch?v=kPateyOSkhU https://www.youtube.com/watch?v=kPateyOSkhU



а Арчер це просто космос...
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15.02.2023 17:56 Відповісти
Дивно, а ми то думали вони асфальт чекають
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15.02.2023 18:36 Відповісти
Воины ожидвют от Швеции,не от министерства обороны ВСУ?
Ловко он придумал,а на кой хер он тогда ВСУ всрался? Они ж теперь на содержании у Швеции.
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15.02.2023 18:40 Відповісти
Класна САУ, Володя і шведи, маленькі шведи їх мають і нам дадуть. А де нашгі САУ "Богдана"? Не було бажання робити "Богдани", то де САУ "Беня"?
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15.02.2023 18:54 Відповісти
Беня може ларьок покрасить (С)
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15.02.2023 19:06 Відповісти
Арчер це фантастична зброя. Шведи завжди були нашими союзниками у боротьбі з московією. Дякуємо, вікинги.
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15.02.2023 19:10 Відповісти
Наскільки мені відомо це САУ номер один в рейтингу гаубиць
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15.02.2023 20:20 Відповісти
Так твоя "курка з яйцями по 17" там... Дай указявку......
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15.02.2023 20:22 Відповісти
 
 